Resultado Leganés x Real Madrid no Campeonato Espanhol (2-4)

Agradeço a audiência e a companhia nesta tarde/noite de quinta-feira. Acompanhe nosso trabalho e fique informado com tudo o que acontece no esporte brasileiro, espanhol e mundial. Até mais!

Obrigado a todos que nos acompanharam nesta jornada de meio de semana do Campeonato Espanhol. A rodada segue nesta quinta-feira (06) e a próxima já começa na sexta-feira (07). Fiquem ligados na reta final da Liga e acompanhe todos os detalhes no portal da VAVEL Brasil e nas nossas redes sociais.

A próxima rodada será realizada neste fim de semana. O Real Madrid tem dérbi contra Atlético de Madrid. O clássico da capital espanhola será realizado às 11h15 do sábado (08), no Estádio Santiago Bernabéu. Por sua vez, o Leganés encara o Osasuna às 13h30 do domingo (09), no Estádio El Sadar, em Pamplona.

Com o resultado, o Real Madrid segue na primeira colocação com 71 pontos ganhos. Por outro lado, o Leganés está no 17º lugar, com 27 pontos, cinco acima do Sporting Gijón, primeira equipe a ocupar a zona de rebaixamento.

FIM DE JOGO EM BUTARQUE!

Com 60 minutos de um duelo bem movimentado, o Real Madrid vence o Leganés por 4 a 2 e permanece na liderança do Campeonato Espanhol 2016-2017.

Três minutos de acréscimo.

90' Quase o Leganés diminui! Após cobrança de falta, Siovas não conseguiu chegar a tempo para completar o lance para o gol.

89' CARTÃO AMARELO! Nacho, zagueiro do Real Madrid.

88' Herrerín afasta mal e Lucas Vázquez fica com a sobra. O atacante merengue passa por dois marcadores em bela jogada individual, mas não passa pelo goleiro do Leganés, que faz providencial defesa e evita o quinto gol do Real.

85' Asensio e Isco tentam finalizar com fortes chutes rasteiros, mas Luciano trava nas duas oportunidades.

84' Isco cobra falta e Herrerín sai da meta para evitar desvio para o gol de Nacho.

84' CARTÃO AMARELO! Bustinza, defensor do Leganés.

83' ALTERAÇÃO LEGANÉS! Sai Szymanowski e entra Machís.

82' Marco Asensio recebe pela esquerda e cruza com perigo, mas Sergio Ramos, Mariano Díaz e Lucas Vázquez não aproveitam e a pelota sai pela linha de fundo.

80' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai Kovacic e entra Modric.

79' Leganés chegou com perigo. Szymanowski passou por Marcelo e bateu cruzado. A bola tirou tinta da trave direita e o time recuperou na linha de fundo, mas não aproveitou a sequência com um chute sem direção de Bustinza.

77' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai Álvaro Morata e entra Mariano Díaz.

72' Bustinza cruza muito fechado e assusta Keylor Navas, mas a bola vai pela linha de fundo.

71' James Rodríguez parece não ter saído satisfeito do gramado para a entrada de Isco.

70' ALTERAÇÃO REAL MADRID! Sai James Rodríguez e entra Isco.

66' A partida caiu de rendimento. O Real Madrid tem total controle e tenta administrar a vantagem, enquanto o Leganés tenta furar o bloqueio merengue para voltar ao jogo.

63' ALTERAÇÃO LEGANÉS! Sai Gabriel e entra Alberto Bueno.

60' Destaque do Real Madrid certamente é Marco Asensio. Até o momento, o jogador acertou 31 de 37 passes, tem uma assistência e seis roubadas de bola.

57' CARTÃO AMARELO! Gabriel, meio-campo do Leganés

56' Gabriel cobra falta na intermediária, mas pega mal e a bola passa por cima do gol de Keylor Navas, sem perigo.

