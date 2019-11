Resultado e gols jogo Juventus 3x0 Barcelona na Champions League 2017

Em noite de Dybala, Juventus neutraliza Barcelona e abre vantagem nas quartas da UCL

Um grande abraço e até lá! Muito obrigado pela presença.

Encerramos aqui a transmissão de mais um jogo da Uefa Champions League. Desejamos uma ótima noite de terça-feira e esperamos você na próxima partida.

A Juve engole o Barça na parte tática, vence e abre enorme vantagem para o jogo da volta.

94' Acabou!

93' Minuto final.

92' A Juve conquista uma gigantesca vantagem para o jogo da volta.

91' AMARELO, LEMINA. Revidou pancada de Umtiti.

90' AMARELO, UMTITI. Parou contra-ataque italiano.

89' E teremos mais quatro minutos.

88' MUDA A JUVE: Pjanic sai e entra Barzagli.

87' Festa enorme da torcida italiana.

86' Messi bate na barreira, volta em Suarez e arruma escanteio.

85' Reta final de partida.

84' Messi se vira contra um muro alvinegro e arruma falta. Frontal, perigosa demais e que vai preocupar Buffon.

83' É uma enorme vantagem. Juventus com um pé nas semifinais.

82' Juventus não para um minuto. Intensidade e inteligência tática enorme.

81' Queda feia de Alex Sandro em dividida com Messi. Susto no brasileiro.

80' MUDA A JUVE: Dybala sai e entra Rincón.

79' QUAAAASE! Messi cruza fechado e Umtiti fica por centímetros de por na rede.

78' Barça tenta se impor. Um golzinho seria de enorme importância.

77' Neymar pouco fez contra Daniel Alves pela lateral.

76' Cruzamento da esquerda e Buffon sai firme e dá um soco na bola.

75' Messi é quem mais tenta, mas sofre por não ter ajuda.

74' Recomposição italiana é muito rápida. Barcelona sofrendo pra armar.

73' Torcida do Barça na Itália apreensiva. Resultado enorme da Juve.

72' LOONGE! Bola rolada pra Suarez, que pega de primeira e isola de perna direita.

71' Barça tenta algum milagre na Itália.

70' AMARELO, KHEDIRA. Simulação.

69' MUDA A JUVE: Lemina entra e sai Cuadrado.

68' Furada de Chiellinni doeu até o olho de quem viu o lance.

67' Novamente o time catalão aperta no ataque e Rakitic não alcança a bola pra cabeçada!

66' Barça depende muito de Messi. Argentino é o melhor do time.

65' PRA FOOOOOOOOOOORA! Messi novamente deixa Suarez livre e o uruguaio bate cruzado pra milagre de Buffon!

64' Com esse resultado, a Juventus pode perder por até dois gols na volta.

63' Barça totalmente perdido na defesa. Juve domina totalmente o jogo.

62' Dybala dando um enorme calor na defesa do Barça. Melhor em campo.

61' AMARELO, ROBERTO. Carrinho forte em Mandzukic.

60' Juve novamente terá tudo pra contra-atacar. Dybala e Cuadrado na velocidade.

59' Barça põe pressão, mas Juve sabe sofrer.

58' Messi tenta fazer tudo sozinho e ganha escanteio na enorme qualidade que tem.

57' O Barça vai levando nova goleada fora de casa. Impressionante!

56' AMARELO, INIESTA. Entrada sem bola em Pjanic.

55' ACABOU! Escanteio batido, o zagueirão testou com facilidade e mandou no pé da trave e morreu fácil na rede do goleiro visitante.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CHIELLINI, DA JUUUUVE!

53' MILAGRE DE TER STEGEN! Mais uma chegada fácil da Juve e Higuain saiu livre, bateu cruzado e carimbou o peito do goleirão do Barça.

52' AMARELO, SUAREZ. Carrinho atrasado em Dani Alves.

51' STEEEEEGEN! Novamente um ataque que a finalização sai de fora da área com muita liberdade. Chute de Higuain rasteiro e o goleiro caiu bem pra pegar.

50' FOOOORA! Suarez escapa e cruza da esquerda. Alex Sandro afasta mal e Iniesta bate de primeira, assustando o time da casa.

49' Neymar arrisca de fora e isola a bola.

48' BUFFON! Iniesta liga Suarez, que gira contra a marcação, mas o goleirão foi bem pra antecipar!

