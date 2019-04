Athletic Bilbao bate Real Sociedad no Dérbi Basco e encosta na zona de classificação à UEL

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad recebeu o Athletic Bilbao no Estádio Anoeta e foi surpreendida. Com gols de Raul Garcia e Iñaki Williams, o Athletic Bilbao venceu o Derbi do País Basco, conquistando três pontos importantíssimos. Em sétimo lugar com 44 pontos, o Bilbao briga com o Villarreal (6º) e a própria Real Sociedad, que está em quinto com 48 pontos, por vaga nas competições europeias.

No próximo sábado (18), a Real Sociedad tem outro confronto no País Basco, contra o Alavés, fora de casa, enquanto o Athletic Bilbao joga em casa, mas enfrenta o Real Madrid, em jogo dificílimo.

Em um primeiro tempo com boas oportunidades de gol, quem começou pressionando foi o Bilbao. Aos 9’, Iñaki Williams finalizou de fora da área, a bola desviou e quase enganou o goleiro Rulli, que precisou voltar e espalmar pra escanteio. Os visitantes dominavam a posse de bola, não deixando La Real jogar. Com 17’, a melhor oportunidade, Raul Garcia recebeu livre dentro da área, ajeitou o corpo e bateu colocado, mas Rulli foi impressionante e com o pé direito fez a defesa. Três minutos depois, Raul Garcia novamente aparece livre e cabeceia na rede pelo lado de fora. O Athletic dominava a partida e a pressão deu resultado; aos 27’, após cobrança de escanteio, Xabi Prieto derrubou Álvarez na área, Raúl Garcia bateu e abriu o placar no clássico.

Com o gol, o Bilbao naturalmente diminui o ritmo e a Sociedad encontrou mais espaços pra jogar, começando a chegar mais no ataque. Aos 34’, Juanmi aproveitou cruzamento da direita e cabeceou firme, Kepa apareceu muito bem e espalmou. Kepa evitaria o empate novamente aos 37', saindo muito bem pra fechar o ângulo, bloqueando o chute de Oyarzabal. Um minuto depois, Xabi Prieto subiu livre na área e cabeceou com muito perigo, a bola passou muito perto do gol.

Após o intervalo, a Real Sociedad voltou com mais vontade, pressionando, mas logo foi castigada. Aos 50’, Odriozola errou o recuo e Iñaki Williams saiu livre e bateu na saída de Rulli. Um balde de água fria na tentativa de reação dos donos da casa. Bautista até tentou dar a resposta, aproveitando cruzamento de Xabi Prieto um minuto depois, mas a bola foi pra fora.

O Athletic tinha a vantagem no placar e tranquilidade pra segurar uma Real Sociedad que não se achava na partida. Aos 64’, Williams, muito bem na partida, apareceu com perigo pela direita e cruzou rasteiro, a zaga desviou e a bola foi na trave. Logo depois foi a vez de Adúriz fazer boa jogada, driblar Iñigo Martínez e bater colocado, também na trave.

Faltando 20 minutos para o fim do jogo, a Real Sociedad conseguiu marcar, mas o juiz anulou o gol, assinalando falta de Raul Navas. Aos 83’, nova chance de cabeça, Iñigo Martínez completou o escanteio e cabeceou no travessão. O Athletic vence o clássico se impondo, mostrando vontade e qualidade, diante de uma Real dominada, sem mostrar poder de reação, diferente do que vem sendo durante toda a competição.