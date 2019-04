No Frankenderby, Greuther Fürth vence arquirrival Nuremberg e sobe na tabela da 2. Bundesliga

O Greuther Fürth enfrentou o Nuremberg no Sportpark Ronhof Thomas Sommer em partida válida pela 23ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, no Frankenderby uma das maiores rivalidades do futebol alemão. Neste domingo (5). Os verdes buscando subir na tabela teve pela frente um rival que vinha caindo de produção nos últimos jogos.

Em duelo disputado os mandantes venceram pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado por Zulj. Com o resultado levou os verdes para sétima colocação com 32 pontos. Já o Der Club caiu para 11° com 29 pontos.

A próxima partida do Greuther Fürth é contra o Sandhausen no Hardtwaldstadion. Enquanto que o Nuremberg recebe o Arminia Bielefeld no Stadion Nürnberg, as partidas serão realizadas no próximo domingo (12).

O derby começou com os visitantes levando perigo no cruzamento feito por Möhwald, a bola foi na cabeça de Behrens que subiu mais que os marcadores e mandou por cima da meta de Megyeri. A resposta dos mandantes foi no arremate de fora da área de Narey ao se aproveitar de uma sobra mandou sem direção.

Na etapa final os verdes tiveram a oportunidade na descida de Sararer pela ponta direita e em seguida cruzou para o meio da área e Van den Bergh cabeceou fraco e logo em seguida a defesa afastou.

E o time visitante também criou a ocasião de gol na boa assistência de Kammerbauer para Möhwald que cruzou para o meio da área, mas ninguém apareceu para desviar a boa chance de gol.

Só que aos 32 minutos o time da casa abriu o marcador na boa jogada de Sararer, o turco se livrou dos marcadores e serviu para Zulj arriscar de fora da área à bola desviou no defensor e enganou o goleiro Kirschbaum.

O Der Club teve a chance de igualar o confronto no arremate de Ishak, o atacante sueco arriscou cruzado só que Megyeri fez grande defesa e evitou. No fim da partida, Zulj cobrou a falta de longe e Kirschbaum espalmou.

No duelo de desesperados, Bielefeld e Aue apenas empatam

Na Schüco Arena o Arminia Bielefeld enfrentou o Erzgebirge Aue no duelo de desesperados. As duas equipes buscando o triunfo para continuarem brigando contra o rebaixamento e ambos são piores colocados na tabela.

Num jogo cheio de gols a partida terminou em 2 a 2 com gols de Kalig contra e Börner. Para os visitantes os gols foram de Görlitz contra e Adler. Com o resultado manteve os Arminen na zona de rebaixamento em 17° com 20 pontos. Já os violetas estão na ultima colocação com 19 pontos.

O próximo jogo do Arminia Bielefeld é diante do Nuremberg no próximo domingo (12). E o Erzgebirge Aue recebe o Karlsruher no Sparkassen-Erzgebirgsstadion na próxima sexta-feira (10).

Sandhausen abriu dois gols de vantagem, mas Heidenheim conseguiu o empate

O Heidenheim jogou contra o Sandhausen na Voith-Arena, as duas equipes vinham fazendo boa temporada, mas vinha de uma sequencia ruim e ambos queriam quebra o jejum buscando a vitória.

Em partida marcada por duas expulsões o confronto terminou empatado em 2 a 2 os gols do time da casa foram marcados por Feick e Schnatterer em cobrança de pênalti. Para os visitantes marcaram Kosecki e Linsmayer. Com o resultado deixou os blau-rot na sexta colocação com 34 pontos. Já os alvinegros caíram oitavo com 31 pontos.

A próxima partida do Heidenheim é contra o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion. Enquanto que o Sandhausen recebe o Greuther Fürth, as partidas serão no próximo domingo (12).