Leonardo Jardim lamenta nova contusão de Falcao: "Espero que não seja grave"

O Monaco venceu a terceira partida seguida na Ligue 1 e segue caminhando rumo ao título do campeonato. O triunfo diante do Bordeaux, neste sábado (11), refletiu a forma de trabalho da equipe, que mescla jovens promissores e experientes jogadores. Mbappe Lottin e João Moutinho balançaram as redes para o alvirrubro; Rolán diminuiu após falha de Subasic.

O time do principado é o primeiro colocado, com 68 pontos. O ataque é o melhor da competição e das principais ligas europeias, com 84 gols em 29 jogos. A vantagem para o Nice aumentou cinco pontos, mas o PSG pode voltar ao segundo lugar e diminuir essa diferença.

Agora o foco do Monaco muda completamente. Na quarta-feira (15), o time tem o Manchester City pela frente, pela segunda partida das oitavas de final da Champions League. Na ida, o jogo foi favorável aos ingleses que venceram por 5 a 3. Agora, os monegascos, em casa, terão que vencer por 2 a 0, ou outro placar semelhante, para se classificarem.

Leonardo Jardim, grande comandante do Monaco, falou à imprensa após o jogo e fez sua análise do atual panorama do Campeonato Francês: “Ainda restam nove jogos na competição. Analisando, muitas equipes chegam até este momento com uma estratégia mais defensiva. Isso é normal, não é uma crítica. Contra essas equipes que só saem em contra-ataques, devemos ser ofensivos sem dar oportunidades ao adversário.”

“Neste contra o Bordeaux, tivemos um grande jogo, mas perdemos três grandes chances no primeiro tempo. Controlamos bem, nunca perdemos o domínio do jogo. No intervalo, pedi ao meus jogadores que aumentassem a transição e a velocidade na troca de passes, pois o Bordeaux estava cansando. Pelo futebol apresentado pelo Bordeaux, eles não conseguiriam criar oportunidades”, disse o técnico

No final do segundo tempo, o atacante Falcao Garcia se machucou e deixou o gramado. Leonardo Jardim espera não ter problemas com o atacante faltando poucos dias para o jogo contra o City. "Sofreu uma entrada violenta no lado direito. Ainda vai fazer exames, mas espero que não seja grave", disse.

A volta por cima: antes criticados, Cavani, Dzeko e Falcao se destacam nas grandes ligas

O Bordeaux até não criou tantas chances, mas marcou um gol após falha individual do goleiro Subasic. “Ele estava muito zangado, não está feliz com isso. Para um goleiro é importante não cometer erros. Eu disse a ele que ele deveria esquecer o lance e enaltecer as grandes defesas que fez”, comentou Jardim.

Na zona mista, Falcao falou sobre a pancada: "Espero que eu possa estar 100% contra o Manchester City e ajudar a equipe. O mais importante é que todos os jogadores estão prontos, com a mesma disposição, como de costume."