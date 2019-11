Resultado e gols jogo Barcelona 6x1 PSG na Champions League 2017

A VAVEL Brasil agradece sua presença. Um grande abraço, muito obrigado e parabéns aos torcedores culés! Encerramos aqui a transmissão especial desse jogo espetacular. Desejamos uma ótima noite, uma grande semana e esperamos na próxima.

BARCELONA GOLEIA, METE O SEXTO NO LANCE FINAL APÓS CRUZAMENTO DE NEYMAR E SERGI ROBERTO DESVIA DE CARRINHO NA BAGUNÇA NA ÁREA!

6-1, Sergi Roberto

5-1 em penalti

4-1, Neymar

Que gol bonito do Neymar

3-1, Cavani

3-0, Messi

Gol do Messi

2-0

1-0

Jugada polémica fue este posible penalti

É HISTÓRICO! É A HISTÓRIA ESCRITA! É A MAIOR VIRADA DA HISTÓRIA DA CHAMPIONS! O BARÇA ESTÁ CLASSIFICADO!

AAAAAAAAAAACAAAAAAAAAABOOOOOOOOOOOU!

SERGI ROBERTO! SERGI ROBERTO! O NOME DO MILAGRE! O NOME DO MILAGRE!

96' O IMPOSSÍVEL ACONTECEU!

95' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

94' MINUTO FINAL! MEU DEUS DO CÉU, O BARÇA TEM A CHANCE DE PASSAR!

93' AMARELO, VERRATTI. Pedrada em Messi.

92' MUDA O PSG: Meunier sai e entra Krychowiack.

91' NEYMAR! Bate pênalti e só falta um gol!

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR!

89' Mais dois gols em poucos segundos. Não dá.

88' POR POUCO! Neymar bate falta na gaveta! Golaço!

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARÇA!

86' Barça ainda tenta por sufoco na partida.

85' Reta final de partida

84' DI MARIA.... Argentino saiu de cara, sozinho, escolheu o canto e... isolou!

83' Barça luta ainda nos minutos finais.

82' MUDA O BARÇA: Rakitic sai e entra André Gomes.

81' Messi tentou enfiada para Piqué e Trapp saiu do gol pra defender.

80' PSG todo recuado. Jogo praticamente ganho.

79' No outro jogo do dia, o Borussia Dortmund atropela o Benfica com três gols de Aubameyang.

78' Três gols em mais de 15 minutos. Quase impossível.

77' TRAVAADO! Sergi Roberto tenta da entrada da área e Marquinhos afastou o perigo!

76' Kurzawa levanta Mascherano. Jogo parado.

75' Thiago Silva divide com Trapp em falta lateral e fica sentindo as costas. Jogo parado.

74' MUDA O BARÇA: Sai Rafinha e entra Sergi Roberto.

73' MUDA O PSG: Aurier entra na vaga de Draxler.

72' FOOOORA! Messi traz na diagonal pela esquerda, bate firme e tira tinta da trave.

71' Barça sentiu demais o gol. Precisa de mais três gols. Impossível.

70' Neymar arrisca de fora, escorrega e facilita a vida do Trapp.

69' A torcida não para um minuto. Segue apoiando

68' AMARELO, SUAREZ. Por simulação.

67' MAAAARQUIIIINHOS! Turan chuta cruzado e MArquinhos tira debaixo do gol!

66' Barça precisa de mais três gols!

65' MUDA O BARÇA: Turan entra e sai Iniesta.

64' AMARELO, NEYMAR. Entrada totalmente infantil em marquinhos.

63' STEEEGEN! Contra-ataque, Cavani ficou de frente e o goleiro pegou com os pés!

62' ACABOU! Falta longa, Kurzawa testou antes de Rakitic e Cavani pegou de primeira fuzilando!

61' GOOOOOOOOOOOOOOOL, CAVANI, DA CLASSIFICAÇÃO!

60' AMARELO, RAKITIC. Puxou Di Maria.

59' SUSTO! Um bate-rebate danado na área do Barça e Matuido tocou por último na bola.

58' Di Maria já dá outra cara. PSG sai pra jogar.

57' PSG todo fechado. Uma recuperação e se dá bem.

56' Camp Nou jogando como há tempos não se via.

55' O PSG não consegue sair jogando!

54' PSG tá no limite da passagem.

53' Barça precisa de mais um gol.

52' MUDA O PSG: Lucas sai e entra Di Maria.

51' Meus amigos, que jogo na Catalunha!

50' NA TRAAAAAVE! Meunier mete chapéu em Neymar, entra, cruza e Cavani divide com Piqué carimbando o poste!

49' SÓ FALTA UM! Messi solta um torpedo e Trapp foi, mas nem cinco dele pegaria.m

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, MESSI DO BAAAARÇA!!

47' PEEEEEEEEEEEEEEEENAAAALIDADE MÁXIMA! Iniesta enfia pra Neymar, Meunier escorrega e tropeça no brasileiro. Muita confusão e Messi na bola.

