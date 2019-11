10 acontecimentos impactantes da última Data Fifa

A Data Fifa é um terror para os clubes, que temem ter sua temporada comprometida devido a lesões provocadas por eventuais desgastes físicos ou lances desleais no campo de jogo. Entretanto, a tradicional época dos compromissos das seleções ao redor do mundo podem render grandes histórias. A VAVEL Brasil elencou 10 acontecimentos impactantes do planeta bola nestas duas últimas semanas.

A primeira seleção a carimbar o passaporte para a Rússia-2018 é o Brasil

Lucas Figueiredo/CBF

Quem via a pragmática Seleção Brasileira de Dunga não imaginava que o Brasil pudesse se tornar a primeira equipe a garantir vaga na Copa do Mundo de 2018 via Eliminatórias. O divisor de águas foi a polêmica derrota para o Peru na Copa América Centenário, nos Estados Unidos. O gol de mão de Ruidiaz foi o estopim para o trabalho do capitão do Tetra no comando técnico da Canarinho, eliminada ainda na primeira fase, em um grupo que também tinha Equador e Haiti, e, até então, sexta colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas. A vaga de treinador foi preenchida por Adenor Leonardo Bacchi, o "Tite", que veio credenciado pelo seu status de multicampeão adquirido no Corinthians.

Conhecido por ser um treinador fácil de conquistar o grupo de jogadores que tem em mãos, Tite fez justiça à boa fama e rapidamente ganhou a confiança dos jogadores da Amarelinha, tanto pela sua empatia com o elenco quanto pela sua facilidade de repassar sua filosofia de jogo aos atletas.

De lá para cá vieram oito vitórias consecutivas: 3 a 0 no Equador, 2 a 1 contra a Colômbia, 5 a 0 sobre a Bolívia, 2 a 0 na Venezuela, 3 a 0 no clássico frente à Argentina, 2 a 0 diante do Peru, 4 a 1 no clássico contra o Uruguai (em pleno Estádio Centenário!) e 3 a 0 sobre o Paraguai. Estas contagens, atreladas a uma combinação de resultados favorável na rodada passada (Argentina, Equador e Uruguai tropeçaram), garantiram a Seleção no próximo Mundial com quatro rodadas de antecedência.

Mais do que isso, o Brasil vem jogando bonito. O comprometimento tático e o poder de decisão dos jogadores impressionam. Agora, o grande desafio é impedir que o oba-oba dos 200 milhões de técnicos brasileiros influencie o comportamento da delegação. Mas não se pode negar: o Brasil confia em Tite.

Já a Rússia...

Sergei Fadeichev/TASS/Getty Images

Garantida na próxima Copa por ser a anfitriã, a Rússia está livre das Eliminatórias e vem utilizando partidas amistosas como preparações para a grande festa do futebol mundial.

O rendimento vem preocupando os russos. O time de Stanislav Cherchesov perdeu para a Costa do Marfim por 2 a 0, em Krasnodar, e empatou em 3 a 3 com a Bélgica, em Sochi.

As Águias Douradas foram derrotadas por uma seleção que vive fase de reconstrução após a decepcionante campanha na Copa Africana de Nações - mesmo com o status de atuais campeões, os marfinenses caíram na fase de grupos; e o francês Michel Dussuyer foi substituído pelo belga Marc Wilmots, ex-seleção da Bélgica - e ainda busca maior entrosamento.

No outro compromisso, ainda que tenha anotado três gols contra um dos times mais promissores da atualidade, a atuação do sistema defensivo foi preocupante.

Será que a Rússia vai fazer um papelão em seu próprio evento?

100 mil pessoas em Irã x China!

Reprodução/YouTube

O Irã está de vento em popa nas Eliminatórias Asiáticas. Invicta na competição (seis vitórias e dois empates na fase anterior; cinco vitórias e dois empates na atual - e última - fase), a seleção iraniana deu grande passo rumo à Copa de 2018 ao vencer a China por 1 a 0.

