Partida Juventus x FC Porto na Liga dos Campeões 2017

Pelo segundo jogo das oitavas de final da Uefa Champions League, Juventus e Porto medem forças nesta terça-feira (14), às 16h45, em Turim. Após perder por 2 a 0 no duelo de ida, em Portugal, os dragões precisam fazer o que nenhuma outra equipe conseguiu nesta temporada: derrotar a Vecchia Signora no Juventus Stadium.

A equipe italiana é praticamente imbatível no estádio inaugurado em 2011, pois são 19 vitórias em 21 jogos durante a época vigente. Sevilla e Lyon, adversários da Juventus na fase de grupos desta Champions, foram os únicos times que conseguiram arrancar pontos – por empate – dos bianconeri no Juventus Stadium em 2016/17.

Para tentar quebrar a invencibilidade da Juventus no ‘JStadium’, o Porto aposta em seu bom retrospecto fora de casa. Os azuis e brancos venceram seus últimos quatro compromissos pelo Campeonato Português: Estoril, Vitória de Guimarães, Boavista e Arouca.

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, avisou que vai promover alterações na equipe que enfrenta o FC Porto hoje. Em entrevista coletiva nessa segunda-feira (13), o comandante confirmou o volante Claudio Marchisio entre os titulares. Com isso, Miralem Pjanic ou Sami Khedira ficará no banco de reservas.

Na defesa, o suíço Stephan Lichtsteiner disputa com o brasileiro Daniel Alves a vaga na lateral direita. Na zaga, o italiano Giorgio Chiellini, que ficou de fora do clássico contra o Milan, na última rodada da Serie A, por conta de uma distensão muscular na coxa esquerda, será reavaliado antes do jogo. Caso Allegri veja que o jogador ainda não está apto, o marroquino Medhi Benatia será o titular ao lado de Leonardo Bonucci.

Disposto no 4-2-3-1, o time que Allegri deve mandar a campo é: Buffon; Daniel Alves (Lichtsteiner), Bonucci, Benatia (Chiellini) e Alex Sandro; Marchisio e Khedira (Pjanic); Cuadrado, Dybala e Mandzukic; Higuaín.

A caminho do hexacampeonato consecutivo na Serie A, a Juventus não ganha a Champions League desde 1995/16. Mas, para Allegri, o atual esquadrão juventino é capaz de levar a “orelhuda” para Turim. “Dois anos atrás, chegamos à final [contra o Barcelona, em Berlim]; esperamos que esta temporada seja o momento certo. Você tem que criar todas as condições para fazê-lo. Temos de estar conscientes de que podemos vencê-la”, enfatizou.

Diante do cenário totalmente desfavorável ao Porto (vencer a Juventus em Tuim, e ainda por cima, marcar mais que três gols de diferença para poder se classificar), o técnico Nuno Espírito Santos se inspira na épica virada do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain para mostrar a determinação dos dragões em conseguir o avanço.

“Para nós é diferente a situação que se passou na eliminatória entre o Barcelona e o PSG. Temos um adversário diferente, temos uma desvantagem no resultado e sabemos que defrontamos a Juventus, muito forte”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva que antecede ao confronto contra a Juve.

Nuno garantiu que seus comandados não desistem do jogo, e frisou que é totalmente possível reverter a vantagem da Juventus e alcançar a classificação fora de casa. “O Porto nunca especula no jogo, tem é o seu plano para todos os jogos. Essa é a melhor maneira de passar informação aos jogadores e entrar em competição. Nunca renunciar. Há um espírito competitivo tremendo, e é esse espírito que vamos tentar incorporar amanhã [terça-feira]. Vamos com muita vontade, vai ser difícil, mas não impossível”, sentenciou.

Para a partida Juventus x FC Porto hoje, Nuno não poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Telles, expulso no primeiro jogo. Com isso, o mexicano Miguel Layún entra na vaga do brasileiro. Por outro lado, os meias Héctor Herrera (contusão no pé esquerdo) e Jesús Corona (entorse traumática no tornozelo direito) se recuperaram de lesões e podem ser titulares nesta terça-feira.

O provável time que Nuno mandará a campo deve ter: Casillas; Maxi Pereira, Marcano, Felipe e Layún; Danilo, André André e Óliver Torres; Brahimi, André Silva e Soares.