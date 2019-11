Resultado Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga (4-1)

Obrigado a todos pelo prestígio e pela audiência. Até mais!

Por enquanto, fique com o resumo do 115º Der Klassiker.



A cobertura da Bundesliga não termina agora. Fique atento a toda a rodada deste fim de semana e a repercussão do duelo entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund por meio de nosso portal e das matérias em nossas redes sociais.

Pela Bundesliga, os times voltam a entrar em campo no próximo sábado (15). O Borussia Dortmund mede forças contra o Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park às 10h30, enquanto o Bayern duela contra o Bayer Leverkusen às 13h30, na BayArena.

Os times entram em campo no meio desta semana pelas quartas de final da Uefa Champions League. O Borussia Dortmund recebe o Monaco na terça-feira (11), enquanto o Bayern encara o Real Madrid na quarta-feira (12).

O Borussia Dortmund desperdiçou oportunidade de voltar a ficar entre os classificados diretamente à Uefa Champions League. Os aurinegros permanecem no quarto lugar, com 50 pontos. O Hoffenheim agradece.

O resultado deixa o Bayern de Munique muito mais perto do inédito pentacampeonato nacional. São dez pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, RB Leipzig. Os bávaros somam 68 pontos no topo da tabela de classificação. Além disso, Lewandowski se isola na artilharia da Bundesliga, com 26 gols marcados, um tento à frente de Aubameyang.

FIM DE JOGO NA ALLIANZ ARENA!

Com atuação dominante, Bayern de Munique goleia Borussia Dortmund por 4 a 1 no 115º Der Klassiker da história.

88' Após boa jogada trabalhada em velocidade pela direita, Passlack emenda cruzamento perigoso e a bola passou perto do gol de Ulreich.

86' DEFESAÇA DE ULREICH! Pulisic avançou pela direita, foi ao campo esquerdo de ataque e finalizou para a espetacular intervenção do goleiro alemão, que trabalhou pela primeira vez na etapa final.

84' Arturo Vidal aproveita rebote e enche o pé. A bola foi à direita de Bürki.

79' ALTERAÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Javi Martínez e entra Mats Hummels.

77' Bayern controla o jogo, toca a bola no meio de campo, cadencia a partida e espera os minutos finais. Vitória praticamente garantida.

75' O FINO DA BOLA! Robben dá passe açucarado para Kimmich finalizar na saída de Bürki. A bola bateu no lado de fora da rede. Quase a goleada aumenta.

73' ALTERAÇÃO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Ribéry e entra Douglas Costa.

71' ALTERAÇÃO BAYERN DE MUNIQUE! Sai o artilheiro Lewandowski e entra Kimmich.

69' ALTERAÇÃO BORUSSIA DORTMUND! Sai Raphaël Guerreiro e entra Mikel Merino.

Lewandowski sente o ombro e pede substituição.

Lewandowski dá números finais à goleada do Bayern (Foto: Günter Schiffmann/AFP/Getty Images)

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN!

Mais um do artilheiro. Lewandowski bate com categoria, transforma a vitória do Bayern em goleada e se isola na artilharia da Bundesliga.

67' CARTÃO AMARELO! Bürki, goleiro do Borussia Dortmund.

67' PÊNALTI PARA O BAYERN! Lewandowski avança sozinho e é derrubado ao driblar Bürki.

66' SALVA BOATENG! Aubameyang avança e finaliza na saída de Ulreich. O zagueiro alemão tira a bola em cima da linha.

64' Robben cruza e a bola pega efeito. Foi por cima do gol de Bürki. Quase o quarto.

63' Alaba avançou pela esquerda e cruzou para o meio da área. Robben e Lewandowski se enrolam e não conseguem definir a finalização

62' Posse de bola - Bayern de Munique 62% x 38% Borussia Dortmund

59' ALTERAÇÃO BORUSSIA DORTMUND! Sai Dembélé e entra Emre Mor.

55' Borussia Dortmund mais uma vez sente o gol sofrido e não mostra reação para buscar um resultado melhor.

(Foto: Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images)

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN!

Enfim, acertou! De tanto tentar a jogada tradicional, o meia holandês conseguiu. Robben avançou pelo meio e bateu no canto direito defendido por Bürki. Vantagem ampla retomada. Bávaros mais uma vez marcam na primeira finalização do segundo tempo.

46' Raphaël Guerreiro toca para Aubameyang no lado direito de ataque e bate cruzado, no lado de fora da rede.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ALLIANZ ARENA!

ALTERAÇÃO BORUSSIA DORTMUND! Sai Gonzalo Castro e entra Rode.

RaphaChutaço de Raphaël Guerreiro (Foto: Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images)

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Der Klassiker movimentado! Por enquanto, vitória do Bayern por 2 a 1. O segundo tempo promete mais emoções.

45' CARTÃO AMARELO! Bartra, zagueiro do Borussia Dortmund. Defensor levantou demais o pé e acertou o nariz de Lewandowski. Atacante bávaro recebe atendimento no gramado.