47' FOOOOORA! Khedira pega de direita, de fora da área com enorme liberdade e Ter Stegen só olha!

46' PRA FOOOOORA! Messi recebe na meia-lua, bate rasteiro de direita e a bola queima a trave de Buffon.

45' E a bola volta a rolar em Turin.

MUDA O BARÇA: Sai Mathieu e entra André Gomes.

Vamos ver como será na segunda etapa. Barça precisa de ao menos um gol e a Juve terá o contra-ataque.

Barça sofre demais na zaga e se mexe pouco no ataque. Depende muito do trio MSN novamente.

Juve faz o dever em dois ataques fulminantes com show do menino Dybala e já abre enorme vantagem.

45' Acabou!

44' UUUUHL! Khedira bate mal de primeira, mas Higuain quase pega a sobra de cabeça. Tiro de meta.

43' STEGEN! Higuain bate pingando, a bola quica na frente do goleiro, que espalmou pra lateral.

42' Juve começa a encontrar a marcação. Mascherano perdidinho.

41' Pjanic busca o passe pra Dybala, mas o passe sai forte demais e na mão de Stegen.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' QUAAAAAASE! Mathieu cruza da esquerda, Suarez divide com Bonnucci e quase o zagueirão manda contra. Escanteio.

38' Jogo de paciência, sem profundidade ao Barcelona.

37' Barça novamente aluga o ataque, mas é muito preso na marcação italiana.

36' Pjanic bate de fora da área e isola em chagada pela direita. Tiro de meta.

35' Messi chama a responsabilidade para armar os ataques do Barcelona.

34' Vantagem enorme por enquanto para esse duelo de dois gigantes.

33' Juve aguarda uma roubada pra engatar o contra-ataque.

32' Enormes vaias ao toque de bola do Barça.

31' Barça passa a apertar mais no campo de ataque. Juve se defende.

30' Mandzukic deixa a mão no pescoço do Messi, que reclama e discute com o croata.

29' Ofensivamente, até que o Barça tenta algo, o problema tem sido as descidas da Juve.

28' Inversão pra Neymar e a zaga da Juve afasta como dá.

27' IH RAPAZ.... Messi rouba a bola, Suarez arranca, rola pra Messi e ele marca. Mas o juiz deu impedimento acertado do uruguaio.

26' AMARELO, DANI ALVES. Já fez trocentas faltas.

25' Festa enorme no Juventus Stadium. Torcida jogando junto.

24' Barça simplesmente não existe na defesa. Situação complicada.

23' Lembrando que a Juve não é igual o PSG. Juve tem camisa.

22' A Juve avança por duas vezes e abre dois de vantagem. Que resultado!

21' ABRIU A PORTEIRA? Arrancada da Juve com Higuain pela esquerda, cruzamento pra trás e Dybala surgiu livre, batendo de primeira, de canhota e furando a rede de Stegen!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DYBALA, DA JUUUUUUVE!

19' SENSACIONAL, BUFFON! Messi dá um passe que nem o Iniesta achou que pegaria. O capitão ficou livre, de frente, sozinho e deu um tapa de direita, tirando do goleiro. Buffon só esticou a mão esquerda e mandou pra escanteio!

18' Barça novamente se estabelece no campo de ataque, mas não passa pela barreira italiana.

17' Khedira manda na área e Piqué afasta de cabeça.

16' Entrada mais forte de Mathieu em Cuadrado. Vem bola na área espanhola.

15' Juve tenta se soltar rápido em erros do Barça. Por enquanto, se defende bem.

14' Bloco italiano bem conjunto e sincronizado. Linha alta na intermediária.

13' Compactação defensiva da Juve impressiona. Barça precisa de mais movimentação.

12' Barça começa a ter a posse. Vai precisar ser muito intenso.

11' É o primeiro encontro entre Dani Alves e Barça, onde ele foi muito vencedor.

10' Juve diminui a marcação e se fecha em seu campo. Estilo italiano agora.

9' Barça sem nenhuma intensidade. Passivo demais novamente.

8' QUE FACILIDADE! Cuadrado recebe com enorme liberdade pela direita, faz o que quer, rola pra Dybala, que domina e já bete girando, no cantinho. Placar aberto!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DYBALA, DA JUVE!

6' Barça no 3-4-3 para essa partida.

5' Barça tenta com arrancada de Suarez, mas Buffon saiu tranquilo do gol.

