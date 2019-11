Após susto, Fernando Torres agradece apoio e afirma: "Espero voltar logo"

Um susto no empate do Deportivo La Coruña com o Atletico e Madrid em 1 a 1 pelo Campeonato Espanhol. O atacante Fernando Torres dividiu uma bola de cabeça com o meia Álex Bergantiños e caiu no gramado desacordado. Assustados, os jogadores tentaram prestar atendimento imediato enquanto os médicos no estádio não se aproximavam. El Niño foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima para receber atendimento. O jogador já recuperou a consciência e apresenta estado de saúde estável.

Aos 85 minutos de jogo, Bergantiños cabeceou Torres na nuca em uma disputa de bola, o colchonero caiu no chão completamente desacordado, assustando todos os jogadores, a comissão técnica, arbitral e a torcida. Vrsaljko, lateral do Atleti, contou com a ajuda de Gabi para segurar a linguá de Fernando, evitando que o jogador pudesse morde-la numa convulsão - contração do corpo todo, sem controle, causadas por anormalidade no cérebro - reação comum em algumas pessoas após um "apagão" como o que aconteceu com o jogador.

Giménez chora ao ver Torres sendo levado desacordado (Foto: Sanchofoto/DiarioAS)

O médico do Deportivo, Carlos Lariño, foi o primeiro profissional a atender Torres após o ocorrido, ainda no gramado, para a rádio Cope, ele elogiou a atitude dos companheiros de equipe: "Fizeram o que tinham que fazer. Gabi tentou abrir sua boca para segurar a língua. A reação deles foi intuitiva, foi perfeita".

Jogadores do Atleti tentam prestar os primeiros socorros para o companheiro de time (Foto: Cabalar/EFE)

Quanto ao estádio de saúde do jogador, Lariño trouxe boas notícias: "Está consciente, seguirá em observação por 24 horas. Não apresenta nenhum primeiro problema. Ele sofreu um traumatismo cranioencefálico com perda de consciência. Amanhã ele vai poder ir para a casa e ficar com a sua família" declarou aos jornalistas. Questionado sobre as impressões de Torres sobre o ocorrido, Carlos disse: "Ele não se lembra de nada, é como se tivesse uma amnésia sobre isso".