54' Leganés chegou com perigo. Gabriel ficou frente a frente com Keylor Navas, mas Nacho apareceu para salvar os madrilenos.

53' ALTERAÇÃO LEGANÉS! Sai Tito e entra Samuel.

50' Jogo volta na mesma alta intensidade. Kovacic é acionado em contra-ataque, mas bate fraco e Herrerín defende fácil.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

James Rodríguez cobra falta e Mantovani desvia para as próprias redes. Álvaro Morata comemora, mas o gol foi dado para o zagueiro do Leganés.

47' Falta perigosa para o Real Madrid. Asensio faz boa jogada individual e é derrubado na entrada da área.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Leganés 2-3 Real Madrid

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Partida movimentada em Butarque. O Real Madrid abriu 3 a 0, mas os brasileiros do Leganés diminuíram a vantagem e deixaram o confronto aberto. Vamos ver o que a etapa complementar nos reserva. Hora do intervalo!

44' Em cruzamento, a defesa do Real Madrid não consegue cortar e Bustinza arrisca de longe, rasteiro. Keylor Navas defende.

41' Em rápida jogada iniciada por Keylor Navas, Lucas Vázquez dá belo lançamento em velocidade para Danilo, mas o lateral brasileiro finaliza fraco e Iago Herrerín defende tranquilamente.

38' DEFESAÇA! James Rodríguez cruza e Lucas Vázquez chuta com o pé esquerdo para espetacular defesa de Iago Herrerín. Casemiro foi acionado em seguida, mas a zaga dos donos da casa chegou primeiro e afastou.

Equipes bem efetivas nas finalizações até o momento. Em chutes ao gol, duas para o Leganés e quatro para o Real Madrid. Placar de momento dá vitória parcial para os madrilenos por 3 a 2.

37' Posse de bola: Leganés 39% x 61% Real Madrid.

Em três minutos, Leganés acorda e marca os dois primeiros gols sobre o Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. Torcida volta a cantar forte e apoiar os donos da casa.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LEGANÉS!

Após cobrança de escanteio, Siovas dividiu com a defesa merengue no alto e Luciano completa tranquilo para o gol. Partida esquenta em Butarque!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LEGANÉS!

Siovas deu lançamento por alto, Diego Rico avançou sozinho pela esquerda e rolou rasteiro na área. Após desvio em Sergio Ramos, Gabriel diminuiu a partida e fez a festa da torcida pepinera.

27' Chegou o Leganés! Luciano recupera a bola, tenta passar pela marcação e deixa Tito na cara do gol. O defensor bate cruzado, por cima da meta de Keylor Navas.

Posse de bola: Leganés 36% x 64% Real Madrid

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Fácil demais para os líderes da Liga. Kovacic dá passe açucarado no meio da defesa dos Pepineros e Álvaro Morata finaliza bem para marcar o seu segundo tento na partida, o terceiro do Real.

20' Real assusta novamente! Álvaro Morata recebe e bate de fora da área. A finalização foi à esquerda do gol de Herrerín.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Na cobrança de escanteio, Nacho subiu mais alto que a marcação para desviar e Álvaro Morata completa a jogada com outro desvio de cabeça que encobriu o goleiro Herrerín para ampliar a vantagem merengue.

17' QUASE O SEGUNDO! Danilo recebe a bola na intermediária e bate de esquerda. A pelota bateu na trave e foi para a linha de fundo. Escanteio merengue,

Com o gol, o Real Madrid volta a ser líder do Campeonato Espanhol.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Bela jogada de Marco Asensio. O atacante recuperou a bola no meio de campo, avançou em velocidade, passou por dois marcadores e deixou James Rodríguez na cara do gol para empurrar a pelota e abrir o marcador em Butarque!

10' Luciano recupera bola tirada de Kovacic, avança e arrisca para fora. Primeira finalização dos mandantes.

8' Lucas Vázquez faz belo drible dentro da área, mas a defesa do Leganés trava e evita a finalização.

