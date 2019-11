Resultado Borussia Dortmund x Monaco pela Champions League 2017 (2-3)

Ficaremos por aqui com mais essa transmissão em tempo real! Obrigado a todos que ficaram até aqui, até a próxima e um abraço!

Confira os cinco gols do jogo abaixo:

Para classificar, o Borussia Dortmund precisará vencer por dois gols de diferença ou por um desde que marque quatro ou mais gols. Monaco se classifica com empate, vitória ou derrota por um gol desde que o Dortmund não marque três. Vitória dos alemães por 3 a 2 leva partida para prorrogação.

Times agora voltam seus focos para os seus respectivos campeonatos nacionais, antes de voltar a se encontrarem na próxima semana, dia 19 de abril.

90+3' FIM DE PAPO NO SIGNAL IDUNA PARK! Monaco conquista vitória importantíssima para suas pretensões e leva vantagem do empate para casa. Dortmund, valente, conseguiu diminuir o prejuízo, melhorando suas chances na volta.

90' UUUUUHHHHHH!! Aubameyang consegue se posicionar em cruzamento, mas manda cabeçada por cima do gol.

90' Mais três minutos de acréscimos!

86' CARTÃO AMARELO PARA SUBASIC!

85' SUBSTITUIÇÃO NO MONACO! Sai: Falcao. Entra: Germain.

84' Kagawa recebe bola na área, limpa marcação de maneira inteligente e bate para vencer Subasic e diminuir o placar.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO DORTMUND!!! GOLAÇO DO KAGAWA PARA BOTAR FOGO NO FIM DO JOGO!!

80' CARTÃO AMARELO PARA FABINHO!

78' A estrela do garoto continua brilhando: após desviar sem querer no primeiro gol, Mbappé aproveita vacilo de Piszczek, avança cara a cara com Bürki e mandou, com frieza, para o fundo do gol.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO MONACO!! É PARA COLOCAR O PONTO FINAL NO JOGO!!! MBAPPÉ NOVAMENTE!

75' PERDEU FALCAO!!! Colombiano recebeu bola lançada, conseguiu tirar do goleiro, mas não estava equilibrado para mandar pro gol aberto.

71' Dembélé conseguiu fazer bela jogada pela direita, chutou, mas desviado foi para escanteio.

69' Pressão maximizada pelo Dortmund nesse estágio do campo. Monaco tem seus 11 jogadores no campo de defesa.

68' CARTÃO AMARELO PARA DIRAR!

65' SUBSTITUIÇÃO NO MONACO! Sai: Bernardo Silva. Entra: Dirar.

61' Raphael Guerreiro acreditou no lance pela esquerda que parecia perdido, e conseguiu cruzamento forte para a área, mas ninguém chegou para desviar.

57' Aubameyang consegue desviar para frente do goleiro, Kagawa se apresentou na sequência para dar um toque para o lado e Dembélé, sem goleiro, empurrou pro fundo do gol.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! DEMBÉLÉ É O NOME, PRA SURTIR EFEITO NA PRESSÃO!

56' Escanteio cobrado e Ginter cabeceia, mas bola fica nas mãos de Subasic.

55' Dembélé partiu em velocidade pela direita, mas marcação consegue mandar para escanteio.

51' Pulisic recebeu pela direita, tentou toque para o meio da área, mas foi afastado pela zaga. Dortmund começa a pressionar.

50' Sahin domina com estilo na área, cruza para o meio dela, mas é afastada para escanteio.

49' Recuo perigoso para Subasic, mas o goleiro conseguiu mandar para a lateral.

46' Dembélé bate colocado, mas manda para fora, sem perigos para o goleiro.

45' CARTÃO AMARELO PARA JEMERSON!

45' Falta perigosa para o Dortmund!

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O Monaco dá a saída.

SUBSTITUIÇÕES NO DORTMUND! Sai: Bender e Schmelzer. Entram: Sahin e Pulisic.

Times agora retornam para o gramado.

O equilíbrio que se instalou no primeiro tempo morreu quando o Monaco conseguiu um pênalti aos 15 minutos. A partir dali, a equipe monegasca conseguiu ter as principais chances de gol no jogo, conseguindo abrir dois de vantagem inclusive.

45+2' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois minutos de acréscimos!

42' Lance ofensivo do Dortmund é encerrado por chutão de Weigl em tentativa de mandar pra área, mas muito forte.

39' CARTÃO AMARELO PARA GINTER! Por falta em Lemar.

39' Bernardo Silva chuta e manda pra fora.

35' Cruzamento de Raggi buscando Falcao García, mas Bender se joga para afastar bola, mas manda de cabeça pro fundo do próprio gol.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO MONACO!!! GOL CONTRA DE BENDER!!

33' Bola sobra pra Dembélé dentro da área, mas jogador estava impedido.

30' UUUUUUUHHHHHHHH!!! Ginter faz boa jogada pela direita, consegue toque para a área, mas Kagawa não consegue a finalização correta, pegando mascado na bola e mandando pra fora.

