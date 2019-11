Resultado Lazio x Roma pela semifinal da Copa Itália (2-0)

Já a Roma pecou na falta de criatividade de seu meio de campo e com isso, abusou dos cruzamentos para Dzeko que nada pode fazer contra trêz zagueiros muito bem postados.

A Lazio entrou no Derby com uma estratégia bem precisa e fez uma grande partida dentro disso. Se defendeu muito bem, concedendo poucas chances claras a Roma e foi letal no contra-ataque conquistando um excelente resultado.

FIM DE JOGO: Lazio vence a Roma por 2 a 0 e larga na frente na semifinal da Copa Itália. Milinkovic-Savic e Immobile marcaram os gols.

51'' Fazio ganha pelo alto, mas cabeceia pra fora.

50'' Immobile tenta um chute do meio de campo, mas manda muito longe.

48'' A Roma tenta de todas as formas um golzinho, mas o sistema defensivo da Lazio está beirando a perfeição essa noite.

46' Última mudança na Lazio: sai Milinkovic-Savic e entra Murgia.

45'' Teremos seis minutos de acréscimos.

42'' Rápido contra-ataque da Lazio com Keita que chuta pro gol, mas Alisson defende sem problemas.

40'' Última mudança na Roma: sai Bruno Peres e entra Totti.

35'' QUASE! Depois de bate e rebate na área da Lazio, Emerson chuta da meia lua e conta com um desvio no meio do caminho, mas Strakosha consegue defender para escanteio.

34'' Mudança na Lazio: sai Lukaku e entra Crecco.

33'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO! Linda jogada de Keita pela direita do ataque, o camisa 14 acha Immobile livre na pequena área que só tem o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

32'' Bruno Peres cruza na área e El Shaarawy tenta um lance acrobático, mas erra completamente.

28'' Roma reclama uma falta em El Shaarawy próximo à área, o árbitro manda seguir.

27'' Nesse momento, a Lazio está melhor em campo pois consegue executar muito bem a sua estratégia de marcar e sair no contra-ataque. A Roma por sua vez, não consegue furar o bloqueio por conta da forte marcação, mas também da falta de criatividade do meio de campo giallorosso.

26'' Rudiger empurra Immobile depois da bola ter saído para lateral e recebe cartão amarelo.

25'' Milinkovic-Savic acha Keita na área que tenta o chute, mas é travado por Fazio.

23'' Mais uma mudança na Roma: sai Salah e entra El Shaarawy.

22'' NÃO VALEU! Immobile recebe na área e marca o gol, mas o impedimento já havia sido assinalado.

21'' Primeira mudança na Lazio: sai Felipe Anderson e entra Keita Balde.

20'' Cruzamento de Rudiger, Dzeko ganha disputa com Bastos, mas cabeceia sem direção. Keità vem aí na Lazio!

18'' Primeira mudança na Roma: sai Paredes e entra Perotti.

14'' UUUHHH! Resposta da Roma com Salah que entra na área e chuta pro gol, a bola ainda raspa no travessão e sai.

13''UUUHHH! Rápido contra-ataque da Lazio armado por Felipe Anderson que vê a entrada de Immobile que é desarmado, mas a bola sobra para Parolo que manda um chutaço de longe, mandando a bola perto do gol.

10'' O clima começa a esquentar no clássico depois de um lance onde os jogadores da Lazio reclamaram falta em Milinkovic-Savic. Na sequencia, Biglia fez falta dura em Paredes.

5'' PASSOU PERTO! Felipe Anderson recebe na entrada da área, chuta rasteiro e a bola passa raspando a trave de Alisson.

4'' Paredes tenta arremate de longe após rebote da defesa, mas manda muito longe do gol.

2'' Bruno Peres tenta o cruzamento para Dzeko, mas manda muito forte.

0'' Tá rolando a bola para a segunda etapa. Nenhuma alteração foi feita pelas equipes.

Equipes voltam nesse momento à campo para a disputa da segunda etapa.

Números da primeira etapa:



Chutes: 6 - 6

Chutes no gol: 3-3

Posse de bola: 42%-58%

Após o gol, o panorama ficou ainda mais evidente o que deixou o jogo mais intenso. A Roma sofre para furar o bloqueio da defesa laziale que está muito bem postada e concentrada.

A partida começou com a Roma tomando a iniciativa das ações ofensivas e a Lazio um pouco mais na defensiva, com o claro intuito de aproveitar-se dos contra-ataques.

45' Sem acréscimos, o árbitro apita o final da primeira etapa em Roma. Com gol de Milinkovic-Savic, a Lazio vai vencendo o Derby por 1 a 0.

44' Jogo ficou bem mais corrido nesse momento.

41' Paredes cobra falta na área, mas Fazio cabeceia completamente sem direção.

40' Falta dura de Parolo em Nainggolan: cartão amarelo para o volante italiano da Lazio.

35' O Derby della Capitale esquentou de vez.

34' Immobile faz jogada individual, passa por Fazio, mas na hora de finalizar, chuta mal.

31' UUHHHH! Resposta imediata da Roma com Dzeko que de frente para o gol, cabeceia por cima com muito perigo.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO! Milinkovic-Savic aproveita ótima jogada de Felipe Anderson e desvia para o fundo do gol.

27' Chute de Immobile de fora da área, mas a bola passa longe do gol.

