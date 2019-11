Veja como foi Real Madrid 2 x 1 Real Betis, pelo Campeonato Espanhol

CONFIRA O PÓS-JOGO: Sempre ele! Sergio Ramos decide de novo, Real Madrid vira sobre Bétis e assume liderança

Obrigado por acompanhar aqui na VAVEL mais este grande jogo do Campeonato Espanhol. Até a próxima!

Foi um jogo com algumas decisões polêmicas por conta da arbitragem, mas também muito disputado, com ambas as equipes buscando a vitória.

Com a vitória o Real Madrid chegou a 62 pontos, dois a mais que o Barcelona e ainda com um jogo a menos e retomou a liderança da competição. O Real Bétis permaneceu com 28 pontos, na 14ª colocação.

93' APITA MATEU LAHOZ! TERMINA O JOGO NO SANTIAGO BERNABÉU! QUE PARTIDA!

92' NAAAAAVAS SENSACIONAL! SANABRIA CABECEOU, NAVAS VOOU NA BOLA E ESPALMOU PRA ESCANTEIO! QUE DEFESA IMPRESSIONANTE!

90' Teremos 3 minutos de acréscimo

90' Escanteio para o Bétis!

87' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO, por falta em Petros

85' SUBSTITUIÇÃO NO REAL BÉTIS. SAI: BRASANAC - ENTRA: ALEGRÍA

84' SUBSTITUIÇÃO NO REAL BÉTIS. SAI: MANDI - ENTRA: RAFA NAVARRO

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! SERGIO RAMOS!!!! Toni Kroos bate escanteio pela direita, Sergio Ramos aparece como uma flecha para cabecear para o gol e virar o placar.

79' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID. SAI: ISCO - ENTRA: ASENSIO

79' Falta cobrada na área, Cristiano Ronaldo não consegue dominar. Ficaria livre pra finalizar.

78' CARTÃO VERMELHO PARA PICCINI. O lateral já tinha amarelo, fez falta em Lucas Vázquez e recebeu o segundo.

77' Ceballos entra pela direita e cruza, Modric desvia e é escanteio. A zaga corta na cobrança. No contra-ataque, Vázquez sai em velocidade e sofre a falta na entrada da área.

76' Isco dá passe primoroso para Cristiano Ronaldo, que entra na área pela direita mas bate pra fora.

73' Cristiano Ronaldo marca por cobertura, mas o ábitro anula, assinalando impedimento do português

72' O Real Madrid toca a bola com paciência na intermediária ofensiva, mas está difícil penetrar na área do Bétis

71' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID. SAI: MORATA - ENTRA: BENZEMA

69' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID. SAI: JAMES RODRÍGUEZ - ENTRA: LUCAS VÁZQUEZ

64' SUBSTITUIÇÃO NO REAL BÉTIS. SAI: RUBÉN CASTRO - ENTRA: PETROS

63' Ronaldo ajeita para Kroos que pega de primeira, pra fora

PÚBLICO NO SANTIAGO BERNABÉU: 73.103 PRESENTES

62' James Rodríguez dá lindo passe para Cristiano Ronaldo que ficaria livre pra finalizar, mas a Mandi chega no carrinho e corta o lance

60' Modric recupera a bola, limpa a marcação e bate de canhota, no canto. Adán defende sem dar rebote.

59' Dani Ceballos cruza e Rubén Castro finaliza por cima do gol

58' Rubén Castro recebeu na área mas foi travado por Modric na hora da finalização

52' Bola levantada pra Morata, o goleiro Adán saiu de soco, no rebote James não conseguiu finalizar e tocou pra Isco, que tentou o cruzamento e conseguiu o escanteio. Na cobrança a defesa aliviou o perigo.

50' Rubén Castro arrisca de longe, por cima do gol

49' Na sobra do escanteio, bola levantada na área, Pezzella cabeceia e Navas faz defesa tranquila

48' Contra-ataque do Bétis, Piccini sai em velocidade pela direita e cruza, Nacho aparece na pequena área para cortar pra escanteio

47' As equipes voltam sem alterações

46' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Um gol para quebrar recordes. Com o gol de hoje, Cristiano Ronaldo superou Adúriz como o jogador em atividade com mais gol de cabeça (46) pelo Campeonato Espanhol. Ronaldo também superou Santillana e se tornou o jogador do Real Madrid com mais gols no Santiago Bernabéu (210), empatado com Alfredo Di Stéfano.

O gol do Real Bétis foi dado para Keylor Navas, contra, e não para Sarabia. Foi o primeiro gol contra de um goleiro do Real Madrid no Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol desde Miguel Ángel, em 1975.