Chamou a atenção a presença massiva da torcida da casa no Estádio Azadi, na capital, Teerã. Embora o público oficializado tenha sido de 78.115 pessoas, estimativas da imprensa local dão conta de que o amontoado de torcedores nas arquibancadas e nos arredores da praça esportiva tenha colocado a assistência ao jogo para 100 mil testemunhas.

Evidentemente, os persas aproveitaram a ocasião para apoiar incondicionalmente sua seleção e protagonizam uma linda festa. Teve até saudação à moda Islândia na Eurocopa de 2016!

Catar próximo de atingir marca impressionantemente bizarra

Karim Jaafar/AFP/Getty Images

Escolhido como sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar ainda tem chances matemáticas de chegar à repescagem asiática para o Mundial de 2018. Mas só um milagre de proporções bíblicas proporcionaria tamanho feito. A seleção do país árabe venceu somente um jogo no Grupo A da última fase das Eliminatórias Asiáticas (1 a 0 contra a Síria, na quarta rodada), vem de derrota pela contagem mínima para o Uzbequistão (um dos times postulantes à vaga para a Copa) e soma apenas quatro pontos.

Com isso, o Catar, que nunca disputou uma Copa do Mundo, deve se tornar a segunda seleção da História a estrear em Mundiais na ocasião em que sediará o evento. A primeira foi a Itália, no longínquo ano de 1934. Inusitado, não é?!

Osorio perde aposta com Chicharito e raspa o cabelo

As Eliminatórias para a Copa de 2014 foram um sufoco para o México. La Tri teve que passar pela Nova Zelândia na repescagem para carimbar o passaporte ao Brasil. No cenário atual, a situação é muito mais tranquila. A participação da seleção da América do Norte nas Eliminatórias da Concacaf começou na quarta fase. E foi um atropelo nos adversários: cinco vitórias e um empate. No Hexagonal Final, já se vão três vitórias e um empate.

O ótimo desempenho deixa os mexicanos na liderança. E rendeu um episódio engraçado com o técnico Juan Carlos Osorio, ex-Atlético Nacional e São Paulo. O colombiano concedeu entrevista coletiva normalmente e, logo depois, apareceu na zona mista com o cabelo raspado.

Osorio havia prometido ao atacante Javier Hernández, o "Chicharito", jogador do Bayer Leverkusen, que rasparia a cabeça caso o México vencesse os dois jogos da Data Fifa. Os tricolores fizeram 2 a 0 na Costa Rica, na última sexta-feira (24), e 1 a 0 em Trinidad e Tobago, nesta última terça-feira (28). E o comandante teve que pagar a aposta.

O episódio reflete o ótimo ambiente da delegação. Em 20 jogos à frente da seleção mexicana, Osorio coleciona 16 vitórias, três empates e uma derrota. O revés não foi um qualquer: 7 a 0 para o Chile, na Copa América Centenário. Apesar disso, o "apagão" não fez o treinador perder o comando, e os jogadores vêm demonstrando amadurecimento após o baque.

E a Argentina, hein?

Agência Télam

Uma das grandes decepções, se não for a maior, é a performance da Argentina nas Eliminatórias da Conmebol. Passadas 14 partidas, a Albiceleste vem fazendo campanha irregular: seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, totalizando 22 pontos. Se a competição terminasse hoje, a maior rival da Seleção Brasileira iria à repescagem contra o campeão da Oceania para decidir seu futuro.

A crise na Associação do Futebol Argentino (AFA) fez o técnico Gerardo "Tata" Martino, ex-Newell's Old Boys e Barcelona, pedir demissão. Para o seu lugar veio Edgardo "Patón" Bauza, ex-LDU de Quito, San Lorenzo e São Paulo.

