Catar é eliminado na Eliminatória para Copa 2018 e repete marca da Itália após 88 anos

Ainda estamos em preparação para a 21ª, porém a 22ª edição da Copa do Mundo já vai entrar para a história. Em todo o histórico do torneio, somente uma seleção havia estreado por ser o país-sede. Nessa terça-feira (28), contudo, o Catar foi derrotado pelo Uzbequistão por 1 a 0. A derrota o deixou sem possibilidades de classificação para o Mundial de 2018, a ser realizado na Rússia, mas com presença garantida em 2022, já que será o organizador.

Pioneirismo foi da Itália, ainda em 1934, na segunda vez que o certame foi realizado. Sem participar de 1930, quando o campeonato estreou, a Azzurra teve a oportunidade de fazer sua primeira participação quatro anos depois e diante da torcida. Na ocasião, influenciado pelo fascismo de Benito Mussolini, o país foi o único a encerrar invicto e, por isso, ser campeão ao vencer a Tchecoslováquia na decisão.

Time italiano campeão e anfitrião na segunda edição do Mundial em 1934 (Foto: Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

A desclassificação catariana para o próximo Mundial veio apenas na 3ª fase, pois começaram direto na 2ª e ficaram na liderança no Grupo C. A etapa seguinte, entretanto, foi mais desastrosa aos asiáticos. Com três rodadas de antecedência, ficaram sem condições até de assegurar um espaço na repescagem continental.

Nos sete jogos disputados até o momento, uma vitória somada e cinco derrotas, além de um empate. O único triunfo dos asiáticos foi sobre a Síria, na 4ª rodada, com gol solitário do atacante Al-Haidos. As partidas restantes serão contra Coreia do Sul e China, em Doha, e ante justo os únicos fregueses fora de casa. O confronto diante dos sul-coreanos vai ser no dia 13 de junho, no estádio Jassim bin Hamad, na capital do país catarense.

Única vitória catarense na terceira fase foi sobre a Síria (Foto: Karim Jaafar/AFP/Getty Images)

Confira os melhores momentos da derrota para o Uzbequistão