6' Szymanowski tenta levantar na área, mas Keylor Navas segura tranquilamente.

3' Responde o Real! Álvaro Morata recebe passe, deixa Mantovani para trás e bate cruzado. A bola passa perto do canto esquerdo defendido por Iago Herrerín.

2' Leganés chega primeiro. Após cruzamento na área, Nacho tenta cortar, mas Szymanowski fica com a sobra, passa pela marcação e é travado pela defesa.

A BOLA ROLA E O JOGO COMEÇA!

Equipes no gramado do Estádio Municipal de Butarque! A bola vai rolar em instantes.

REAL MADRID DEFINIDO! Keylor Navas; Danilo, Nacho, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kovacic e James Rodríguez; Lucas Vázquez, Morata e Asensio. Técnico: Zinédine Zidane.

LEGANÉS ESCALADO! Iago Herrerín; Tito, Bustinza, Mantovani, Siovas e Diego Rico; Gabriel, Rubén Pérez, Timor e Szymanowski; Luciano. Técnico: Asier Garitano

A necessidade de vitória fica ainda maior para o Real Madrid. Barcelona venceu o Sevilla por 3 a 0 e volta a figurar no topo da tabela do Campeonato Espanhol.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do confronto entre Leganés x Real Madrid, válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Esteja conosco às 16h30!

"É um jogo importante, como todos os outros. Vamos sempre pensar que a partida à frente é mais importante. Eu não sei se é um jogo de armadilha no sentido de que nós pensamos que vai ganhar fácil. Isso não existe no futebol. Vai ser um jogo difícil em um campo complicado e contra um rival que ultimamente vai muito bem", citou Zizou.

Em entrevista coletiva após o último treinamento de apronto, o comandante do Real Madrid, Zinédine Zidane, explicou que o grupo encara cada jogo como decisivo e acredita em um confronto bem disputado.

O técnico Asier Garitano destacou que, para o Leganés permanecer com sequência invicta e conseguir um bom resultado diante do líder do Campeonato Espanhol, é necessário contar com o apoio do torcedor no Butarque. "Acredito que amanhã vamos jogar uma boa partida, e precisamos de nossos fãs", afirmou Garitano.

Por outro lado, o Real Madrid tem apenas um desfalque. O zagueiro Varane segue contundido e se aproxima de retorno aos gramados.

Para o duelo, o Leganés não poderá contar com alguns jogadores. O goleiro Serantes e os meio-campistas Ibáñez e El Zhar estão lesionados, além do meia Erik Morán, suspenso, não poderão entrar em campo nesta tarde.

O principal objetivo do Leganés é permanecer com uma boa sequência de resultados diante de um adversário muito mais poderoso em sentido financeiro e estrutural. O time soma quatro partidas de invencibilidade, inclusive com dois empates fora de casa com Sevilla e Real Sociedad, em estádios considerados hostis para os visitantes.

Será o confronto do pior ataque contra o segundo melhor ataque: 23 tentos assinalados do Leganés contra 74 do Real Madrid.

Os merengues apresentam um panorama completamente oposto. O clube da capital está na liderança, com 68 pontos, dois à frente e um jogo a mais em relação ao segundo colocado e arquirrival Barcelona.

Los Pepineros estão uma posição acima da zona de rebaixamento, com 27 pontos ganhos, no 17º lugar. Embora estejam cinco pontos à frente do Sporting Gijón, a equipe não quer vacilar em casa para continuar mais tranquilos e permanecerem mais uma temporada na elite espanhola.

Será o segundo duelo entre as equipes na história. O primeiro e único até o momento aconteceu na rodada 11 do Campeonato Espanhol, quando o Real venceu por 3 a 0.

O confronto será realizado no Estádio Butarque, e será a primeira vez que os merengues visitam Leganés, embora seja na região metropolitana de Madrid.