46' Unay Emery coloca Di Maria pra aquecer. Argentino não está 100%.

45' A BATALHA PROMETE!

Vamos com o segundo tempo.

PSG só se defendeu, mas ainda está passando. Time sofre erro calculado.

Os dois times atuam conforme precisam. Barça partiu pra cima, pressionou, marcou dois que mantém o time vivo na disputa.

46' Acabou!

45' Minuto final.

44' Teremos mais um minuto.

43' O Camp Nou é uma explosão!

42' Reta final de primeiro tempo.

41' AMARELO, CAVANI. Por reclamação.

40' MAIS DOIS! Neymar e Iniesta tabelam pela esquerda, Suarez participa, lança Iniesta e Marquinhos erra na proteção. O camisa 8 vai na linha de fundo, dá de calcanhar, Trapp desvia e Kurzawa manda pra dentro!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, INIESTA, DO BARÇA!!!

38' PSG na dele, bem tranquilo, sabedor do faz.

37' Lucas no chão sentindo. Jogo parado.

36' PSG na dele, fechadinho, sofrendo já como se esperava.

35' Neymar tentou ganhar na velocidade, mas mandou a bola pra lateral.

34' AMARELO, BUSQUETS. Por reclamação. Está suspenso, caso passe.

33' TRAPP! Messi lança Suarez, mas sua batida foi fraca no meio do gol.

32' Iniesta enfia pra Neymar e Meunier mete a mão no peito do brasileiro e todos reclamam. Juiz manda seguir.

31' Placar agregado é de 4 a 1. PSG avançando.

30' Lucas recupera saída errada rival, arrisca, mas no meio do gol.

29' Barça tenta na falta lateral, mas juizão deu impedimento do Piqué.

28' Neymar apanhando como nunca pela esquerda. Barça pressiona.

27' FOORA! Iniesta arrisca da entrada da área, mas mandou por cima.

26' Meunier e Suarez. Quase um arranca-rabo entre eles.

25' Barça ainda precisa de três gols para a prorrogação.

24' PSG sem nenhuma pressa para repor o jogo.

23' AMARELO, PIQUE. Carrinho forte em Cavani.

22' Messi lança e Trapp se joga na bola!

21' Rafinha e Neymar extremamente abertos nas alas.

20' Barça põe velocidade, espaça o time e tenta sufocar.

19' Time francês todo em seu campo. Piqué jogando na intermediária.

18' PSG com enorme vantagem ainda. Pode perder por três gols.

17' ONDE ESSA BOLA PASSOOOOOOU!!!! Neymar mandou de fora, colocado, da esquerda em diagonal e não sei como não entrou!

16' Camp Nou não para um minuto!

15' PSG acalma o jogo, tira a velocidade da partida.

14' FOOOOOOOORA! Messi mandou por cima da barreira e assustou Trapp.

13' Jogo quente no Camp Nou.

12' É longe, mas é frontal. Messi e Neymar na bola.

11' AMARELO, DRAXLER. Messi arrancou pelo meio e, na hora do passe fatal, foi empurrado. Amarelo providencial.

10' Lance de reclamação agora é francês. Igual ao anterior do Barça e juiz mandou seguir.

9' Barça já com três escanteios.

8' Lucas ainda não acertou um passe. PSG ainda tá tranquilo.

7' PSG ainda não passou do meio-campo.

6' Neymar tenta passe por dentro pela esquerda, reclama de pênalti e jogo segue.

5' O Barça se lança como louco ao ataque.

4' AMARELO, MATUIDI. Entrada atrasada em Umtiti.

3' PRA COMEÇAR! Pressão fulminante, briga dentro da área, todo mundo lutando, Suarez não desistiu, dividiu com o goleiro, testou, Thiago Silva se jogou, afastou a bola, mas dentro da rede!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

1' Barça no 3-4-3, mas Messi bem avançado.

0' NA BUSCA DO MILAGRE!

Barça com uniforme principal, camisa azul e grená, calção e meias azuis.

PSG todo de branco, com uniforme 2.

O juizão será Deniz Aytekin, da Alemanha.

É uma festa gigantesca e o apoio promete ser incondicional.

Equipes sobem com um mosaico impressionante, uma festa enorme e uma atmosfera que balança qualquer time.

Os jogadores começam a chegar no túnel de acesso. Barça tenta fazer história.

Sobe o hino do Barça. Bandeiras se agitam numa festa impressionante.

A festa nas arquibancadas já começa. O apoio é gigantesco para um milagre.

São 5 mil torcedores do PSG na Catalunha. Devem fazer a festa no final do jogo.

O Barça precisa de 4 gols pra levar a prorrogação. Caso tome um gol, precisa de seis.

A torcida começa a fazer muita festa. Jogadores já terminaram o aquecimento.

O time de Paris terá Trapp; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva e Kurzawa; Verratti, Rabiot e Matuidi; Lucas, Cavani e Draxler.