Um minuto de acréscimo.

43' FOOOOOOOORA! Robben toca para Lewandowski, O centroavante recebeu, girou e bateu. A bola mais uma vez passa muito perto do gol.

41' Mais uma vez, Robben recebeu na entrada da área, cortou a marcação mas foi travado pela defesa e Bürki segurou fácil.

38' Robben avança pela área e chuta forte. Outra vez Bürki espalma.

38' Boa trama de ataque acionou Dembélé na direita, mas francês bate fraco e Ulreich faz tranquila defesa.

37' Posse de bola - Bayern de Munique 59% x 41% Borussia Dortmund.

35' CARTÃO AMARELO! Passlack, do Borussia Dortmund.

32' PASSOU PERTO! Pulisic avança e bate com perigo. A bola tirou tinta.

29' Xabi Alonso cobra escanteio, mas a arbitragem anula o lance e alega falta de ataque do Bayern.

29' Fulminante contra-ataque quase resulta no terceiro do Bayern. Robben avançou desde o campo de defesa com liberdade e emendou belo chute na intermediária. Bürki espalmou. Escanteio.

25' Alaba cobra falta e a bola vai direto para fora, sem sustos para Bürki.

23' CARTÃO AMARELO! Lewandowski, atacante do Bayern de Munique.

22' Após cobrança de escanteio, Sokratis Papastathopoulos cabeceia e a pelota vai por cima do gol de Ulreich.

Raphaël Guerreiro e sua comemoração após golaço (Foto: Günter Schiffmann/AFP/Getty Images)

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO DORTMUND!

Aubameyang alça bola na área, Passlack recebe na lateral e joga novamente na área. A defesa afastou e Raphaël Guerreiro emendou um petardo, na veia, no ângulo defendido por Ulreich. Dortmund diminui e Der Klassiker fica aberto novamente.

18' Raphaël Guerreiro resolve arriscar de longe e manda para muito longe.

17' Bayern de Munique chega muito forte no campo ofensivo, sempre com três ou quatro jogadores. Borussia Dortmund só atacou no primeiro lance de jogo, com Dembélé e foi sufocado.

16' De novo Robben! A mesma jogada. Recebeu na direita, cortou para o meio e a bola mais uma vez passou perto.

12' QUASE O TERCEIRO! Jogada tradicional de Robben. O meia holandês cortou para o meio e finalizou de canhota. A bola tirou tinta da trave.

Lewandowski cobrou a falta e correu para comemorar o segundo do Bayern (Foto: Günter Schiffmann/AFP/Getty Images)

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN!

Cobrança de falta executada com perfeição. Bürki tentou alcançar, mas Lewandowski deixou sua marca e igualou a artilharia da Bundesliga. Bávaros ferozes no início de jogo.

7' Falta perigosa para o Bayern de Munique. Ribéry foi derrubado por Bartra.

Comemoração de Ribéry após marcar o primeiro gol do Bayern (Foto: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN!

Na primeira finalização bávara, Arjen Robben cortou por dentro e tocou para Thiago Alcántara. Lahm recebe na direita e o lateral cruzou rasteiro. Franck Ribéry bateu de primeira e abre o placar na Allianz Arena. Promete Der Klassiker!

1' CHEGOU O DORTMUND! Bela jogada individual de Dembélé. O jovem francês deixou Javi Martínez para trás e bateu cruzado.

Caso o Bayern de Munique vença, o pentacampeonato fica bem mais perto.

Se vencer, o Borussia Dortmund pode reassumir a terceira colocação e momentaneamente garantir vaga direta para a próxima edição da Uefa Champions League.

COMEÇA DER KLASSIKER!

Bola em jogo para Bayern de Munique x Borussia Dortmund!

Treinadores das duas equipes conversam amigavelmente antes do clássico começar (Foto: Günter Schiffmann/AFP/Getty Images)

Equipes no gramado! A bola vai rolar em instantes

BORUSSIA DORTMUND DEFINIDO! Bürki; Ginter, Sokratis Papastathopoulos e Bartra; Gonzalo Castro, Passlack, Raphaël Guerreiro e Schmelzer; Pulisic, Dembélé e Aubameyang. Técnico: Thomas Tuchel.

BAYERN DE MUNIQUE DEFINIDO! Ulreich; Lahm, Javi Martínez, Jérôme Boateng e Alaba; Xabi Alonso, Arturo Vidal, Thiago Alcántara, Robben e Ribéry; Lewandowski. Técnico: Carlo Ancelotti.

Técnico do BVB, Thomas Tuchel lamenta a ausência de Reus, mas comenta o potencial desenvolvido por Julian Weigl na temporada. "Nossa atual situação é muito difícil. Dentre todos esses que podem ficar de fora, Bartra é o que aparenta ter a melhor chance de atuar. Sua ausência [Marco Reus] é uma perda imensurável. Não podemos correr os riscos de novas lesões. Julian é um jogador chave para nós. Ele foi brilhante na temporada passada, mas ele tinha Hummels na cobertura e atuava com Gundögan. Óbvio que, após os dois terem saído, existe um efeito sobre Weigl, mas ele tomou a responsabilidade e vem sendo incrivelmente consistente", explicou.

