Resultado Barcelona x Sevilla no Campeonato Espanhol 2016/17 (3-0)

Equipe visitante já soma um mês sem vitórias. Pressão no Sampaoli.

O Barça massacra no primeiro tempo, cozinha a partida no segundo e vence sem nenhum problema o bom time do Sevilla.

92' Acabou!!

91' Minuto final.

90' Teremos mais dois minutos.

89' Mariano buscou enfiada pela direita, mas mandou um tijolo em linha de fundo.

88' Barça cozinhou o segundo tempo e vence sem dificuldades.

87' Messi abre pra Neymar, mas o brasileiro foi travado na hora do chute.

86' Reta final de partida.

85' AMARELO, ALEÑA. Menino já recebe o cartão de visitas.

84' Iniesta é gênio!!! Ele escapou de três marcadores sem correr, sem tocar, sem desesperar.

83' Rapaz, dividida entre Messi e N'Zonzi. Pior pro visitante, que sente aqueeeela região.

82' Messi tenta enfiada de bola pra Alcácer, mas Kranevitter afasta de cabeça.

81' Posse de bola é de 58 - 42.

80' Jovetic arrisca da entrada da área e a bola saiu fraquinha em linha de fundo.

79' Aleña, garoto das canteras do Barça.

78' MUDA O BARÇA: Rakitic sai e entra Aleña.

77' PERDEEEEEU! Linda bola de Iniesta para Alcácer, que sai de cara pro gol, bate e carimba o goleiro. Na volta, Rakitic isoloooooooou!

76' MUDA O BARÇA: Digne entra e sai Piqué.

75' Escapada de Vitolo pela direita até Umtiti chegar e afastar o perigo com categoria.

74' Iborra divide com Mascherano e o juiz da falta do argentino.

73' Barça cadencia a partida, tira a velocidade do jogo.

72' Sevilla tenta por pressão usando as laterais do campo.

71' Escudero cruza da esquerda e Ter Stegen cai bonito pra defender.

70' AMARELO, BUSQUETS. Matou o contra-ataque com carrinho atrasado.

69' TER STEEEEGEN! Uma botinada de Sarabia de fora da área e o goleirão espalmou com um mão! Escanteio!

68' PERDEEEEEU! Messi recebe de Alcácer, traz em diagonal, faz todo movimento pra sentar a bota de canhota e tocou na medida pra Iniesta, que entrava no meio da zaga. Mas o meia não dominou e perdeu na pequena área.

67' Barça no aguardo de um erro para contra-atacar.

66' Jogo cai de ritmo nesse momento. Os times travados no meio-campo.

65' Vitolo tenta uma caneta no Piqué, cai e o juiz manda seguir.

64' MUDA O BARÇA: Sai Suarez e entra Alcácer.

63' Suarez ia deixando Messi na cara do gol com uma baita passe de calcanhar. A zaga travou na hora certa.

62' STEEEGEN! Escapada nas costas de Umtiti, cruzamento pra trás de Mariano e pancada de Sarabia. Ter Stegen deu o peito e afastou o perigo!

61' Equipe da Andaluzia tenta por pressão. Barça se fecha.

60' Correa recebe de Vitolo, entra na área e Sergi afasta. Escanteio.

59' Sevilla vai somando um mês sem ganhar uma partidinha.

58' Barça prepara uma alteração pra daqui a pouco.

57' Dividida forte entre Kranevitter e Rakitic. Juiz mandou seguir e o culé fica senindo no gramado.

56' AMARELO, VITOLO. Levantou Neymar.

55' QUAAASE! Neymar arranca meio-campo levando a marcação nas costas, abriu pra Messi na linha de fundo e o argentino fintou dois, cruzou pra trás e quase Piqué e Neymar completam pra rede!

54' Messi apanha e a torcida vaia. Jogo parado.

52' A torcida faz festa. Barça vai retomando a ponta nesse momento, um ponto na frente do Real.

51' São 85.511 pessoas no Camp Nou.

