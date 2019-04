Donnarumma falha, Milan tropeça no lanterna Pescara e se complica na briga por UEL

O Milan vê a vaga na Uefa Europa League da próxima temporada cada dia mais longe. Neste domingo (2), contra o praticamente rebaixado Pescara, o time rossonero empatou por 1 a 1, no estádio Adriático, em Pescara, pela 30ª rodada da Serie A. O jogo ficou marcado pela falha do goleiro Donnarumma, que não conseguiu dominar a bola recuada de Paletta e a viu morrer no fundo do gol. Pasalic marcou o tento do Diavolo.

Com o resultado, o Milan chega a 54 pontos e permanece na sétima posição, mas pode ver a sexta colocada Internazionale, que joga em casa nesta segunda-feira (3) contra a Sampdoria, abrir quatro pontos de vantagem. Lazio (60 pontos) e Atalanta (58) ocupam as duas posições que levam à próxima edição da Europa League. Já o Pescara continua segunda a lanterna do campeonato, com 13 pontos, a nove do Empoli, primeiro time fora do Z-3.

Agora, o Milan inicia a preparação para enfrentar o Palermo, no próximo domingo (9), às 10h, no San Siro, em Milão. O Pescara, por sua vez, visitará o Empoli, um dia antes, às 10h, no Carlo Castellani, em Empoli.

Donnarumma falha, mas Pasalic leva empate ao intervalo

A fim de quebrar de voltar a vencer o Milan desde 37 anos, o Pescara começou melhor o jogo no Adriático, tomando as iniciativas e dando trabalho à defesa milanista. E aos 12 minutos, os golfinhos pularam à frente no placar. Paletta recuou a bola para Donnarumma, mas o goleiro de 18 anos não conseguiu dominar a redonda, que passou por cima de seu pé esquerdo e foi para o fundo da rede.

O time da casa continuou assustando, com investidas pelas pontas, mas não obtinha êxito. Após a pressão inicial do Pescara, o Milan equilibrou o combate e passou a dominar a posse de bola. Porém, embora ficasse com muitos jogadores no campo ofensivo, o time rossonero sofria para quebrar as linhas de marcação dos biancazzurri.

Até que, aos 42 minutos, o Milan empatou o duelo. Bacca resistiu à falta no campo defensivo, passou para Deulofeu, o espanhol avançou ao ataque e finalizou em cima do goleiro. Em seguida, a defesa tentou a afastar o perigo, mas Bacca recuperou a bola, Pasalic aproveitou a sobra e emendou ao gol.

Pescara segura pressão, e Milan tropeça fora de casa

O Milan retornou mais ofensivo para o segundo tempo. Não à toa, Sosa quase desempatou o confronto. Mati Fernández conduziu a bola pela esquerda, tocou para Bacca, o atacante escorou, e Sosa chute firme na rede pelo lado de fora. A reposta do Pescara veio no lance seguinte: Bovo soltou um foguete em cobrança de falta, tirando tinta da trave esquerda de Donnarumma.

Os golfinhos chegaram a marcar o segundo gol, mas Benali foi pego em impedimento antes de estufar as redes. O atacante do Pescara era um dos destaques do jogo e também exigiu boa defesa de Donnarumma em chute de canhota.

Aproximando o término do duelo, ambos os times arriscaram um pouco mais, a fim de obter a vitória. À medida que uma equipe avançava ao ataque e perdia a bola, a outra buscava a transição rápida para pegar a defesa adversária desprevenida.

O Milan foi mais contundente nos instantes finais, e o goleiro Fiorillo teve de suar a camisa. Primeiro, o arqueiro salvou duas finalizações em sequência, uma de Deulofeu e outra de Lapadula. Depois, ele espalmou a perigosa cobrança de falta de Deulofeu. O zagueiro Romagnoli se mandou ao ataque e, de cabeça, chegou a carimbar a trave. Mas, apesar da grande pressão, o Milan não conseguiu evitar o tropeço fora de casa diante do lanterna da liga.