21' Chegada da Lazio com Milinkovic-Savic que cabeceia fraco, mas Alisson faz defesa importante.

18' Nainggolan faz ótimo cruzamento para Dzeko, mas De Vrij, bem posicionado, o antecipa.

14' Após cobrança de escanteio, Manolas arremata em cima da defesa da Lazio.

9' Strootman tenta lançamento para Salah, mas Strakosha sai bem do gol.

8' O Derby começa bem estudado; as duas equipes tocam a bola buscando os espaços.

2' Primeira chegada é da Roma com Dzeko, mas o seu arremate é desviado para escanteio.

0' Bola rolando no estádio Olímpico.

Roma também escalada com: Alisson; Rudiger, Fazio e Manolas; Bruno Peres, Paredes, Strootman e Emerson; Salah, Nainggolan e Dzeko. Técnico: Luciano Spaletti

A Lazio está escalada com: Strakosha; De Vrj, Bastos e Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic e Lukaku; Felipe Anderson e Immobile. Técnico: Simone Inzaghi

O árbitro da partida será Massimiliano Irrati.

Curiosidade: Francesco Totti é o jogador que mais marcou gols na história do clássico, juntamente com Dino da Costa com 11 gols. O eterno camisa 10 da Roma também é o jogador que mais atuou (42 presenças), o que mais venceu (10 vitórias) e também o que mais perdeu (13 derrotas).

O Derby della Capitale será no tradicional Olimpico de Roma que tem capacidade para 72.698 pessoas, mas que não deve receber grande público por conta de algumas medidas de seguranças que foram tomadas.

Spaletti deverá mexer pouco na equipe que venceu a Inter fora de casa na última rodada da Serie A com exceção de uma ou duas peças.

A Roma não terá nenhum desfalque sério e terá força máxima.

Em compensação, ganha o retorno do capitão Biglia no meio de campo e o goleiro Marchetti é dúvida, será decidido nas últimas horas antes do jogo.

A Lazio terá alguns desfalques para o Derby: Radu, Patric e Lulic estão fora do jogo, suspensos.

FIQUE DE OLHO: Radja Nainggolan, meia da Roma: O belga tem sido um dos principais jogadores no futebol italiano e em 2017 está mais decisivo do que nunca. Na última partida, anotou dois golaços contra a Internazionale e já são 12 durante toda a temporada: nada mal para um meio-campista. Spaletti confia muito em Nainggolan para sair vencedor de mais um Derby.

FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile, atacante da Lazio: O centroavante italiano vem fazendo uma ótima temporada e é o principal perigo que a defesa giallorossa irá enfrentar. Immobile fez gol decisivo na última partida e vai querer repetir a dose num Derby para entrar de vez no coração da torcida laziale.

Já Luciano Spaletti, preferiu amenizar em partes o Derby, mas também lembrou que é uma partida importante porque daria a possibilidade de jogar uma final dentro de casa e ressaltou que sua equipe está preparada mentalmente para o jogo: "É uma partida como outra qualquer, mas que tem um sabor especial e um valor triplamente importante. Porque é um Derby e nos daria a possibilidade de jogar uma final em casa. Veremos como eles vão gestir esse jogo, mas de uma coisa eu posso ter certeza, a minha Roma é um time forte e maduro.", afirmou o treinador italiano.

Lazio x Roma ao vivo

Simone Inzaghi, na entrevista coletiva, elogiou a Roma considerando-a favorita ao jogo, mas ressaltou não ter medo do duelo e também afirmou que a Lazio não chegou a semifinal à toa e irá brigar pela classificação: "Tenho grande respeito pela Roma e por [Luciano] Spaletti, mas tenho também muita confiança no meu grupo. Não estamos na semifinal por acaso. Não tenho medo, mesmo que a Roma tenha um elenco muito bom e um Nainggolan que tem feito coisas incríveis, mas estamos prontos. Só não podemos errar a atitude em campo.", salientou o treinador da Lazio que já venceu um Derby em 2015, mas no campeonato primavera, base dos clubes italianos.

Em 2013, aconteceu a primeira final entre as duas equipes e a Lazio conseguiu sair campeã com gol de Senad Lulic.

No último Derby, deu Roma que bateu a Lazio em jogo polêmico por 2 a 0. Strootman e Nainggolan marcaram para os giallorossi.

O Derby della Capitale sempre foi um confronto muito equilibrado, mas a Roma tem boa vantagem durante a história com 62 vitórias contra 43 da Lazio e ainda 60 empates, num total de 165 partidas oficiais.

Os giallorossi também vêm de vitória, 3 a 1 sobre a Inter, em pleno San Siro em dia inspirado de Radja Nainggolan. Leia mais aqui.

Hoje visitante, a Roma precisou bater Sampdoria (4x0) e Cesena (2x1), ambos em casa, para chegar nessa fase.

No último jogo, bateu a Udinese em casa pelo placar mínimo graças ao centroavante Ciro Immobile. Leia mais aqui.

O mandante da primeira partida é a Lazio que chegou a essa fase depois de eliminar o Genoa em casa (4x2) e a Internazionale fora de casa (2x1).

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Lazio x Roma, pela ida das semifinais da Copa Itália, marcado para início às 16h45 (de Brasília) a ser disputado no estádio Olímpico de Roma.

Minuto a minuto de Lazio x Roma, pela Copa Itália