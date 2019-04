Mainz 05 e Wolfsburg ficam no empate e seguem na parte inferior da tabela

Na parte inferior da tabela de classificação, Mainz 05 e Wolfsburg viam a possibilidade de se distanciarem da zona de rebaixamento. Os times fizeram um primeiro tempo bem disputado, balançaram as redes, mas não conseguiram vencer e permanecem em situações semelhantes. Em jogo realizado na Opel Arena, pela 23ª rodada da Bundesliga, as equipes empataram em 1 a 1. Mario Gomez abriu o placar para os Lobos, mas Cordoba empatou para os carnavalescos.

Com o resultado, o Mainz 05 segue no 11º lugar, com 29 pontos. A situação do Wolfsburg é mais complicada, uma vez que o time permanece bem próximo à zona de rebaixamento. O time soma 23 pontos, no 15º lugar, e torce por tropeço do Hamburgo contra o Hertha Berlin para permanecer fora da degola.

Os times voltam a entrar em campo nos mesmos dia e horário. O Mainz 05 encara o lanterna Darmstadt no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor e o Wolfsburg mede forças contra o RB Leipzig na Red Bull Arena. Ambas as partidas acontecem às 11h30 do próximo sábado (11).

No primeiro tempo, a movimentação dos dois times deu resultado. Primeiramente os visitantes abriram o marcador. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Mario Gomez abriu o marcador após desviar de cabeça e usar seu poder de artilharia para deixar os Lobos na frente do marcador. Porém, não durou muito tempo. Quatro minutos depois, Öztunali entregou a bola para Cordoba, que finalizou de queima-roupa para empatar a partida.

No segundo tempo, a produtividade das equipes caiu consideravelmente. A única boa chance aconteceu aos 44 minutos, no apagar das luzes. Jairo Samperio foi acionado após receber passe rasteiro e arrematou no canto esquerdo do goleiro Casteels, que fez espetacular defesa para manter o empate.