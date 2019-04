Pirlo elege melhor momento da carreira e afirma: "Verratti é o futuro do futebol italiano"

Andrea Pirlo certamente é um dos jogadores italianos mais aclamados pelos fãs de futebol mundo afora. Dono de um currículo invejável, amado por torcedores dos principais clubes da Itália e um exemplo dentro e fora de campo. Em entrevista ao jornal francês L’Equipe, o experiente jogador revelou quais foram os melhores e piores momentos de seus 22 anos como atleta profissional.

“Eu acho que os minutos finais da semifinal da Copa do Mundo de 2006, contra a Alemanha, foram os melhores: fantásticos, indescritíveis”, admitiu Pirlo, que deu a assistência para Fabio Grosso, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, abrir o placar no Westfalenstadion, em Dortmund. Alessandro Del Piero, dois minutos depois, sacramentaria classificação da Azzurra à final, ante a França.

“Entre esse gol [de Grosso] e o de Del Piero, eu pensei que fosse passar séculos, porém foram apenas um par de minutos. E foi algo indescritível: estávamos classificados para a final de um Mundial, batendo a Alemanha em sua casa, em Dortmund, onde ela nunca havia perdido”, contou o meio-campista, de 37 anos, atualmente no New York City, time da MLS (Major League Soccer).

Mas nem só de glórias vive um jogador de futebol. De acordo com Pirlo, a derrota na final da Uefa Champions League de 2005 foi o pior momento de sua carreira. Em Istambul, na Turquia, o Milan, então clube de Andrea, havia marcado incríveis 3 a 0 no primeiro tempo para cima do Liverpool. Porém, o time inglês reagiu na segunda etapa, empatou o duelo e venceu os rossoneri nas cobranças de pênaltis.

“Eu chorei no campo, e, quando voltei para o vestiário, foi o momento mais triste que vive na minha carreira. Havia muita desilusão e amargura que eu não poderia sequer chorar. Existia uma atmosfera surreal depois de uma partida surreal. Perder uma final dessa maneira é quase impossível que aconteça de novo. Eu não desejo a ninguém”, lamentou.

Na revanche, dois anos depois, o Milan de Pirlo venceu o Liverpool por 2 a 1, em Atenas, na Grécia, e conquistou sua sétima taça de Champions League.

Verratti

Pirlo e Verratti a serviço da Seleção Italiana (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Ainda na entrevista ao periódico francês, Pirlo rasgou elogios ao meio-campista Marco Verratti, do Paris Saint-Germain. O experiente atleta acredita que seu compatriota, de 24 anos, tem tudo para liderar a próxima geração de jogadores italianos.

“Verratti é um grande jogador. Ele é e será o futuro do futebol italiano e europeu nos próximos vinte anos”, disse. “Ele joga mais ou menos na minha posição, mas somos muito diferentes na forma de atuarmos. Ele dribla muito mais do que eu e gosta de ficar com a bola. Ele é o melhor jogador italiano tanto hoje como amanhã, e tivemos bons momentos juntos na Itália”, concluiu.