Ele realizou o sonho de treinar a seleção de seu país. Mas o sonho hoje está mais para pesadelo. Com um futebol completamente pragmático, a seleção argentina ainda não "deu liga". Competitividade, entrosamento e futebol coletivo estão escassos. Para piorar, o craque Lionel Messi, ídolo do Barcelona, foi suspenso pela Fifa por quatro jogos por ter insultado o árbitro-assistente do jogo entre Argentina e Chile, o brasileiro Emerson Augusto de Carvalho.

A suspensão começou a ser cumprida na última terça-feira (28), e os argentinos perderam para a vice-lanterna Bolívia por 2 a 0, na altitude de La Paz. Messi também ficará de fora dos jogos contra Uruguai (casa), Venezuela (casa) e Peru (casa). O eventual retorno aconteceria na última rodada, longe de casa, contra o Equador.

De acordo com o comentarista espanhol Alexis "Mister Chip", a Argentina tem péssimo aproveitamento de 29% quando não conta com Messi nas Eliminatórias - ou seja, sete pontos de 24 possíveis. Quando o camisa 10 está em campo, o aproveitamento sobe para 83% - 15 pontos de 18. É possível confiar na Albiceleste sem sua principal peça nessa reta final de Eliminatórias?

A histórica reviravolta do Sudão do Sul nas Eliminatórias da CAN 2019

Independente do Sudão desde 2011, o Sudão do Sul é rico em petróleo; por outro lado, tem altos índices de mortalidade infantil e analfabetismo, além de um sistema de saúde extremamente precário. A seleção de futebol do país fez sua primeira partida oficial em 10 de julho de 2012, contra os vizinhos da Uganda. A contagem foi um honroso empate em 2 a 2.

O resultado mais relevante da história deste novo time veio nesta terça-feira (28), pelo jogo de volta da fase preliminar das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2019: uma goleada de 6 a 0, em casa, contra o Djibuti, placar que representou uma incrível virada no placar agregado, pois o resultado da ida foi uma vitória djibutiense por 2 a 0.

Na fase de grupos da corrida rumo à próxima edição da maior competição do futebol africano, o Sudão do Sul terá pela frente Mali, Gabão e Burundi. A chave é teoricamente mais complicada do que a enfrentada nas Eliminatórias da CAN 2017. Àquela ocasião, os sul-sudaneses conquistaram apenas uma vitória (1 a 0 contra a Guiné Equatorial), perderam os outros cinco jogos (2 a 0 e 0 a 3 para o Mali, 4 a 1 e 1 a 2 frente ao Benin e 4 a 0 para a Guiné Equatorial) e ficaram na lanterna do grupo.

A primeira competição internacional da seleção sul-sudanesa foram as Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2015. Os Tigres eliminaram a Eritreia com duas vitórias por W.O. na primeira fase - o adversário desistiu de participar do torneio por problemas financeiros - e foram despachados por Moçambique com uma derrota de 5 a 0, fora de casa, e um empate sem gols no Sudão - não pôde jogar em casa por questões de segurança.

Já a primeira participação em certame com chancela da Fifa foram as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O time caiu frente à Mauritânia logo na primeira fase, após empatar em 1 a 1 em seus domínios, na ida, e ser goleado por 4 a 0 fora de casa, na volta.

Por incrível que possa parecer, o Sudão do Sul não é mais o "caçula" da Confederação Africana de Futebol. No último dia 17 de março, a CAF admitiu a filiação de seu 55º membro, a seleção de Zanzibar, um arquipélago de 1,3 milhão de habitantes que, mesmo pertencendo à Tanzânia, tem razoável autonomia política. O território é mundialmente conhecido por ser o lugar onde nasceu Freddie Mercury, um dos cantores mais populares de todos os tempos.

A incrível classificação da Nicarágua à Copa Ouro

Enquanto o Brasil comemorava a ida à Copa do Mundo de 2018, a América Central viveu uma epopeia. O Estádio Nacional, na capital da Nicarágua, Manágua, recebeu o jogo de volta do playoff Caribe-América Central, que reúne os quintos colocados das Copas Caribenha e Centro-Americana e define o último classificado à Copa Ouro de 2017. Os donos da casa precisavam superar o Haiti por 2 a 0 ou por três gols de diferença, tendo em vista que haviam sido derrotados por 3 a 1 na ida, em Porto Príncipe. O que parecia impossível aconteceu com requintes de milagre: os nicaraguenses venceram por 3 a 0, e todos os gols saíram na reta final da partida.

