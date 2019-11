Resultado Rostov x Manchester United na Europa League (1-1)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real da VAVEL Brasil. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, um abraço e até a próxima!

As equipes agora focam seus esforços em seus campeonatos domésticos, onde jogarão neste fim de semana, até que voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (16), pelo jogo de volta, em Old Trafford.

90+4' FIM DE PAPO NA RÚSSIA! Rostov e Manchester United empatam por 1 a 1 e tudo será decidido para a próxima quinta-feira, quando ocorrerá o jogo de volta.

90+3' Martial fura bola na área!

90+1' SUBSTITUIÇÕES NO MANCHESTER UNITED! Sai: Blind e Herrera. Entra: VAlencia e Carrick.

90' Mais três de acréscimo!

87' Gatçan tenta chute de fora, mas Romero fica com ela.

85' Azmoun tem chance clara de gol nos pés, mas zaga consegue tirar bola de seu pé no momento certo.

80' Ibrahimovic sentiu um desconforto, mas deve continuar no jogo. Atleta se encontrou num "sanduíche" dentro da área entre os zagueiros.

78' CARTÃO AMARELO PARA HERRERA!

76' Cruzamento para a área do Rostov, mas num bate-rebate, a bola saiu em escanteio para o United.

74' SUBSTITUIÇÃO NO ROSTOV! Sai: Bukharov. Entra: Azmoun.

73' CARTÃO AMARELO PARA KALACHEV! Bukharov também tinha sido punido com o cartão, aos 44.

69' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai: Mkhitaryan; Entra: Martial.

66' Cabeçada do United para o gol, mas o goleiro fica com ela.

65' Depois do empate, time de casa consegue ter mais chances de gol.

64' UUUUUHHHHHHH!! Erokhin recebe dentro da área e chuta, mas a bola sai em linha de fundo.

62' Rostov tenta chegar pela direita, Erokhin cai em dividida com Smalling e árbitro entende que foi na bola.

58' CARTÃO AMARELO PARA NOBOA!

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO ROSTOV!!! BUKHAROV EMPATA TUDO NA RÚSSIA!!! Kalachev levanta bola na área e o camisa 11 só empurra pro fundo do gol em boa dominada sem deixar a bola cair no chão.

49' United tenta bola pelo meio, mas zaga afasta.

46' Ibrahimovic arriscou de fora da área, mas bola sobe demais.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Primeiro tempo pouquíssimo movimentado, uma vez que o gramado atrapalha bastante a forma de jogar do United, que é o time que mais tem a bola. Rostov, por sua vez, também encontra dificuldades de rodar a bola quando a possui, mas conseguiu chegar com perigo ao menos duas vezes.

47' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois de acréscimo!

43' Equipe da casa continua sem poder de reação, com United sempre com a bola no ataque.

39' Rostov tenta bola alçada na área, mas Romero fica com ela.

35' Noboa tenta resposta de longe, mas Romero estava bem posicionado.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO MANCHESTER UNITED! MKHITARYAN!!! United trabalha com toques curtos e Ibra, que foi lançado, tocou para trás, onde estava o armênio, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes.

31' United tenta trocar passes pelo lado esquerdo do campo de ataque, onde ainda tem algum gramado.

28' Os dois times, no momento, tentam bolas longas. Gramado não colabora com jogo corrido.

26' Ibrahimovic arrisca chute de longe, com forla, mas bola sai muito por cima do gol.

25' CARTÃO AMARELO PARA GATÇAN!

23' Times continuam com um futebol mais cauteloso, lento. Talvez pelas condições do gramado seram ruins.

20' CARTÃO AMARELO PARA MKHITARYAN!

18' Rostov tem escanteio pela esquerda depois de boa jogada pelo lado.

17' SUBSTITUIÇÃO NO ROSTOV! Sai: Granat. Entra: Terentjev.

15' Rostov chegou pela esquerda pela primeira vez, mas não conseguiu capitalizar.

12' United lança bola para a área, mas Fellaini não consegue alcançar.

10' Equipe da casa ainda não conseguiu trabalhar a bola.

7' United trabalha bola no campo de ataque.

