Cinco seleções avançam à fase final das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo Feminina

A fase preliminar das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina de 2019 começou na semana passada, no dia 6 de abril de 2017 e se encerrou hoje (11) com duelos decisivos, onde foram conhecidas as cinco seleções classificadas para a fase final, na qual já se encontram as principais equipes do continente, foram elas: Cazaquistão, Albânia, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia.

Pelo Grupo 1, o Cazaquistão bateu a Estônia (0 pontos) por 1 a 0 (Yuliya Nikolayenko) e chegou aos 7 pontos na chave, garantindo uma vaga na fase principal pela terceira vez seguida. Já a Letônia (5 pontos) e a Geórgia (4 pontos) morreram abraçadas ao empatarem por 1 a 1 em Tbilisi, Danelia marcou para as georgianas, enquanto Miksone igualou para as letãs.

No Grupo 2, a Albânia garantiu sua classificação ao bater a Grécia (6 pontos), de virada por 2 a 1, chegando assim, aos 7 pontos na competição, os gols foram de Doci e Velaj para as albanesas e de Sofia Nati para as gregas. No outro jogo, Malta (4 pontos) venceu Kosovo (0 pontos) por 3 a 1 (Cuschieri, Flask e Theuma fizeram os gols malteses e Blerta Shala o único gol kosovar).

Moldávia 0x0 Israel (Foto: Divulgação/Moldova Women’s Football)

Israel (7 pontos) e Moldávia (7 pontos) empataram sem gols pelo Grupo 3 em Vilnius, resultado suficiente para assegurarem as duas seleções na fase final do torneio, que contará com a presença histórica das moldavas pela primeira vez. No outro duelo do dia, a Lituânia (3 pontos) derrotou Andorra (0 pontos) por 2 a 0, com gols de Kyzaite e Vaiciulaityte.

Por fim, o Grupo 4 contou com a campanha perfeita com 100% de aproveitamento das Ilhas Faroe (9 pontos), que ganhou da Turquia (6 pontos) no confronto direto, por 2 a 1 (Andreasen e Simonsen marcaram para as feroesas e Melike Pekel descontou para as turcas). No vestiário, as jogadoras da casa comemoram muito à classificação:

O outro jogo do grupo, foi marcado pela goleada de Montenegro (3 pontos) sobre Luxemburgo (0 pontos) por 7 a 1, Bulatovic (duas vezes), Djokovic (duas vezes), Pavicevic e Armisa Kuc (duas vezes) fizeram os tentos montenegrinos, já De Lemos marcou o gol de honra luxemburguês.

Outros Resultados da Fase Preliminar

Grupo 1

Letônia 4x0 Estônia (Fjodorova, Spruntule, Voitane, Sevcova)

Cazaquistão 1x0 Geórgia (Nikolayenko)

Cazaquistão 2x2 Letônia (Myasnikova 2x; Fjodorva, Fedotova)

Geórgia 2x1 Estônia (Tchkonia, Gabelia; Aarna)

Grupo 2

Albânia 3x2 Kosovo (Bajraktari, Velaj, Musa o.g; Rexha 2x)

Grécia 1x0 Malta (Papadopoulou)

Grécia 6x0 Kosovo (Markou, Chatzigiannidou, Kakambouki, Nati, Kongouli, Sidira)

Malta 0x0 Albânia

Grupo 3

Moldávia 4x0 Andorra (Chiper, Cerescu, Munteanu, Colesnicenco)

Israel 2x0 Lituânia (Awad, Falkon)

Moldávia 2x0 Lituânia (Mikutaite o.g, Tabur)

Israel 7x0 Andorra (Shahaf 2x, Tizón o.g, Rogers, Sofer 2x, Sendel)

Grupo 4

Turquia 3x0 Montenegro (Topçu 2x, Altunkulak)

Ilhas Faroe 5x1 Luxemburgo (Sedval 2x, Klakstein, Johannesen, Arge; Birkel)

Ilhas Faroe 2x1 Montenegro (Klakstein, Nielsen; Kuc)

Turquia 9x1 Luxemburgo (Topçu, Pekel 3x, Elias o.g, Altunkulak 3x, Karagenç; De Lemos)