28' Cruzamento para a área proveniente de falta para o Monaco, mas ninguém desvia e sai em linha de fundo.

24' Bola rolando novamente.

22' Jogo parado para atendimento de Lemar.

21' Monaco com escanteio pela esquerda.

19' Bernardo Silva puxa contra-ataque extremamente rápido, acha jogador livre no meio. Este bate com força cruzado, e Mbappé, apesar de impedido, desvia para o fundo das redes, abrindo o placar.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO MONACO!!! MBAPPÉ É O NOME DE FERA!!!

17' Monaco chega com perigo pela esquerda, mas Mbappé não consegue cruzamento, visto marcação. Na sobra de bola, o zagueiro conseguiu desviar a bola no atacante e ganhar tiro de meta.

16' PERDEU FABINHO! Brasileiro não toma muita distância e bate muito à direita de Bürki, desperdiçando oportunidade de abrir o placar.

15' CARTÃO AMARELO PARA SOKRATIS! Por falta em Mbappé.

15' PÊNALTI PARA O MONACO!! Mbappé chegou na área em bola alçada e foi derrubado por Sokratis.

13' Cruzamento na área do Monaco, mas ninguém se apresenta para finalizar.

11' Borussia Dortmund troca passes no campo de ataque, indo inteiro para o terço final do campo.

9' UUUUHHHHH!!! Aubameyang é lançado na área e arrisca chute forte, mas manda por cima do gol.

8' Mbappé é lançado em profundidade pela direita, mas o assistente levantou a bandeira. Impedimento corretamente marcado.

5' Monaco tem muita dificuldade para sair do campo defensivo. Ainda não trocaram muitos passes.

4' Fabinho escorregou, o meia Kagawa recuperou a posse e lançou para Aubameyang. A defesa do Monaco conseguiu salvar.

2' Monaco arma duas linhas de quatro na defesa, com Falcao e Mbappé buscando cortar a linha de passe.

2' BVB mantém a posse de bola neste início de partida.

0' Começou! Bola rolando para Dortmund e Monaco.

13:44 | Repetindo as escalações:



BVB - Bürki; Bender, Ginter, Sokratis; Piszczek, Schmelzer, Kagawa, Weigl; Dembélé, Raphaël Guerreiro, Aubameyang.



ASM - Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Raggi; Fabinho, Moutinho, Bernardo Silva, Lemar; Radamel Falcao, Mbappé.

Die Meister

Die Besten

Les grandes Équipes

The Champions!

13:43 | Hino da Champions no Signal Iduna Park.

13:41 | Jogadores em campo! Vamos ao protocolo da Uefa. Muralha amarela faz a festa em Dortmund.

13:40 | As duas equipes estão no túnel de acesso ao gramado.

"Caminhe

Caminhe

Com esperança

No seu coração

E você nunca caminhará sozinho

Você nunca caminhará sozinho"

13:36 | Torcida canta You'll Never Walk Alone antes da partida.

13:33 | Thomas Tuchel, técnico do Borussia, em entrevista pré-jogo: "Gostaríamos de ter mais tempo para lidar com o que aconteceu, mas alguém na Suíça decidiu que temos que jogar. Não é muito justo. Nos sentimos sem auxílio com a decisão. Mas os profissionais encontram soluções para os problemas. Somos fortes o suficiente."

13:30 | Equipes deixam o gramado do Signal Iduna Park e retornam ao vestiário. Daqui a pouco teremos o protocolo oficial da partida.

13:20 | Goleiro Roman Bürki vestindo a camisa do zagueiro Marc Bartra, ferido no atentado ao ônibus do BVB.

13:15 | Desempenho do Monaco nesta edição da Champions League:

• 4 vitórias

• 2 empates

• 2 derrotas

• 15 gols marcados

• 13 sofridos

13:15 | Borussia Dortmund nesta edição da Champions League:

• 5 vitórias

• 2 empates

• 1 derrota

• 25 gols marcados

• 10 sofridos

13:12 | Histórico de confrontos envolvendo o Monaco e times alemães: sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

13:10 | Histórico de confrontos entre o Dortmund e equipes francesas: seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Em casa, apenas uma derrota diante de franceses.

13:08 | Temperatura: 11ºC

Umidade: 72%

Vento: 24km/h

Nublado

13:06 | Banco do Monaco: De Sanctis, Jorge, Dirar, Diallo, Ndoram, Cardona e Germain.

13:06 | Banco do BVB: Weidenfeller; Passlack, Merino, Sahin, Emre Mor e Pulisic.

13:03 | Arbitragem da partida: Daniele Orsato (ITA). Assistentes: Mauro Tonolini e Lorenzo Manganelli. Quarto árbitro: Alessandro Costanzo. Adicionais: Paolo Valeri e Massimiliano Irrati.

13:00 | Com uma lesão na virilha, o lateral-esquerdo Mendy fez um teste no vestiário e foi vetado da partida. Com isso, Raggi será improvisado na função. Jorge está no banco. Outras ausências: Bakayoko (suspenso), Sidibé (apendicite), Boschilia (tornozelo) e Carrillo (virilha).

