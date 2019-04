Treinador do Pisa, Gattuso elogia trabalho de Pioli na Internazionale

Nesta terça-feira (14), o ex-jogador do Milan e agora treinador Gennaro Gattuso, elogiou em entrevista cecida ao jornal Tiki Taka, o trabalho que o técnico Stefano Pioli vem fazendo na Internazionale. O meio-campista foi ídolo do maior rival nerazzurro, mas isso não impediu que o atual comandante do Pisa, da Serie B do calcio, comentasse positivamente sobre os trabalhos exercidos na outra equipe de Milão.

Stefano Pioli chegou na Internazionale no começo desta temporada, para substituir o holandês Frank de Boer. Apesar do início complicado nos nerazzurri, Pioli não se intimidou e conseguiu trazer bons resultados ao clube, fazendo a Internazionale voltar as posições que a garantem nas competições europeias. Justamente por essa revira volta na tabela, Gattuso elogiou seu companheiro de profissão, Stefano Pioli.

"Pioli fez um trabalho extraordinário com uma equipe que estava lutando para não ficar na parte de baixo da tabela, agora eles estão lutando por algo importante. Como colega, tenho grande respeito pelo que ele fez. Tenho certeza de que o Inter vai mantê-lo, porque todos demonstraram grande apreço por seu trabalho", comentou o ex-jogador Gennaro Gattuso.

O atual treinador do Pisa, que está disputando a Serie B, também elogiou o futebol do meio-campista Roberto Gagliardini, que chegou da Atalanta na última janela de transferências a pedidos do técnico Pioli: "Ele encontrou sua identidade, se não estou enganado. Ele estava lutando para conseguir um jogo bom como contra o Cesena e agora ele tem muita convicção", concluiu.

Gattuso foi revelado pelo Perugia e teve passagens por Rangers, Salernitana e Sion, mas foi no Milan, onde atuou por 335 jogos, que despontou na carreira, vencendo tudo o que era possível. Já como treinador, o atual clube, a equipe do Pisa, vem sendo seu melhor trabalho, após ter tido passagens apagadas por Sion, Palermo e OFI Creta.