O placar estava zerado até os 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante Juan Barrera, que joga no Comunicaciones, da Guatemala, converteu pênalti e reacendeu a esperança dos donos da casa. Ele mal sabia que seria o herói da noite. Fez 2 a 0, aos 41 minutos, e 3 a 0, aos 44. Protagonista de uma partida para nunca mais ser esquecida.

A história fica melhor contada quando se leva em conta que, no primeiro embate, a Nicarágua perdia por 3 a 0 até os 41 minutos da segunda etapa, momento em que o atacante Carlos Chavarria, do Real Esteli, clube de seu país, anotou o gol de honra. A épica classificação em casa foi um prêmio pela persistência.

Nova Zelândia avança à final das Eliminatórias da Oceania

O domínio da Nova Zelândia no futebol da Oceania desde a transferência da Austrália à confederação asiática não é novidade para os aficcionados por futebol. Nesta terça (28), os All Whites garantiram a classificação à final das Eliminatórias da Oceania ao vencerem Fiji por 2 a 0 no Westpac Stadium, na capital, Wellington. Os neozelandeses encerraram a penúltima fase do certame na liderança do Grupo A, com 100% de aproveitamento. As outras três vitórias também foram de 2 a 0, sobre Fiji e Nova Caledônia.

Agora, a atual campeã da Copa das Nações da Oceania aguarda o líder do Grupo B, que tem Taiti, Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão como integrantes. O campeão da Copa das Nações da Oceania de 2012 soma seis pontos, tem saldo positivo de três gols e está em primeiro, mas já jogou suas quatro partidas e tem de torcer para que os jogos entre seus concorrentes - ambos têm três pontos - terminem empatados ou com uma vitória para cada lado, desde que nenhum deles supere os taitianos no saldo de gols.

O vencedor das finais das Eliminatórias da Oceania irá à repescagem intercontinental contra o quinto colocado da América do Sul, que hoje é a Argentina. A última vez que a Confederação de Futebol da Oceania esteve representada na Copa do Mundo foi na edição de 2010, na África do Sul. Naquele ano, a própria Nova Zelândia empatou seus três jogos, contra Eslováquia, Itália e Paraguai, e terminou o Mundial como a única seleção invicta do torneio.

Andorra não perdeu!

Número 200 no ranking da Fifa, a amadora seleção de Andorra parece estar embalada. No dia 22 de fevereiro, bateu San Marino por 2 a 0 em amistoso e quebrou um longo tabu de 12 anos e 132 dias sem vitórias. No último sábado (25), o time do principado que fica entre a Espanha e a França conquistou outro resultado expressivo, levando em consideração sua fraca reputação no futebol. Os tricolores empataram em 0 a 0 com as Ilhas Faroe no Estádio Nacional, em Andorra-la-Vella. Este foi o primeiro ponto dos andorranos nas Eliminatórias Europeias.

A igualdade sem gols com os nórdicos quebrou uma longa sequência de 58 derrotas de Andorra em jogos oficiais O último resultado "positivo" havia sido outro 0 a 0, em 2005, com a Finlândia.

O adversário está longe de ser dos mais expressivos, mas vale ressaltar que os feroeses estão na melhor fase de sua história. Estão em quarto no Grupo B das Eliminatórias, com cinco pontos. E, recentemente, ficaram na berlinda por vencerem duas vezes a Grécia, campeã europeia de 2004, nas Eliminatórias da Euro 2016.

Já a seleção andorrana é a lanterna da chave. Marcou apenas um gol (na magra derrota de 2 a 1 para a Suíça, em casa, na terceira rodada) e foi vazada 12 vezes.