No Borussia Dortmund, os desfalques são em maior quantidade e não entram em campo há um bom tempo. Marco Reus está em processo de transição para voltar aos gramados, Mario Götze não entra em campo mais nessa temporada para se tratar de um problema metabólico, André Schürrle apresenta lesão no tornozelo, enquanto Erik Durm fica fora devido a uma tensão muscular. A boa notícia fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Schmelzer.

Quem comentou a expectativa dos bávaros para o confronto foi o lateral-esquerdo David Alaba, que falou sobre Ulreich, goleiro titular durante a ausência de Neuer. "Estamos pensando somente no Dortmund. Queremos fazer uma grande partida e aproveitar esse momento para o jogo diante do Real Madrid. Atuar contra o Borussia Dortmund é sempre especial. Sven Ulreich fez um bom trabalho contra o Hoffenheim. Ele dá um grande suporte, o que ajuda bastante os defensores", disse.

Para o confronto deste sábado, o Bayern de Munique não poderá contar com dois de seus principais atletas. O goleiro Manuel Neuer segue ausente por causa de uma lesão no pé, enquanto o atacante Thomas Müller sentiu dores no tornozelo e foi poupado para o duelo contra o Real Madrid, válido pelas quartas de final Uefa Champions League.

No banco de reservas, os comandantes também são observados. Carlo Ancelotti comanda o Bayern de Munique, enquanto Thomas Tuchel está à frente do Borussia Dortmund. O italiano é bem veterano e experiente e já ganhou diversos títulos. Tuchel é mais novo e também tem a habilidade de remodelar equipes, promover ascensão e não alterar o bom desempenho de seus comandados.

Em campo, os olhos estarão principalmente atentos aos dois homens de ataque. De um lado, Robert Lewandowski. Do outro, Pierre-Emerick Aubameyang. Ambos brigam pela artilharia da Bundesliga. O gabonês tem 25 gols, enquanto o polonês balançou a rede em 24 oportunidades.

Outro duelo bem interessante na zaga: jogador do Dortmund até a temporada passada, Mats Hummels voltou ao Bayern de Munique. Zagueiro considerado completo, o tetracampeão mundial com a Alemanha tem 90% de eficácia nos passes e dois terços em combatividade. Por outro lado, Marc Bartra vem do Barcelona, com habilidade de jogar com a bola e ter números eficazes, embora esteja abaixo de Hummels.

A idade revela uma diferença nas gerações e a comparação pode até parecer injusta, mas olho em Arjen Robben (Bayern) x Ousmane Dembélé (Dortmund). O meia holandês tem 13 anos e meio a mais de diferença, mas as estatísticas na atual edição da Bundesliga os aproximam. Enquanto Robben tem oito gols e cinco assistências, Dembélé assinalou seis tentos e nove passes para gols.

Um dos duelos no meio de campo é Thiago Alcántara x Julian Weigl. Thiago pode desempenhar um papel mais ofensivo, com mais presença no campo de ataque. Weigl é mais novo e tem um futuro tão promissor quanto o meia bávaro. Embora não tenha tantos gols e assistência, o jogador aurinegro tem muito destaque em estatísticas defensivas.

Der Klassiker está recheado de vários duelos individuais, que podem ser conferidos em campo daqui a pouco, na Allianz Arena, em Munique.

O ponto mais alto do confronto aconteceu na decisão da Uefa Champions League em 2013. As equipes se enfrentaram em Wembley Stadium e o Bayern venceu por 2 a 1, na partida que marcou a aposentadoria do técnico multicampeão Jupp Heynckes.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund é um clássico em particular. As equipes não são próximas geograficamente (600 km de distância), mas o poderio econômico conta como um grande ingrediente para a rivalidade.

Desde 1965, as equipes se enfrentaram 113 vezes por competições nacionais e continentais. Ao todo, foram 52 vitórias bávaras, 29 triunfos aurinegros e 33 empates. Foram 205 gols marcados pelo Bayern e 139 pelo Dortmund.

O ano do Borussia Dortmund é mais instável. O time ocupa a quarta colocação, com 50 pontos, e tenta conquistar uma vaga direta na Uefa Champions League da próxima temporada.

Na tabela de classificação, o Bayern de Munique está mais uma vez absoluto na liderança e soma 65 pontos. Os bávaros estão próximos de conquistar o inédito pentacampeonato da Bundesliga, algo nunca feito anteriormente em toda a história do futebol alemão.

Uma das maiores rivalidades do futebol alemão será vista no mundo todo. Der Klassiker, como é conhecido o confronto, põe frente a frente dois dos mais valiosos elencos da Alemanha e do futebol europeu.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do grande jogo entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund ao vivo, válido pela 28ª rodada da Bundesliga 2016-2017!