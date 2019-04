Eintracht Frankfurt empata com Borussia Mönchengladbach em casa e aumenta jejum de vitórias

Em jogo válido pela 26° rodada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt desperdiçou a oportunidade de garantir a vitória, quando aos 78 minutos Marco Fabián falhou na hora de bater o pênalti. Neste sábado (01), a equipe empatou com o Borussia Mönchengladbach.

Com o resultado Mönchengladbach permanece na 10° lugar, com 33 pontos, estando apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Por outro lado, Frankfurt está na sétima posição, com 37 pontos, tendo a mesma pontuação que o Colônia que está em sexto. Posição que garante acesso a Europa League.

Jogando em casa na Commerzbank Arena, os Die Adler foram para cima logo no primeiro tempo, antes do relógio marcar 1 minuto, o mexicano Marco Fabián deu um belo chute e Yann Sommer fez boa defesa. Em seguida Ante Rebic perdeu grande chance. Mas aos 6 minutos o Eintracht teve um susto, quando Oczipka tocou para Lukas Hradecky, que não dominou direito e quase a bola entra para o fundo das redes. O goleiro acabou tirando em cima da linha. Dominando toda a etapa inicial, o Borussia pouco respirou, tanto que o time da casa teve quatro boa chances para marcar.

No segundo tempo, Nico Elvedi substitui Tony Jantschke, que acabou sofrendo uma lesão. Diferentemente do primeiro tempo, o time visitante mudou a postura e foi para o ataque aos 47 minutos Thorgan Hazard, e Jonas Hofmann aos 58, não aproveitaram a chance que tiveram para os Potros. Aos 78 minutos, o Eintracht Frankfurt tem a maior chance do jogo, quando Oscar Wendt cometeu pênalti, quando colocou a mão na bola. Fabián chutou bem colocado no canto esquerdo, mas Yann Sommer defendeu uma defesa espetacular. Nos minutos finais Mönchengladbach perdeu Tobias Strobl, o jogador foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. Não alterando o resultado do jogo.