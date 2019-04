Após confusão em Turim, Bacca é suspenso e desfalca Milan contra Genoa

A confusão envolvendo o atacante Carlos Bacca, do Milan, ao término do clássico diante da Juventus, na última sexta-feira (10), em Turim, pela 28ª rodada da Serie A, rendeu uma penalidade jogador. Nessa segunda-feira (14), o júri esportivo da federação italiana julgou e puniu o colombiano com uma partida de suspensão.

"Por ter, ao término da partida, dentro do campo de jogo, já substituído, protestado de forma veemente com um árbitro adicional, precisando ser contido por dirigentes e treinador de sua própria equipe, o jogador Carlos Bacca foi punido com um jogo e terá que pagar uma multa de 10 mil euros", dizia o comunicado oficial da entidade.

Além do centroavante colombiano, outros dois jogadores levaram suspensão, mas por motivos diversos. O meio-campista José Sosa foi expulso já ao final da partida e cumprirá suspensão automática, assim como o zagueiro Alessio Romagnoli, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Os dirigentes do Diavolo também receberam punições: Adriano Galliani e Rocco Maiorino pagarão multas, porém com valores não revelados.

Agora, o técnico Vincenzo Montella terá vários desfalques para montar o time, que precisa voltar ao caminho das vitória já contra o Genoa, no próximo sábado (18), no estádio San Siro, para se manter na briga por vaga na Uefa Europa League. Além desses três jogadores suspensos, o treinador perdeu o meia-atacante Suso, que sentiu uma lesão muscular e só deve voltar a atuar em abril, enquanto o lateral-direito Ignazio Abate ainda se recupera de uma lesão rara no olho e é dúvida.