Resultado Real Madrid 1x1 Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol 2017

Encerramos por aqui a nossa transmissão! Agradecemos a você que acompanhou com a gente mais um grande jogo aqui na VAVEL! Até a próxima!

O Atlético, que recebe o Osasuna também no sábado (15), também joga pela UCL na quarta, recebendo o inglês Leicester

Na próxima rodada o Real Madrid enfrenta o Sporting Gijón, no sábado (15). Antes, porém, vai até à Alemanha na quarta-feira (12) enfrentar o Bayern München, pela UCL

O Alético de Madrid assegura a terceira posição, chegando aos 62 pontos, quatro a mais que o Sevilla, que vem logo atrás.

Com 72 pontos, o Real Madrid mantém a liderança da competição, três pontos à frente do vice-líder Barcelona. Os merengues têm um jogo atrasado a ser disputado no dia 17 de maio, contra o Celta de Vigo. O Barça ainda joga nesta rodada, enfrenta o Málaga, às 15h45, em La Rosaleda

Com o empate o tabu continua: desde 2012 o Real Madrid não vence o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol

94' APITA O ÁBITRO, TERMINA O CLÁSSICO!

90' Teremos 4 minutos de acréscimo!

89' CARTÃO AMARELO PARA KOKE! O meia demorou a cobrar falta, ameaçou três vezes até ser advertido.

88' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL! Falta pra parar o ataque e cartão para o espanhol

88' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Carrasco Entra: Giménez

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! GRIEZMANN! Correa faz boa jogada pelo meio e acha Griezmann entre os zagueiros, o francês bate de primeira no canto, na saída de Navas. TÁ EMPATADO O CLÁSSICO!

84' O Atlético busca o ataque com mais jogadores, enquanto o Real recua e espera pra sair no contra-ataque

80' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Bale Entra: Lucas Vázquez

77' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Fernando Torres Entra: Thomas

76' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Kroos Entra: Isco

74' Juanfran cruza e Griezmann pega de bicicleta, Navas voa para espalmar. Uma pena o lance já estar parado por impedimento do francês.

72' O Real Madrid pressiona na saída de bola, recupera e a bola fica com Modric, que acha Benzema na direita. O francês cruza para Marcelo, que pega de primeira, por cima do gol

71' Bale corta pra esquerda e bate pra fora, sem perigo para Oblak

69' Com a bola rolando é o Real que ataca. Ronaldo dribla Filipe Luís e cruza para Benzema, a zaga aparece bem para afastar

67' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Pepe Entra: Nacho

66' E parece que não vai dar pro zagueiro português. Nacho vem aí para substituí-lo.

63' Batida forte entre Kroos e Pepe, que fica caído no gramado. O árbitro parou o lance, mesmo sendo ataque do Atleti. Um belo fair-play dos jogadores colchoneros, que não reclamaram e aceitaram a marcação da arbitragem. Pepe sai de campo para receber o atendimento. Parece um problema na clavícula.

62' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Saúl Entra: Correa

61' CARTÃO AMARELO PARA GODÍN! Mais um cartão por mão na bola, dessa vez foi o zagueiro que cometeu a infração

60' PEEEEEERDEEEEEEEEU! Fernando Torres recebe cara a cara com Navas e chuta em cima do goleiro. QUE CHANCE!

58' Saúl domina e bate da entrada da área, a bola desvia, mas fica fácil para Navas defender

57' O Real Madrid recupera a bola mais uma vez no meio-campo. Voltou muito mais intenso para a segunda etapa.

55' Carvajal aproveita o rebote e bate forte, mas por cima do gol. Ótima chance!

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! PEPE! Kroos bate falta pra área, Pepe sobe mais que todo mundo e cabeceia no contrapé de Oblak! Sai na frente o Madrid!

51' CARTÃO AMARELO PARA SAÚL! O espanhol coloca a mão na bola e recebe o cartão!

49' Savic faz falta em Ronaldo, que fica caído no gramado. O árbitro dá a vantagem, mas os jogadores merengues cobram a falta e o cartão pro zagueiro colchonero

48' OBLAAAAAAAAAK! Carvajal cruza da direita, Cristiano Ronaldo escora e Benzema pega de primeira na pequena área, Oblak UM GIGANTE fecha o ângulo e defende com o peito! QUE DEFESA!

47' Marcelo cruza, Cristiano Ronaldo ganha no alto de Godín e cabeceia para fora

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO: Real Madrid x Atlético de Madrid é o duelo mais repetido na história do futebol espanhol. Foram 265 jogos, com 137 vitórias merengues, 67 vitórias colchoneras e 61 empates

Simeone e Zidane se cumprimentam antes do clássico | Foto: Getty Images

45' INTERVALO! Sem acréscimos, Bengoetxea encerra o primeiro tempo!

