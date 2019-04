Hannover bate 1860 Munique com gol de Harnik e segue na briga pelo acesso

O Hannover recebeu o 1860 Munique na HDI-Arena em partida válida pela 25ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (11). Os vermelhos buscando não perder contato com os primeiros colocados enfrentou um adversário que só quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e terminar a temporada de uma forma mais segura.

No duelo equilibrado os mandantes venceram por 1 a 0 o único gol foi marcado por Harnik. Com o resultado manteve os vermelhos na terceira colocação com 45 pontos. Já os leões continuam em 14° com 25 pontos.

A próxima partida do Hannover é contra o St. Pauli no Millerntor-Stadion no Norderby no próximo sábado (18). Enquanto que o 1860 Munique recebe o Würzburger Kickers na Allianz Arena na próxima sexta-feira (17).

Tentando retomar o caminho das vitorias os leões tiveram uma boa chance de abrir o marcador logo no começo do jogo, numa saída errada de Sané o zagueiro senegalês vacilou e o brasileiro Amilton tomou a bola e em seguida arriscou ao gol e Tschauner fez a defesa. Ainda tiveram outra chance com Aigner, mas o jogador adiantou demais e perdeu.

Na etapa final os vermelhos abriram o marcador aos dez minutos na insistência de Sarenren-Bazee que deu na medida para Harnik, o atacante sem marcação saiu de frente com Ortega e colocou sua equipe em vantagem.

Por pouco o time visitante quase empatou em um chute surpreendente de Wittek, a bola foi pegando efeito e o Tschauner conseguiu desviar para tiro de canto. Depois o experiente Olic desviou a cobrança de escanteio para o gol, mas Fossum de cima da linha salvou.

Dynamo Dresden é mais eficiente e supera o Würzburger Kickers fora de casa

Na Flyeralarm-Arena o Würzburger Kickers jogou diante do Dynamo Dresden, a equipe bávara vinha de seis jogos sem vitória encarou um adversário que faz excelente campanha nesta temporada.

Os visitantes foram mais eficientes e venceram por 2 a 0 com gols de Aosman e Kreuzer. Com o resultado manteve os amarelos na quinta colocação com 38 pontos. Já os bávaros continuam em 11° com 29 pontos.

A próxima partida do Würzburger Kickers é diante do 1860 Munique fora de casa na próxima sexta-feira (17). Enquanto que o Dynamo Dresden recebe o Sandhausen no DDV-Stadion no próximo domingo (19).