5' Jogo dá uma amornada, mas ainda com os visitantes tendo maior posse de bola.

2' Noboa tenta cruzamento para a área, mas a bola cai nas mãos de Romero.

1' United chega pela primeira vez, mas Pogba fura dentro da área.

0' ROLA A BOLA NA RÚSSIA!

O alemão Felix Zwayer irá apitar o jogo.

Já o Manchester United apresenta a seguinte escalação: Romero; Jones, Smalling, Blind; Young, Pogba, Fellaini, Herrera, Rojo; Mkhitaryan; Ibrahimovic.

Donos da casa, o Rostov vem a campo com: Medvedev; Kalachev, Mevlja, César Navas, Granat, Kudrjasov; Noboa, Erokhin, Gatçan; Poloz, Bukharov.

Faltando alguns minutos para o início do embate, os dois times já apresentaram suas escalações.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Depois de uma quarta-feira inesquecível pela Uefa Champions League, chegou o dia da Uefa Europa League! As oitavas de final começará hoje para Rostov x Manchester United, partida que você acompanha ao vivo aqui. Fique conosco!

O jogo Rostov x Manchester United ao vivo acontecerá no Stadio Olimp-2, em Rostov-on-Don, na Rússia, e o mandante, obviamente, o time que leva o nome da cidade. A partida acontecerá às 15h.

Donos da casa, o Rostov vem de vitória pela partida de retorno do campeonato russo após a parada de inverno: 6 a 0 no Tom Tomsk. A equipe russa ocupa a quinta posição na Premier League Russa, e não perdeu em casa ainda.

O Rostov jogou a Champions League este ano, eliminando Anderlecht e Ajax nas fases eliminatórias da competição, mas acabou caindo no grupo de Bayern de Munique e Atlético de Madrid, finalizando-o em terceiro.

A equipe russa venceu o Bayern de Munique, em casa, por 3 a 2, na fase de grupos da Champions League. Na Europa, somando UCL e UEL, os donos da casa estão invictos há quatro jogos, e jogam pela primeira vez uma fase de mata-mata de uma competição europeia.

Recém campeões da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United vem para o embate com um empate pela Premier League sem gols com o Bournemouth. Os Red Devils ocupam a sexta posição na competição, tendo 49 pontos, três a menos que o Liverpool, primeiro no G-4.

O Manchester United jogou a fase de grupos da Europa League, avançando na sua chave e indo enfrentar o Saint-Etienne pelos 16-avos de final do certame. Com um agregado de 4 a 0, o time inglês foi para o sorteio das oitavas de final.

Sorteio esse, aliás, que Mourinho, treinador do Manchester United, comentou o quão difícil seria os jogos contra o Rostov. "É um mau sorteio em todos os aspectos. É longe e uma equipe muito bem estruturada. Vale lembrar que, na Champions League, eles conseguiram bons resultados frente Bayern de Munique e Atlético de Madrid", disse o português.

Esta será a primeira vez que os dois times se enfrentaram, mas o Manchester United, por sua vez, não perdeu nenhum dos quatro últimos jogos que fez contra times russos (venceu um e empatou três). Os times russos, por outro lado, enfrentaram clubes ingleses seis vezes desde 2015/2016, mas não venceram nenhuma vez.

Durante a semana, Mourinho criticou bastante as condições do gramado do estádio Olimp-2, em Rostov. "Difícil acreditar que vamos jogar nesse campo. É uma situação parecida com a que o dois grandes de Manchester se encontraram no verão, na China, quando decidimos não jogar. Mas aqui parece que teremos de o fazer", reclamou.

Como resposta, o técnico do Rostov, Ivan Daniliants, disse que entende a preocupação do técnico, além de falar que o campo está em melhores condições do que contra o Sparta Praga, nos 16-avos de final. "Não teve nenhum incidente aqui antes, porque já jogamos aqui contra o Sparta Praga e o estado estava pior. Entendemos que jogadores podem se machucar, mas eles também se lesionam nos melhores campos com as melhores condições. Não é nossa opção", disse o técnico.

Apesar de Mourinho pedir que o jogo foi mudado de local, a Uefa manteve o jogo no Stadio Olimp-2.