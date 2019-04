Stuttgart sai na frente, mas Braunschweig consegue empate na 2. Bundesliga

O Eintracht Braunschweig enfrentou o Stuttgart no Eintracht-Stadion em partida válida pelo encerramento da 23ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta segunda-feira (6). Os leões ainda sonhando com o acesso a elite da próxima temporada jogou diante do líder da competição que buscava o sexto triunfo seguido.

Num duelo disputado a partida terminou empatada em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Reichel em cobrança de pênalti, ainda perderam um antes com Boland. Para os suábios o gol foi de Carlos Mané. Com o resultado manteve os leões na quarta colocação com 41 pontos. Já os suábios continuam na liderança isolada com 48 pontos.

A próxima partida do Eintracht Braunschweig é contra o Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena na próxima segunda-feira (13). Enquanto que o Stuttgart recebe o Bochum na Mercedes-Benz Arena na próxima sexta-feira (10).

E os suábios abriram o marcador aos três minutos numa saída errada defesa dos leões e Carlos Mané se aproveitou do passe errado de Reichel e em seguida entrou na área e bateu na saída de Fejzic, deixando sua equipe em vantagem.

Os mandantes ainda perderam um pênalti aos 32 minutos com Mirko Boland, o meio-campista bateu, mas Langerak defendeu a cobrança do jogador. Mas aos 42 minutos chegaram ao empate outro pênalti cometido por Kaminski, o polonês derrubou Valsvik dentro da área e como já tinha cartão amarelo foi expulso. Na cobrança, Reichel bateu e converteu e se redimindo do passe errado, igualando o confronto.

Na etapa final os leões foram com tudo querendo a virada, mas parou na boa marcação no qual os suábios fizeram com um jogador a menos e conseguiram se segurar. Os mandantes fizeram de tudo para conquistar os três pontos e não foi desta vez. Para os suábios o resultado ficou de bom tamanho e vai encaminhando ainda mais seu retorno para primeira divisão, faltando dez jogos para o fim.