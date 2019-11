Resultado Arsenal x Bayern na Uefa Champions League (1-5)

A Twitter List by VAVELcom

Praticamente classificado para as quartas de finais da Uefa Champions League, o Bayern de Munique enfrentará o Arsenal nessa terça-feira (7) no Emirates Stadium às 16h45, com uma larga vantagem após o triunfo por 5 a 1 na partida de ida.

Anastasios Sidiropoulos (GRE) será o árbitro responsável por mediar o confronto entre Arsenal e Bayern de Munique, que chegam para o duelo em situações opostas, já que os gunners foram derrotados na rodada da Premier League em partida contra o Liverpool, por 2 a 1, enquanto os bávaros triunfaram diante do Colônia por 3 a 0, em jogo válido pela Bundesliga.

Não há dúvidas de que o Arsenal vem passando por um momento ruim na temporada, com queda de desempenho na Champions League, incertezas sobre o futuro de Alexis Sánchez e Wenger, além do resultado vexatório na partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League, mas esses assuntos não incomodam o capitão Per Mertesacker, que almeja uma grande reação na terça-feira, independente da dificuldade.

Perguntado sobre o confronto com o Bayern, Per foi bem claro em suas palavras: “Eu penso que nos vimos várias ocasiões em que não estivemos pronto para lutar, e é isso que eu quero ver amanhã: que estejamos pronto para lutar, desafiar algo. Esse é o foco, voltar a nossa força”, afirmou o defensor alemão.

Já o treinador Arsène Wenger, com o futuro em xeque, afirmou desconhecer as suposições de que Alexis Sánchez teria tido problemas com o grupo nas últimas semanas de treinamento, algo que poderia ter sido o motivo do jogador ter ficado como suplente no confronto diante do Liverpool: “Sim, completamente falso (o rumor), mas eu entendo que vocês tenham que encher os jornais com esse tipo de matérias e eu respeito isso”, disse o comandante.

Praticamente assegurados na próxima fase depois de golear o Arsenal por 5 a 1, o técnico italiano Carlo Ancelotti foi enfático ao negar que seu time mudaria a postura no jogo de volta: “Não mudaremos o nosso estilo de jogo, jogaremos com o nosso melhor time”, disse o italiano, que busca superar um recorde do lendário Sir Alex Ferguson, que alcançou as quartas de final por doze vezes. Caso o Bayern avance, Ancelotti chegará a tal marca pela 11ª vez, mas diferentemente de Ferguson, que chegou todas as vezes com o Manchester United, Carlo progrediu as quartas com seis clubes diferentes.

O atacante Thomas Müller, peça importante do elenco bávaro, mas que não vive uma de suas temporadas mais goleadoras, também falou sobre o encontro com o Arsenal: “Nós sabemos que o Arsenal dará tudo de si em seu estádio, no entanto temos muita experiência e certamente queremos avançar à próxima fase. Estamos em um grande período no momento. Precisamos tentar e continuar dessa forma nos próximos três meses” finalizou Müller.

Ancelotti poderá contar com Renato Sanches e Douglas Costa para o duelo, depois do português superar um febre, enquanto o brasileiro, substituído no final de semana com dores na perna, também viajou com a delegação para Londres.