Veja como foi: Athletic Bilbao x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol (1-2)

FINAL DE JOGO - O Athletic Bilbao perde não só a partida, mas também uma invencibilidade em casa que já durava 19 partidas. Permanece em sétimo lugar, com 44 pontos, quatro a menos que a rival Real Sociedad e da zona de classificação para Uefa Europa League

FINAL DE JOGO - Com a vitória, o Real Madrid assegura a liderança do campeonato por mais uma rodada, chegando a 65 pontos, cinco a mais que o vice-líder, Barcelona, que ainda joga na rodada

93' Apita o árbitro, termina o jogo em Bilbao!

93' Cartão amarelo para Navas, por demorar a cobrar o tiro de meta

91' Falta perigosa para o Athletic!

90' Teremos 3 minutos de acréscimo!

88' Balenziaga cruza, De Marcos ganha no alto de Bale, mas cabeceia fraco, Navas defende sem dificuldades

85' SUBSTITUIÇÃO NO ATHLETIC BILBAO! Sai: Raul Garcia - Entra: Susaeta

85' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema - Entra: Morata

79' SUBSTITUIÇÃO NO ATHLETIC BILBAO! Sai: Beñat - Entra: Mikel Rico

79' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Cristiano Ronaldo - Entra: Isco

77' De novo Williams! O atacante tabela com De Marcos e bate forte, Navas espalma para escanteio!

76' Iñaki Williams vem causando sérios problemas ao lado esquerda da defesa merengue. Por lá surgiu o gol e por lá pressiona o Athletic.

72' UUUUUUUUUUHHHHHHH! Benzema tabela com Marcelo, dribla o goleiro e toca pra trás, a zaga corta e a bola sobra para Marcelo, que finaliza por cima do gol. Que chance!

71' Cartão amarelo para Toni Kroos, por falta dura em Laporte

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! É DELE, CASEMIRO! Escanteio cobrado, Cristiano Ronaldo desviou, a bola chegou na segunda trave para Casemiro, o brasileiro teve tempo de dominar e empurrar para o gol, quase embaixo da trave.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BILBAO! ADURIZ! Iñaki Williams cruzou na segunda trave, Raul Garcia escorou pro meio e Aduriz completou para o fundo das redes. Empata o Athletic!

63' DEFESAAAAAAAÇA DE NAVAS! De Marcos cruzou rasteiro e Williams finalizou livre dentro da área, Navas no contrapé conseguiu esticar a mão direita e fazer uma defesa linda!

61' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Modric - Entra: Lucas Vázquez

59' SUBSTITUIÇÃO NO ATHLETIC! Sai: Lekue - Entra: Muniain

58' Toca a bola o Athletic, tenta as jogadas em velocidades. O Real Madrid busca os contra-ataques. As duas defesas estão bem na partida.

51' Modric rola para Kroos dentro da área, o alemão prefere o cruzamento em vez do chute, e a zaga corta

50' O Athletic começa o segundo tempo como foi no primeiro, com a marcação alta, cruzando bastante na área

46' Williams cruza, Aduriz sobe mais que a marcação e cabeceia no canto, Navas e Sergio Ramos quase se atrapalham, mas conseguem limpar o lance. Já chega o Athletic com perigo!

46' Está valendo! Segundo tempo em andamento!

INTERVALO - Athlatic Bilbao venceu 17 partidas em que começou perdendo, no novo San Mamés

INTERVALO - Autor do gol que vai dando a vitória ao Real Madrid até o momento, Benzema chegou aos 119 gols no Campeonato Espanhol e já é o 10º maior goleador do clube na competição. Também se tornou o terceiro maior goleador de toda a história da Liga entre os jogadores que nunca cobraram um pênalti.

46' Com um minuto de acréscimo, apita Jaime Latre. Intervalo em Bilbao.

45' Williams cruza, a bola passa por Lekue e fica com Balenziaga, que chuta forte, mas a bola explode na zaga

42' Mais um cruzamento na área, dessa vez Navas sobe sozinho para fazer a defesa.

38' O jogo é pegado, com jogadas mais ríspidas. Clima de clássico!

35' Marcelo cruza e Benzema aparece livre na área, mas erra a bola e desperdiça grande chance

31' Cartão amarelo para Casemiro, por falta em Raul Garcia

28' Cartão amarelo para Carvajal e para Aduriz. Punidos pela confusão generalizada.

