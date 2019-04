Com campanha positiva, SPAL volta a liderar Serie B italiana após 37 anos

Após a vitória no clássico regional sobre o Cesena, por 2 a 0, no estádio Paolo Mazza, em Ferrara, o SPAL assumiu pela primeira vez na temporada a liderança da Serie B italiana, feito que não acontecia na história do clube desde 1980, há exatos 37 anos. A equipe biancazzurra chegou a 55 pontos, dois a mais em relação ao vice-líder Hellas Verona e o terceiro colocado Frosinone.

Fundado em 1907, o Società Polisportiva Ars et Labor, popularmente conhecido como SPAL, é uma das equipes mais tradicionais da região da Emília-Romanha. O clube da província de Ferrara já disputou 21 vezes a elite do futebol italiano, sendo a última na temporada 1967/68. Os spallini já conquistaram uma Serie B e seis Serie C, sendo um dos maiores vencedores das divisões inferiores do calcio.

Os negros anos 2000 e a redenção

Apesar de toda a tradicionalidade, a chegada dos anos 2000 não foi bom para os torcedores biancoazzurro. Em 2005, o clube decretou falência quando disputava a Serie C1, e graças a uma lei, não foram relegados para a Serie D, mas sim para a Serie C2. Oito anos depois, em 2013, outra grande tempestade, novamente o SPAL faliu e desta vez não evitou cair para a última divisão do futebol italiano, a Serie D.

Jogadores do SPAL amargando outro rebaixamento (Foto: Divulgação/SPAL)

O clube ressurgiu sob o nome de Real Spal, disputando a Serie D, até que, em julho de 2013, o clube se fundiu com outra equipe, o Giacomense, que disputava a Serie C na época, tornando-se a partir daí o S.P.A.L. 2013. Com a junção, os biancazzurri pularam a Serie D e passaram a disputar a Serie C na temporada 2013/14. Em 2015, sagrou-se campeão da chave B da Serie C, voltando após 22 temporadas para a Serie B do calcio.

A liderança inesperada na Serie B

Apesar da volta histórica para a Serie B, as contratações para a temporada não foram tão empolgantes. A diretoria biancazzurra resolveu apostar em alguns medalhões, jogadores experientes na competição, como Pasquale Schiattarella, ex-Livorno e Cristiano Del Grosso, ex-Atalanta. O clube também aproveitou alguns jogadores que se destacaram na Serie C, a exemplo de Luca Mora e Gianmarco Zigoni.

A campanha começou tímida, mas aos poucos o SPAL comandado por Leonardo Semplici foi engrenando e se aproveitando dos tropeços de seus adversários. Nos últimos 24 jogos, o SPAL perdeu apenas duas vezes, conquistando 14 vitórias e oito empates, pontos importantes para o clube superar adversários que eram considerados favoritos e assumir a liderança da competição após 37 anos.

Mirko Antenucci, 32 anos, 11 gols em 25 jogos com o SPAL (Foto: Divulgação/SPAL)

O grande nome da equipe até então chegou nesta temporada como promessa de gols, e de fato ele vem fazendo essa promessa se tornar realidade. O atacante Mirko Antenucci, de 32 anos, é o artilheiro do SPAL com 11 gols, o jogador teve passagens por Leeds United, Catania e Torino, sendo o responsável por fazer os torcedores biancazzurro acreditarem na volta a elite do futebol italiano.

No meio da temporada um parceiro de ataque também experiente chegou ao SPAL para ajudar Antenucci nos gols, ele é Sergio Floccari, que não vinha sendo aproveitado no Bologna na Serie A e foi contratado pelo clube. Em nove partidas, o atacante de 35 anos marcou cinco gols.

Na próxima rodada, o SPAL defenderá a sua liderança diante do Carpi, fora de casa, fazendo outro clássico da região da Emília-Romanha. Os spallini não sabem o que é perder há 11 jogos, enquanto o clube biancorosso 11ª colocação e não perder há três partidas.