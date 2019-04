Kalinic marca no fim, Fiorentina vence Cagliari e quebra sequência negativa

Mesmo debaixo de vaias por grande parte do segundo tempo, a Fiorentina buscou um gol já nos acréscimos e bateu o Cagliari por 1 a 0. O gol do artilheiro Kalinic quebrou a sequência de quatro jogos do time de Florença sem vencer - três na Serie A. A Viola continua ocupando o 8º lugar, com 45 pontos, sete atás da zona de UEL. O time rossoblù é o 14º, com 31.

Na próxima rodada, as duas equipes jogam no domingo (19). A Viola visita o vice-lanterna Crotone, enquanto o Cagliari joga diante de seu torcedor contra a Lazio. Ambos os jogos acontecem às 11h.

Apesar de início movimentado, jogo vai para o intervalo sem gols

Vindo de quatro jogos sem vitória, o técnico Paulo Sousa mandou a Fiorentina à campo com uma escalação ofensiva, e o jogo começou com muitas chances para ambos os lados. Com menos de um minuto, Bernardeschi recebeu pela direita, limpou dois e bateu travado, mandando com perigo por cima do gol. Já aos 5, Tachtsidis cruzou da intermediária e achou João Pedro, que, apareceu livre na pequena área, mas tocou de cabeça em cima de Tatarusanu.

Aos 9, Borriello recebeu na esquerda e arriscou rasteiro de fora da área. Tatarusanu deu rebote para o meio e Dessena ficou com gol aberto, mas Valero travou e deu tempo para o goleiro se recuperar. Na sequência, novamente Borriello arriscou de fora, mandando chute que raspou a trave viola. No ataque seguinte, Kalinic teve a chance de abrir o placar, mas bateu em cima de Rafael. Já aos 12, Chiesa tentou jogada com Bernardeschi, a bola rebateu e voltou para o camisa 25, que arriscou cruzado, com perigo.

No total, foram 22 finalizações na primeira etapa - 15 da Viola, que teve 63% de posse de bola, contra sete do Cagliari. O jogo teve seu ritmo desacelerado a partir dos 20, com os visitantes se resguardando mais e dando menos espaços para a Fiorentina. Aos 21, Saponara recebeu de Bernardeschi e bateu no canto esquerdo, mas Rafael espalmou. Dois minutos depois, Bernardeschi avançou pela direita, invadiu a área e chutou cruzado, mas novamente apareceu o goleiro brasileiro para defender.

A Viola teve com seu artilheiro duas chances para sair na frente, mas o camisa 9 desperdiçou. Aos 32, Bernardeschi bateu escanteio fechado e Kalinic apareceu livre na pequena área, mas cabeceou à direita. Três minutos depois, Valero cruzou para a segunda trave e Kalinic desviou novamente de cabeça, dessa vez sobre o gol. No fim do primeiro tempo, Borriello ainda teve uma chance em cobrança de falta frontal, mas mandou por cima. Mesmo com a superioridade na primeira etapa, a Fiorentina foi para o intervalo vaiada pela torcida após o 0 a 0 nos 45 iniciais em Florença.

Artilheiro aparece novamente para garantir vitória viola

O segundo tempo seguiu o panorama da reta final da primeira etapa, com o Cagliari defendendo seu empate e dificultando muito o trabalho da Fiorentina no ataque. A primeira chance da Viola veio aos 6. Chiesa recebeu à direita da área e arriscou chute forte à meia altura, mas, no meio do gol, Rafael espalmou. Aos 13, a resposta dos visitantes. Barella fez jogada pela esquerda e cruzou para Borriello, que girou para cima de Astori e bateu forte, mas Tatarusanu espalmou.

Aos 21, Paulo Sousa foi obrigado a tirar Tomovic, por lesão, e colocou Sánchez, além de trocar Saponara por Ilicic. Logo no minuto seguinte, Chiesa trouxe da direita para a esquerda e bateu forte, mas Rafael fez grande defesa. No rebote, Tello chutou no canto e o goleiro deu um tapa para escanteio.

Os números da Fiorentina foram ainda mais superiores no segundo tempo. No total, foram 26 finalizações da Viola, contra 12 do Cagliari, além de 69% de posse de bola dos mandantes. A reta final da partida foi de domínio total do time da casa, mas com pouca criatividade e muitos cruzamentos, o time irritou a torcida já ressabiada pela fase da equipe.

A postura ultra-ofensiva da Viola deu espaço para o Cagliari tentar sua vitória. Aos 35, Borriello recebeu de Barella à esquerda da área e cruzou para Sau, que ganhou de Astori e cabeceou na trave. Quatro minutos depois, Ilicic fez jogada pela direita e cruzou na segunda trave para Valero, que tocou com perigo à direita.

A troca do camisa 10 Bernardeschi pelo volante Badelj irritou ainda mais a torcida da casa, que passou a vaiar o time em vários momentos, vendo uma pressão inócua do seu time. Já aos 46, o Cagliari teve grande chance de vencer. Na trapalhada da defessa no meio campo, Barella conseguiu ficar com a bola, se livrou da marcação e invadiu a área, mas o chute cruzado passou à direita.

Mas, após esse grande susto, veio o alívio no Artemio Franchi. Aos 47, Tello cruzou do lado esquerdo, Kalinic tocou de cabeça com força e Rafael até tocou na bola, mas não evitou o gol e a explosão de felicidade da Fiorentina, que voltou a vencer após quatro jogos na temporada.