26' CENAS LAMENTÁVEIS! Os jogadores se estranham no gramado. Athletic queria um fair play, mas o Real Madrid continou o jogo e os ânimos afloraram.

26' Contra-ataque rápido, Ronaldo toca para Bale que corta pro meio e bate forte, Kepa quase deixa escapar, mas se recupera e agarra a bola

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BENZEMA! Casemiro faz lançamento primoroso para Cristiano Ronaldo na esquerda, o gajo de primeira toca para Benzema, que dentro da área só escora para abrir o placar.

21' Casemiro faz falta um pouco mais dura em Williams, a torcida e os jogadores bascos pedem o cartão amarelo, mas o juiz só conversa

19' OLHA ELE AÍ! Kroos bate falta e Sergio Ramos aparece livre na segunda trave, mas cabeceia pra fora

18' Benzema recebe em velocidade pela esquerda, passa por Iturraspe e cruza para Bale, mas Balenziaga joga pra linha de fundo

16' LÁ E CÁ! Cristiano Ronaldo recebeu na área e bateu rasteiro de canhota, Kepa foi no cantinho para fazer a defesa em dois lances

15' QUE CHANCE! Beñat cobrou falta pra área, Raul Garcia ajeitou e Yeray apareceu livre pra finalizar, mas jogou pra fora. Ótima oportunidade!

13' Escanteio para o Bilbao, Beñat cobrou e Iturraspe cabeceou por cima do gol

12' As jogadas pelas laterais são as principais armas do Athletic, que chega com perigo

10' IMPEDIDO! Carvajal tabela com Benzema e sai de frente com o goleiro, mas em vez de finalizar, preferiu rolar para Cristiano Ronaldo, que estava impedido. Gol anulado.

7' QUAAAASE! Aduriz recebeu na área, cruzou de canhota e Raul Garcia tentou de voleio. Navas conseguiu espalmar com a ponta dos dedos!

6' O Athletic começa pressionando, marcando forte a saída de bola do Real Madrid

4' Em campo, os quatro jogadores em atividade com mais gols de cabeça no Campeonato Espanhol. Cristiano Ronaldo (46), Aduriz (45) Sergio Ramos (32), Raúl García (21)

1' Já chega o Bilbao! Lekue invade a área pela esquerda, passa por Nacho e cruza, Iñake Williams na pequena área, livre, não consegue se posicionar, a bola bate nele e sai.

1' APITA O ÁRBITRO! Bola rolando!

As equipes entram em campo! Real Madrid e Athletic Bilbao prontos para o duelo!

Em 15 minutos a bola rola na Catedral de San Mamés!

Com o Real Madrid tendo um perído de grandes jogos tanto na UCL quanto no Campeonato Espanhol, Zidane disse que valoriza as duas competições e quer ganhar tudo: "Eu tenho vontade de vencer as duas competições, aprendi desde o início que aqui o bom é vencer tudo, então sempre direi que irei priorizar as duas". Saiba mais aqui: Com decisões na UCL e Liga, mês de abril promete ser intenso para Real Madrid

Com apenas uma vitória do Athletic nos últimos 15 duelos com o time da capital, o técnico Ernesto Valverde declarou que espera que sua equipe tenha intensidade: "Se quisermos conquistar algo positivo devemos ser extremamente intensos na partida,uma intensidade que nos permita dominar o jogo"

Assim foi o último confronto, em 2016:

HISTÓRICO: Já foram disputados 171 jogos entre Athletic e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, com 51 vitórias dos bascos, 88 vitórias dos merengues e 32 empates. Jogando em casa o Athletic leva vantagem, com 38 vitórias, contra 30 do rival.

Já o Real Madrid, luta para manter a liderança da competição. Dois pontos à frente do rival Barcelona e com um jogo a menos, o time da capital vem com força máxima para o duelo.

O Athletic Bilbao está na sétima posição na tabela, com 44 pontos e vai em busca da terceira vitória seguida para se aproximar de uma vaga para a Uefa Europa League.

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Hoje traremos os lances de Athletic Bilbao e Real Madrid ao vivo, pelo Campeonato Espanhol. Fique ligado!