50' RIIIICO! Saída errada do Sevilla, a bola cai no pé de Messi, que viu o gol sem goleiro e deu um tapa de cobertura. Rico foi igual doido, deu um tapa e ficou com a bola!

49' Rapaz, Messi deixou dois marcadores sem a alma no meio-campo. Sensacional.

48' Seria perfeita a tabela Neymar/Iniesta, mas Rico foi bem no pé do brasileiro.

47' Barça busca não mudar seu ritmo nesse começo.

46' Sampaoli mudando o time por duas vezes ainda no intervalo. Vamos ver a postura da equipe.

45' MUDA O SEVILLA: Kranevitter e Sarabia entram e saem Nasri e Mercado.

Os times vão retornando para a segunda etapa no Camp Nou.

O terceiro foi novamente de Messi, pegando rebote de primeira e mandando no cantinho do goleiro, aos 33 minutos.

O segundo foi Neymar arrancando, cruzando da linha de fundo e Suarez pegando a sobra e tocando pra Messi apenas empurrar na pequena área.

O primeiro gol foi numa arrancada de Messi, falha da zaga e puxeta de Luis Suarez, aos 26 minutos.

O Barça massacra o Sevilla! Show do trio MSN!

Sevilla escalado! Rico; Mercado, Pareja, Lenglet e Escudero; Mariano, N'Zonzi, Nasri, Iborra e Vitolo; Correa.

Barcelona escalado! Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano e Umtiti; Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Suárez e Neymar.

Barcelona x Sevilla ao vivo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Pressionado, Jorge Sampaoli falou de como pretende reverter a sequência de resultados negativos do Sevilla dentro do Camp Nou: "Temos que realizar uma partida digna de um rival que se faz muito forte atuando principalmente em casa. A ideia é ter muita valentia e coragem dentro de campo. Mesmo com os resultados recentes ruins, não iremos manter o jeito de jogar da equipe. Num momento como esse precisamos de certezas", comentou na sala de imprensa em Andaluzia.

Conhecendo o adversário e sem se deixar enganar pelo momento atual, Luis Enrique projetou e elogiou a temporada sevillista antes do confronto de amanhã: "Estar a quatro jogos sem vencer é uma situação similar a de outras equipes. Não podemos deixar que este fator do rival nos afete. Isso não me preocupa. A verdade é que a temporada deles tem sido extraordinária em todas as competições. Foi lamentável terem sido eliminados pelo Leicester. Não estão em seu melhor momento, mas é um rival perigoso", declarou em entrevista de coletiva.

Fique de olho - Sevilla e Barcelona hoje: fazendo mais uma temporada não só no Sevilla, mas também na Seleção Espanhola, Vitolo é o cara a ser observado na partida, sendo craque da equipe e homem mais perigoso de Jorge Sampaoli.

Lionel Messi no jogo com FC Barcelona

Fique de olho jogo Barcelona x Sevilla ao vivo hoje: retorno de gala? Como de costume, os holofotes estão em Lionel Messi, que retorna de suspensão e será essencial nessa difícil tarefa catalã.

Desfalques: pelo lado culé, Arda Turan, Aleix Vidal, fora da temporada, e Rafinha estão fora, todos por contusão; também por contusão, Benoit Tremoulinas, Michael Krohn-Dehli e Adil Rami desfalcam a equipe rojiblanca.

No último confronto entre as duas equipes, realizado na 11ª rodada, os culés levaram a melhor em pleno Ramon Sanchez Pizjuan e venceram por 2 a 1. Na época, o Sevilla brigava ponto a ponto pela liderança do campeonato.

Após um começo de temporada simplesmente sensacional, o Sevilla caiu bastante de produção desde março e vem de quatro jogos sem vitórias na Liga, além da eliminação para o Leicester na Uefa Champions League. Quarto colocado, os comandados de Jorge Sampaoli buscam a terceira colocação para garantir vaga direta à fase de grupos da UCL.

O Barcelona segue sua caça ao líder Real Madrid, tendo em vista que tem dois pontos a menos que a equipe merengue, além de ter um jogo a menos. Uma vitória é obrigação.