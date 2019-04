Fique de olho: disputa por artilharia e retorno de zagueiro são destaques da Bundesliga

Mais uma rodada da Bundesliga 2016-2017 começa neste fim de semana. O duelo entre Augsburg x RB Leipzig, a ser realizado na tarde desta sexta-feira (03), dá início à rodada 23 do Campeonato Alemão. Além da caça dos Saxões em busca do título inédito, a concorrência pela artilharia entre Lewandowski e Aubameyang e o retorno de Marco Russ após passar por um tratamento contra o câncer são os destaques dos confrontos deste fim de semana. Veja quatro coisas imperdíveis neste fim de semana em terras germânicas.

1) Corrida pela artillharia

Além da artilharia da Bundesliga, cujos atletas estão empatados com 19 gols, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, estão em outra disputa. Antes de se transferir aos bávaros, o centroavante polonês marcou 74 gols em 131 jogos com a camisa do Dortmund. Hoje na equipe aurinegra, o atacante gabonês pode igualar, melhorar e até superar a marca de Lewa contra o Bayer Leverkusen. Atualmente, são 73 tentos assinalados em 116 partidas.

Embora esteja igual a Aubameyang com 19 gols na Bundesliga, Lewandowski já marcou 30 gols em toda a temporada, principalmente com os gols marcados na última semana, quando o Bayern goleou o Hamburgo por 8 a 0 e derrotou o Schalke 04 por 3 a 0, pelas quartas de final da DFB-Pokal.

2) Nova comissão técnica do Wolfsburg

Após a derrota no Norderby para o Werder Bremen dentro de casa, a diretoria do Wolfsburg demitiu o técnico Valerien Ismael. Os gestores agiram rápido e apostam em alguém que já conhece o clube para melhorar o panorama da equipe na temporada. O holandês Andries Jonker, que trabalhou como assistente dos Lobos entre 2012 e 2014, deixou o Arsenal e tem a missão de recolocar o clube nos trilhos.

Quem volta ao time como assistente de Jonker é Freddie Ljunberg. O lendário atacante deixou sua função de assistente no time juvenil do Arsenal para fazer parte da nova comissão técnica. Mas a missão não é fácil. O Wolfsburg perdeu quatro dos últimos cinco jogos e estão dois pontos acima da zona de rebaixamento. O primeiro desafio de Jonker à frente do Wolfsburg será contra o Mainz 05, na Opel Arena, às 11h30 do sábado (04).

3) Stindl e a manutenção da boa sequência

O capitão do Borussia Mönchengladbach se tornou um herói da equipe nos últimos jogos da equipe. Stindl marcou o gol que garantiu a classificação do time contra o Hamburgo nas quartas de final da DFB-Pokal, ajudou com assistências na vitória sobre o Ingolstadt fora de casa e participou da virada histórica sobre a Fiorentina na Uefa Europa League. Todos esses três jogos foram disputados longe dos seus domínios.

Neste sábado (04), às 14h30, os Potros voltam a jogar diante de seu torcedor e tentam manter a arrancada iniciada após a pausa de inverno. O Borussia enfrenta o Schalke 04 no primeiro de três jogos contra os Azuis Reais, uma vez que ambos medem forças também nas oitavas de final da Uefa Europa League nos próximos dias.

4) Retorno de Marco Russ

Durante os sofríveis playoffs contra o rebaixamento diante do Nuremberg, o zagueiro Marco Russ quase contribuiu negativamente para o Eintracht Frankfurt ao marcar um gol contra que poderia colocar a equipe na 2. Bundesliga. Após esse jogo, o defensor teve diagnosticado câncer nos testículos. Depois do tratamento eficiente e rápido, Russ voltou a campo nos minutos finais da classificação das Águias contra o Arminia Bielefeld pelas quartas de final da DFB-Pokal.

Agora a expectativa é que o técnico Niko Kovac escale Marco Russ em uma partida da Bundesliga. O Eintracht Frankfurt encara o Freiburg na Commerzbank Arena no domingo (05) e o time visa acabar com a sequência de três derrotas consecutivas para continuar na parte de cima da tabela e voltar a disputar uma competição europeia.