4' Torcida faz sua parte e dá um show nas arquibancadas.

3' A marcação ofensiva da Juve é pesada. Quase Piqué entrega a rapadura.

2' Juve começa apertando a marcação e mostrando que vai seguir a linha que equipes tem feito recentemente.

1' TER STEGEN!!!! Falta lateral batida, Higuain subiu sozinho de cabeça e o goleiro pegou em dois tempos.

0' E começou!

Juve com camisa listrada em preto e branco, calção e meias brancas.

Barça com uniforme principal. Camisa listrada em grená e azul, calção e meias azuis.

Preparação final em Turin. A bola vai rolar.

Perfilados, sobe o hino da Champions.

Os times sobem ao gramado e o torcedor faz um belo mosaico. Impressionante a festa que fazem.

Equipes na boca do vestiário. Juve só perdeu uma vez em sua casa por Champions League.

Meu amigo, a festa que o torcedor alvinegro faz é um espetáculo. Hino explode no estádio e o torcedor canta como louco!

É uma entrega e festa absurda do torcedor aliado ao locutor para anunciar a escalação do time da casa. Festa enorme e que arrepia.

Enquanto isso, uma festa gigantesca no Juventus Stadium. Festa num jogo de luzes enorme.

A Velha Senhora terá Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. Técnico: Maximilliano Allegri.

O Barça vai para o duelo com Ter Stegen; Piqué, Umtiti, Mathieu; Sergi Roberto, Mascherano, Rakitic, Iniesta; Neymar, Suárez e Messi. Técnico: Luis Enrique.

E os times estão definidos na Itália!

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online do melhor site esportivo do país. Acompanhe conosco todos os detalhes do jogo Juventus x Barcelona ao vivo hoje à partir das 15h no horário de Brasília na VAVEL Brasil.

Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Monaco: o sonho pela Tríplice Coroa

A partida será realizada no lindo Juventus Stadium. A casa da Juve não sabe o que é derrota já tem um ano.

Fique de olho Juventus x Barcelona: Neymar, atacante: O brasileiro vive fase brilhante, principalmente após os jogos da Seleção Brasileira, onde brilhou e foi até considerado o melhor do mundo no momento.

Fique de olho Juventus x Barcelona: Higuaín, atacante: No duelo de atacantes argentinos, o camisa 9 italiano quer provar seu valor e reaparecer no cenário mundial para ser melhor aproveitado no time de seu país.

Diferente da final passada, agora serão dois duelos entre Juventus e Barcelona ao vivo. A próxima partida será no Camp Nou, sempre contando com a vantagem do gol fora de casa.

Relembre a decisão de 2015, vencida pelo Barcelona em Munique.

O Barça mudou muito pouco. As grandes alterações são no banco de reservas, com nomes como André Gomes, Alcácer e Umtiti, um dos destaque na equipe, zagueiro francês.

Do lado da Juve, Cuadrado, Higuain e Dani Alves, ex-Barça, fazem parte e elevam a qualidade da equipe. Mas o time permanece basicamente o mesmo desde aquela época.

Os dois times revivem a final de 2015. Os times mudaram pouco, mas há peças importantes nos times que não haviam dois anos atrás.

A vitória por 6 a 1 credenciou o Barça as quartas e também provou o verdadeiro peso da equipe no cenário europeu. A goleada retomou o time catalão ao patamar de favorito.

Enquanto a Juve recebeu o Porto e venceu novamente, o Barça fez um dos maiores jogos da história do futebol e virou de forma inacreditável um 4 a 0 quase impossível pra cima do PSG. Nos seus últimos jogos pela competição mais importante da Europa, os dois times viveram momentos distintos, mas enorme emoção.

O Barça vem de uma temporada cheia de altos e baixos. No mesmo instante que goleia um rival de peso, perde um fraco espanhol quando poderia tomar a ponta do Espanhol.

A Juve vem invicta há mais de um ano em casa e recebe o rival espanhol para abrir vantagem nos dois jogos decisivos da série. Grandes nomes em campos pra você.

Os dois times que decidiram o título da edição 2014/2015 se reencontram após dois anos com mudanças e momentos diferentes.

A partir das 15h, Juventus x Barcelona fazem ao vivo o primeiro duelo das quartas de finais da Uefa Champions League 2016/17.

É tarde de futebol europeu. É dia do melhor jogador do mundo em campo. Dia de grande clássico no mundo para você acompanhar conosco.