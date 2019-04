Internazionale sucumbe diante do Crotone e vê rival Milan passar à frente na tabela

Não poderia ter terminado pior o último confronto da Internazionale antes do remanescente Derby Della Madonnina desta temporada. Fora de casa, o conjunto nerazzurro perdeu para o Crotone, por 2 a 1, neste domingo (9), em partida válida pela 31ª rodada da Serie A. Diego Falcinelli foi quem marcou os dois gols dos donos da casa, ainda no primeiro tempo, e Danilo D'Ambrosio descontou na etapa final.

Tudo parecia perdido há pouco tempo atrás. O Crotone havia vencido apenas três partidas durante toda a extensão desta temporada. O rebaixamento parecia inevitável. Mas a reação veio, e na reta final. A remontada começou na rodada passada, quando os Tubarões venceram fora de casa o Chievo Verona. Os três pontos conquistados neste domingo no estádio Ezio Scida deixa a equipe da Calábria a quatro pontos do Empoli, primeiro time fora da zona do descenso. No próximo sábado (15), o Crotone enfrenta o Torino em Turim.

Detentores de uma boa sequência de vitórias nesta segunda metade da temporada, os comandados de Stefano Pioli chegam a três partidas sem vitórias.

A Inter não sofria duas derrotas consecutivas desde a oitava rodada da competição

O resultado quase impossibilita o sonho da Inter se obter uma vaga na próxima Uefa Champions League. Na verdade, neste atual momento, a equipe está fora até mesmo da zona de Uefa Europa League, atrás da Atalanta e do rival Milan. Na próxima rodada, Inter e Milan enfrenta-se no último dérbi desta jornada e com uma vaga na UEL em jogo. Quem vencer, provavelmente entrará no G-5. No primeiro turno, as equipes empataram em 2 a 2 no San Siro.

Vantagem rubro-azul é conquistada em menos de cinco minutos

Atuando para um grande público no Ezio Scida, empolgados pela vitória na rodada passada, o Crotone buscou o resultado desde os momentos iniciais. O homem do jogo, Diego Falcinelli, por pouco não foi embora mais cedo, após se chocar com Murillo, mas ambos retornaram.

Aos 17', Gary Medel colocou a mão na bola dentro da grande área, bem posicionado, Marco Guida assinalou a penalidade. Falcinelli foi para a cobrança e com sua 'canhotinha' inaugurou o marcador na Calábria. Quatro minutos depois, o atacante arrancou novamente pela ponta esquerda, desta vez, o camisa 11 tocou levemente para encobrir Handanovic, ampliando o placar com um belo gol.

Falcinelli chegou ao seu 11º tento pela Serie A

Ainda na etapa inicial, o Crotone seguiu firme em seu campo ofensivo, chegando próximo do terceiro gol. Na volta do intervalo, a Inter viu-se obrigada a buscar o ataque.

Aos 65', D'Ambrosio aproveitou o desvio de Kondogbia após escanteio e diminuiu o prejuízo nerazzurri. Com mais posse de bola e dominando a partida na etapa final, a Inter chegou perto do empate em algumas oportunidades, a melhor delas apareceu com Eder. O ítalo-brasileiro que entrou durante a partida encheu o pé na entrada da área, mas a bola explodiu na trave direita de Cordaz.