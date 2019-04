Sob pressão nas Eliminatórias, Peru recebe Uruguai com volta de Suárez

A Seleção Peruana vive uma situação dramática, somente a vitória em cima do Uruguai importa nesta terça-feira (28). No entanto, a Celeste precisa se reencontrar após a goleada para o Brasil. Em momentos opostos, as equipes vão medir forças pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa 2018, às 23h15 no Estádio Nacional, em Lima.

Um empate ou triunfo uruguaio no Estádio Nacional seria capaz de acabar com a chance direta de classificação dos anfitriões e até mesmo de alcançar o quinto lugar e participar da repescagem. Com 15 pontos na oitava colocação, a situação dos peruanos só não se agravou mais após arrancar um empate em 2 a 2 diante da Venezuela. Além de fazer o dever de casa, o Peru depende de uma combinação de resultados envolvendo outros 4 confrontos da rodada.

Já o Uruguai, vai jogar em busca de recuperação da derrota por 4 a 1 para a Seleção Brasileira. Mesmo ocupando o segundo lugar com 23 pontos, a vaga da Celeste não está garantida, restam cinco partidas e a vantagem para o quinto colocado é de apenas três pontoss.

Mudança na escalação da Celeste pode aproximar classificação

O treinador Oscar Tabárez ganhou importantes opções para o confronto e deve modificar o time titular na última partida. No gol, Martín Silva dará espaço a Fernando Muslera, que cumpria suspensão e retorna para tentar ajudar o Uruguai a ratificar a classificação. Ainda no setor defensivo, Josema Giménez e Jorge Fucile sairão da zaga para entrada de Coates e Gastón Silva.

O maior reforço é o retorno de Luis Suárez, que volta de suspensão no lugar de Diego Rolán, nas últimas Eliminatórias o camisa 9 foi o autor de dois gols na vitória sobre o Peru. É incontestável a falta que faz o jogador, não só Cavani sentiu como todo o elenco, mas para o confronto diante do Peru a dupla de goleadores de volta ao ataque.

Já no meio-campo quem virou opção no banco foi Arévalo Rios, que atuou mal diante da goleada para o Brasil e perdeu a preferência de Tabárez, Alvaro González deve ser o substituto.

Peru tem última chance de mostrar serviço em campo

Já se passaram 35 anos desde a última vez que a Seleção Peruana se classificou para a Copa e a atual equipe se sente cada vez mais pressionada a vencer. Apesar de difícil confronto, a expectativa é grande por parte do elenco.

A esperança se dá pelos destaques da dupla ofensiva formada por Cueva e Guerrero, autor do gol de empate diante da Venezuela que manteve vivo o sonho da classificação. Com 28 gols marcados, hoje Paolo Guerrero é o maior artilheiro da história do país e nesta partida se tornará o quinto jogador com mais duelos nas Eliminatórias.

Ricardo Gareca não teve tranquilidade para arrumar um substituto para Christian Ramos, suspenso pelo acúmulo de cartões, mas optou por Miguel Araújo na defesa. Por preferência do treinador, Joel Sánchez substituirá Renato Tapia, que não tinha boas atuações até então.