45' INTERVALO EM MADRID!

44' O Real Madrid ainda tenta uma pressão no final do primeiro tempo, mas não consegue finalizar

Este foi o primeiro gol de Cristiano Ronaldo contra o Real Bétis no Santiago Bernabéu (5 jogos)

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! MARCELO CRUZA DA ESQUERDA NA CABEÇA DE CRISTIANO RONALDO, QUE TESTA COM FORÇA, NO CANTO, EMPATANDO A PARTIDA!

35' Toca a bola o Real Madrid tentando furar a marcação do Bétis, que se fecha muito bem

30' CARTÃO AMARELO PARA PICCINI por falta em Marcelo

28' Escanteio cobrado por James, Sergio Ramos finaliza de primeira, por cima do gol

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BÉTIS! DURMISI CRUZA DA DIREITA, SANABRIA BATE DE PRIMEIRA E NAVAS, QUE JÁ ESTAVA COM A BOLA NAS MÃOS, DEIXA ESCAPAR. SAI NA FRENTE O BÉTIS!

21' Cristiano Ronaldo recebe na direita, pedala pra cima da marcação e bate forte, na rede pelo lado de fora

21' LANCE POLÊMICO! Lançamento para Pardo, Navas sai da área para tentar cortar mas erra a bola. Os dois jogadores trombam e caem. O juiz manda seguir

18' Pardo arrisca de longe para muito longe do gol. Ataca o Bétis

15' Rubén Castro ia ficando livre na área após mais um erro do Real Madrid, mas Sergio Ramos chegou na marcação e Keylor Navas aliviou o perigo

13' Na saída de bola errada do Real Madrid, Durmisi recupera e toca para Rubén Castro que finaliza. Keylor Navas cai para fazer a defesa sem dar rebote

12' QUASE! Isco arrisca de longe com força, a bola passa tirando tinta do ângulo direito do gol do Bétis

10' James limpa a marcação e bate de fora da área, sem problemas para Adán defender

8' Cristiano Ronaldo recebe lindo lançamento de James Rodríguez na área, domina no peito e bate de canhota. Adán espalma pra escanteio

7' James Rodríguez recebe na direita e enfia bola para Morata na área, o espanhol rolou para Cristiano Ronaldo que vinha longe pela esquerda e finalizou por cima. Podia ter batido!

4' Modric faz boa jogada pela direita e rola pra James cruzar. A zaga corta pra escanteio. Na cobrança, novamente a zaga afasta

2' Isco recebe de Marcelo e cruza rasteiro, a bola desvia na zaga e Adán defende

APITA MATEU LAHOZ! A bola está rolando no Santiago Bernabéu!

É respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao grande Raymond Kopa, ex-jogador madridista, que faleceu aos 85 anos

As equipes se alinham no gramado. A bola já vai rolar no Santiago Bernabéu!

O último confronto entre as equipes, no Estádio Benito Villamarínno pelo primeiro turno, foi marcado por uma belíssima atuação da equipe Merengue, que terminou em goleada. Veja os melhores momentos:

Os times estão em fases bem diferentes, enquanto o time da capital espanhola vem de classificação na UCL, vencendo o Napoli e de goleada sobre o Eibar pelo Campenato Espanhol, os alviverdes não vencem há duas rodadas. A última vitória do Bétis sobre o Real foi em 2012, 1 a 0, jogando fora de casa não vence o confronto desde 1998.

Apesar de não fazer uma boa temporada, o treinador Victor Sánchez acredita que o Bétis pode conquistar a vitória: "Temos referências de situações parecidas como quando enfrentamos o Barcelona. Vamos ao Bernabéu com toda intenção de buscar a vitória".

O técnico Zinedine Zidane está confiante e vai em busca de mais uma vitória: "Vamos tentar fazer o máximo para ganhar nossos jogos em casa e não perder. Até agora, temos conseguido e tem que pensar em seguir nesta linha e continuar fazendo as coisas direito"

Já o Bétis tenta surpreender e vai em busca de sua sexta vitória em 59 jogos nos domínios Madridistas. Apenas Jonas Martin, lesionado, não estará à disposição do técnico Victor Sánchez del Amo.

O Real Madrid conta com casa cheia no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, para conquistar a vitória e retomar a liderança da competição. Raphael Varane, machucado, e Gareth Bale, cumprindo suspensão, são os desfalques da equipe para o confronto.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco os lances de Real Madrid x Real Bétis ao vivo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-17!