O Barça com Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Rafinha, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. Técnico: Luis Enrique

Equipe catalã escalada!

PSG não perde por 5 gols há 20 anos!

A maior virada do Barça foi um 4 a 0 para cima do Milan, após perder por 2 a 0 na Itália.

Os times estão presentes no Camp Nou, que terá mosaico, bandeiras e mais de 90 mil pessoas!

O Camp Nou será o palco oficial da partida e deverá ter casa cheia para o duelo. Até o momento, nenhum time avançou no mata-mata da competição após levar quatro gols na partida de ida. No entanto, confiança da equipe catalã está elevada.

Fique de olho Barcelona x PSG: Messi, atacante: O melhor jogador do mundo chega no jogo do milagre on fire e tenta apagar o mau jogo da ida, na França, onde foi atropelado pelos rivais.

Lionel Messi

Fique de olho Barcelona x PSG: Matuidi, volante: Um dos melhores na ida, Matuidi engoliu seus rivais de meio-campo, sendo grande destaque na goleada e abrindo caminho para a classificação.

Mauitidi no jogo com PSG

A classificação no Camp Nou significará o fim de um fantasma e dará ainda mais moral para o clube no decorrer da temporada. Não só dentro da Champions, mas aumentará a confiança para correr atrás do Monaco na Ligue 1 e seguir bem nas copas locais, onde está na final da Copa da Liga e ainda vivo na Copa da França.

Para a partida, o técnico Unai Emery tem duas dúvidas. Thiago Motta tem uma lesão na panturrilha e está praticamente fora. Di María tem problemas musculares e fará teste no vestiário para saber a condição final. Caso não dê, Draxler entra.

O outro a realizar tal feito foi o Partizan, que bateu o QPR na Copa da Uefa 1985/86. No primeiro jogo foi 6 a 2 e na volta 4 a 0 para os sérvios.

Apenas três clubes conseguiram recuperar de uma desvantagem de quatro gols em competições da Uefa: o Mönchengladbach fez 5 a 1 contra o Real Madrid após perder por 4 a 0 na ida pela Copa da Uefa na temporada 1985/86. O Leixões eliminou o La Chaux-de-Fonds na Recopa Europeia de 1961/62 após perder por 6 a 2 na ida e vencer por 5 a 0 no segundo encontro.

Messi marcou duas vezes. Para o jogo contra o PSG, Luis Enrique não poderá contar com Aleix Vidal, que ficará alguns meses fora de combate, e Mathieu. Ambos com lesões no tornozelo. Mascherano está de volta.

No final de semana, o Barcelona provou que pode fazer um “caminhão” de gols. Aplicaram 5 a 0 no Celta com direito a golaço de Neymar por cobertura.

No histórico de confrontos entre esses times Barcelona x PSG, o Barça leva a vantagem com quatro vitórias. O PSG venceu outros três jogos, além de três empates.

Desde aquele dia 14 de fevereiro, as equipes entraram em campo quatro vezes cada. O Paris empatou um jogo e ganhou outros três. Os catalães ganharam todos os jogos, incluindo duas goleadas recentemente.

Mesmo com a grande vantagem, ninguém consegue cravar que o PSG já está classificado, até por que estamos tratando de um dos principais times do mundo, com um ataque avassalador.

Os olhos do mundo estarão voltados para a Catalunha: os mandantes acreditam na virada histórica, os visitantes querem manter a vantagem e eliminar uma pedra no sapato e, consequentemente, favorito ao título.

É dia de Barcelona x PSG. Dia do time espanhol tentar um milagre após derrota na ida por 4 a 0. Já franceses querem acabar com freguesia e carimbar vaga nas quartas.

Barcelona terá que se superar e fazer uma exibição perfeita se quiser seguir na Liga dos Campeões. Às 16h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Camp Nou, a equipe catalã precisa inverter a goleada sofrida por 4 a 0 para o PSG na ida, no Parque dos Príncipes, para avançar às quartas de final. Até o momento, nenhum time conseguiu tirar uma desvantagem de quatro gols em uma fase de mata-mata da competição.

Apesar de ter que fazer cinco gols de diferença para continuar sonhando com o hexacampeonato na Liga dos Campeões, a tarefa é das mais complicadas, uma vez que o PSG está mostrando grande futebol e fez partida perfeita em Paris, anulando os principais nomes do time catalão e dando show para sua torcida.

E apesar de todos os prognósticos estarem contra o Barcelona - até a Uefa afirmou que a chance é de 0% de avançar -, o técnico Luis Enrique está confiante em um massacre no Camp Nou e a consequente classificação. Para o treinador, se o PSG fez quatro gols na França, os Blaugranas podem fazer muito mais na Catalunha.

E nesta tarde de quarta-feira, nada melhor do que futebol da mais alta qualidade. É dia de oitavas de final da Uefa Champions League e você acompanha tudo aqui.