40' Após cruzamento de Carrasco, Godín tenta de cabeça, mas joga pra fora

39' CONTRA-ATAQUE PERIGOSO! Erro de passe de Sergio Ramos, Griezmann recupera, arranca pra cima de Pepe e bate no cantinho, Navas voa para espalmar

37' CARTÃO AMARELO PARA CASEMIRO! O volante brasileiro fez parou o contra-ataque com falta em Torres e foi advertido pelo árbitro

32' Marcelo cruza e Bale cabeceia no canto, Oblak defende sem problemas

31' INCRÍÍÍÍÍVEL! Modric recupera a bola no meio, rola para Cristiano Ronaldo, que bate forte na saída do goleiro. Savic aparece EM CIMA DA LINHA para cabecear e evitar o gol merengue!

28' QUE LANCE! Benzema tabela com Cristiano Ronaldo e bate colocado, Oblak espalma para escanteio. Quase o primeiro!

27' Casemiro erra o passe, a bola sobra pra Saúl, que bate forte, mas pra longe do gol

25' Bale arranca pela direita e tenta Benzema na área, mas a zaga corta

24' Os Colchoneros avançam a marcação, retomam a bola no campo de ataque, mas não conseguem finalizar

22' Koke pega o rebote da zaga, cruza pra área e Griezmann quase chega na primeira trave. Navas sai de soco para afastar o perigo!

19' Contra-ataque do Atleti, Carrasco recebe na direita, corta pro meio e bate cruzado, Griezmann aproveita e acerta a trave, mas estava impedido. Lance parado pelo árbitro.

18' Modric bate forte, a bola desvia em Savic e vai pra escanteio. Na cobrança a zaga afasta.

15' ACORDA O REAL MADRID! Após pressão no campo de ataque, Casemiro recupera a bola e toca para Cristiano Ronaldo, que corta pra direita e bate forte. Oblak faz bela defesa!

10' Carrasco cruza rasteiro da direita, Torres não consegue chegar na bola, que passa por toda a área

7' As duas equipes erram muitos passes no meio de campo. Os donos da casa ficam mais com a bola, mas ainda não chegaram com perigo.

5' O Real Madrid começa tocando bastante a bola, buscando furar o bloqueio do Atlético, que se fecha muito bem

3' E A PRIMEIRA CHEGADA É DO ATLETI! Koke bate falta pra área e Saúl desvia de cabeça, a bola passa com muito perigo, à esquerda do gol de Navas!

BOLA ROLANDO NO SANTIAGO BERNABÉU!

As equipes já estão no gramado do Santiago Bernabéu. Em instantes a bola rola!

Relembre como foi o confronto do primeiro turno, com show de Cristiano Ronaldo no Vicente Calderón:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Savic, Filipe Luis; Gabi, Koke, Saul; Carrasco, Griezmann, Fernando Torres

Também sem surpresas, o Atleti já tem definido o time que começa a partida. Com a lesão de Gameiro, possível titular, Fernando Torres será mesmo o companheiro de Griezmann no ataque.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo

O Real Madrid já está definido para a partida de logo mais e vem com o que tem de melhor no elenco. Isco e James Rodríguez - envolvidos em polêmicas recentes sobre insatisfação com a reserva e possíveis transferências - estarão à disposição de Zidane no banco

O Atlético teve um confronto muito mais difícil enfrentando a Real Sociedad, mas conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 diante de seus torcedores

Na última partida, o Real enfrentou o Leganés fora de casa e, mesmo atuando com um time misto, conseguiu boa vitória, que serviu para manter se manter no topo de tabela

O Atlético de Madrid vem de boa sequência na competição, ultrapassou o Sevilla, chegando à terceira colocação, e espera manter o bom retrospecto recente jogando na casa do rival; nos últimos quatro jogos foram dois empates e duas vitórias

Invicto há oito jogos e com apenas uma derrota nas últimas 15 partidas, o Real Madrid busca manter a boa sequência para, não só assegurar a liderança, mas também para ganhar confiança para o duelo frente ao Bayern München pela UCL

Já para Diego Simeone, técnico do Atlético, armar a equipe foi um pouco mais complicado. Além de Moya e Tiago, que já estão fora há mais tempo, Vrsaljko, Gaitan e Gameiro estarão de fora do duelo

O time merengue tem apenas um desfalque para a partida deste sábado, Raphael Varane, com uma lesão na coxa esquerda, continua de fora da equipe

Bom dia, torcedor! A partir de agora você acompanha o grande clássico de Madrid entre Real Madrid x Atlético ao vivo. Fique conosco e sinta a emoção de mais uma grande partida!