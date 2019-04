Joachim Löw considera Julian Nagelsmann como seu sucessor na Seleção Alemã

O técnico do Hoffenheim, Julian Nagelsmann, continua no centro das atenções no futebol alemão. Após ser premiado como o melhor treinador da Alemanha em 2016 pela Federação Alemã de Futebol (DFB) e receber elogios de seus comandados, foi a vez do técnico da Seleção Alemã, Joachim Löw, avaliar seu desempenho.

Nagelsmann acumula recordes no comando da equipe. Com 28 anos de idade, o treinador tirou o Hoffenheim do rebaixamento na última temporada e aumentou os feitos na atual edição da Bundesliga. Dentre as cinco grandes ligas europeias, os Hoffs foram os últimos a serem derrotados, sofreram apenas dois reveses no Campeonato Alemão e permanecem invictos como mandantes. O resultado disso: o clube pode disputar a primeira Uefa Champions League da sua história mais que centenária.

Diante dos bons números no clube, Joachim Löw também concorda que Nagelsmann está longe de ser apenas um conto temporário e pode ter uma carreira bastante promissora. Tanto que o comandante da Nationalmannschaft acredita que o técnico do Hoffenheim pode ser seu sucessor na Seleção.

"Se Julian Nagelsmann continuar assim, estou convencido de que ele será um grande treinador. Talvez ele queira treinar outro time na Alemanha ou no exterior, talvez seja treinador da seleção nacional um dia. Eu penso muito nele, porque o Hoffenheim mudou completamente debaixo de seu comando. Ele é muito capaz, tem empatia e uma boa conexão com os jogadores", afirmou Löw.

A carreira de Nagelsmann dentro dos gramados foi interrompida por causa de uma lesão no joelho quando atuava no 1860 Munique. Mas isso não o impediu de desenvolver seu trabalho, desta vez na área técnica. Após comandar as categorias de base, foi promovido ao time principal do Hoffenheim em fevereiro de 2016, quando Huub Stevens deixou o posto por problemas de saúde. Em praticamente um ano de trabalho, os holofotes estão direcionados ao jovem treinador alemão, que demonstra seu potencial seguidamente.