Eintracht Frankfurt bate Arminia Bielefeld pelo placar mínimo e avança às semifinais da DFB Pokal

O Eintracht Frankfurt recebeu o Arminia Bielefeld na Commerzbank Arena em partida válida pela fase quartas de final da DFB Pokal 2016/17, nesta terça-feira (28). As águias buscando chegar a semifinal do torneio nacional, depois de dez anos e enfrentou um time que esteve recentemente há duas temporadas atrás e queria mais vez chegar a esta fase.

Em duelo equilibrado a partida pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado por Danny Blum. Com o resultado levou as águias para semifinal do torneio. A ultima vez foi na temporada 2006/07, quando naquela oportunidade enfrentou Nuremberg.

A próxima partida do Eintracht Frankfurt é contra o Freiburg nesse mesmo estádio, pela Bundesliga. Já o Arminia Bielefeld recebe o Erzgebirge Aue na Schüco Arena, pela 2. Bundesliga, os jogos serão realizados no próximo domingo 5 de março.

Danny Blum marca no começo da partida e colocou as águias em vantagem

Os dois times querendo avançar para semifinal do torneio, buscavam o triunfo de qualquer maneira e os visitantes quase abriu o marcador aos cinco minutos numa saída errada de Hradecky, o goleiro deu a bola nos pés de Nöthe que arriscou com o vazio e mandou por cima.

Mas um minuto depois os mandantes abriram o marcador no cruzamento rasteiro feito por Tawatha para o meio da área, Börner cortou mal e a bola sobrou para Danny Blum arriscar de canhota para as redes de Hesl.

A equipe visitante teve uma boa oportunidade de igualar a partida em outra saída errada da defesa das águias, Hector deu a bola nos pés de Brandy que em seguida serviu para Hemlein cruzar, a defesa afastou e depois Görlitz levantou na área só que Hradecky fez a defesa.

Depois o time da casa por pouco não ampliou em cobrança de escanteio batido por Danny Blum na cabeça de Hector que ganhou a disputa com Hesl e mandou por cima do gol adversário.

Etapa final foi equilibrada e Frankfurt se garantiu a semifinal

Na etapa final os Arminen quase empataram aos cinco minutos na jogada individual de Fabian Klos, o atacante foi acionado e entrou na área e em seguida arriscou de canhota, obrigando Hradecky a espalmar para o canto. No lance seguinte, o arqueiro finlandês apareceu mais uma vez ao intervir o arremate de Fabian Klos dentro da pequena área, depois de cobrança de escanteio.

O jogo estava aberto e o time da capital financeira foi mais uma vez ao campo de ataque e aos 18 minutos Alex Meier recebe de Mascarell, mas no momento exato Görlitz fez a intervenção no arremate do experiente jogador.

Em outra descida perigosa da equipe visitante, Klos deu belo passe para Nöthe arrematar ao gol e mandar a bola em cima de Chandler. O mesmo jogador teve uma chance clara de empatar a partida ao entrar na área e arrematar em cima de Hradecky que fez outra boa defesa no jogo. E novamente o goleiro apareceu de novo e parou o chute de Fabian Klos e assegurou a vaga para as águias irem a semifinal.

A novidade da partida foi à entrada do zagueiro Marco Russ que ficou afastado do futebol, depois de saber que estava com câncer e entrou nos acréscimos da partida no minuto 47 no lugar de Barkok. Russ não atuava desde o final da temporada passada.