12:59 | Escalação do Monaco: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Raggi; Fabinho, Moutinho, Bernardo Silva, Lemar; Radamel Falcao, Mbappé.

12:58 | Escalação do Borussia Dortmund: Bürki; Bender, Ginter, Sokratis; Piszczek, Schmelzer, Kagawa, Weigl; Dembélé, Raphaël Guerreiro, Aubameyang.

12:55 | Boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil. Daqui a pouco, às 13h45, a bola rola para Borussia Dortmund e Monaco, jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League.

Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Monaco: o sonho pela Tríplice Coroa

Pela primeira vez na história das competições europeias, Borussia Dortmund e Monaco entram em campo e medem forças pelas quartas de final da Uefa Champions League 2016-2017. O jogo será realizado no Signal Iduna Park, em Dortmund, às 13h45 desta quarta-feira (12). Em cenários diferentes nos certames nacionais, as equipes tentam fazer valer o poderio ofensivo para permanecerem no torneio continental.

A partida acontece com horário fora do comum por causa de adiamento oficializado ontem, após explosões próximas do ônibus do Borussia Dortmund, causando ferimentos na região do braço de Marc Bartra.

Para os aurinegros, o momento não é bom. O time segue a instabilidade que permeia o time na atual Bundesliga e vem de um revés por 4 a 1 diante do Bayern de Munique no Klassiker. Se o Campeonato Alemão terminasse no último fim de semana, o Dortmund precisaria disputar os playoffs para buscar uma vaga na fase de grupos da UCL da próxima temporada. Por outro lado, o Monaco vive um momento mais tranquilo. Apesar da perseguição do PSG, os franceses se mantém no topo da Ligue 1 e estão próximos do título.

O que se esperava do Borussia Dortmund não aconteceu e os alemães deixaram a desejar. Mas a situação é completamente diferente na Uefa Champions League. Líder de uma chave que continha o Real Madrid, os aurinegros passaram facilmente pelo Benfica nas oitavas de final e tentam manter o retrospecto favorável para seguir na competição por abrir uma boa vantagem diante de sua torcida.

O Dortmund venceu as quatro últimas partidas que disputou em casa nas quartas de final da UCL. Para manter os bons números, o técnico Thomas Tuchel não poderá contar com três jogadores que estão ausentes há um bom tempo. O meia Mario Götze está em um tratamento para solucionar um problema metabólico, o atacante André Schürrle com problema no tendão de Aquiles e o meia Durm, com dores musculares, estão fora do jogo. O meia Marco Reus pode voltar a jogar depois de um bom tempo, mas ainda é dúvida. Uma outra ausência fica por conta de Marc Bartra, que não deve ir a campo após ocorrido ontem.

O técnico Thomas Tuchel afirmou que a derrota no último fim de semana foi merecida pela atuação aquém do esperado e pelas falhas apresentadas, além de destacar positivas qualidades do adversário desta quarta-feira (12).

"Não estamos em uma posição difícil. Tivemos um mau resultado, uma bem merecida derrota diante do Bayern. Pedimos aos jogadores para colocar essa derrota para trás. Às vezes isso faz sentido, apenas para esquecer um jogo, especialmente quando você joga no sábado, na quarta-feira e no sábado. O Monaco tem muitos jogadores que nos impressionam. Nós pensamos que eles têm a qualidade individual proeminente, mas são igualmente muito compactos como uma equipe e são fortes atleticamente. Eles têm grandes personalidades e muitos talentos. Geralmente é um jogo 50%-50%, mas o momento é atualmente um pouco melhor para eles. Mas nos sentimos prontos para este grande jogo, para mostrar todas as nossas forças e vencermos a partida", explicou Tuchel.

Nos últimos três anos, o Monaco disputa as quartas de final da Uefa Champions League pela segunda vez, e aproveita a constante presença no torneio continental para evitar que o peso de um jogo tão importante possa interferir no desempenho do elenco. Ciente da responsabilidade e do bom momento que vive na temporada - liderança da Ligue 1 e a heroica classificação diante do Manchester City, os franceses buscam seguir com bons números no duelo contra o Borussia Dortmund.

São quatro os desfalques do Monaco para o primeiro duelo contra o Borussia Dortmund. O zagueiro Sidibé se recupera de uma apendicite, o meia Bakayako está suspenso, o também meio-campo brasileiro Boschilia fraturou o tornozelo e está fora da temporada, enquanto o atacante Carrillo está fora por lesão na virilha. A boa notícia fica por conta do retorno de Falcao García a um duelo europeu. O atacante colombiano foi fundamental para a vitória sobre o Angers no último fim de semana e é fundamental para o elenco.

O técnico Leonardo Jardim comentou sobre o retorno de Falcao e espera intensidade total mesmo com a rotina de muitos jogos, além de falar sobre suas expectativas para o duelo na Alemanha.

"O retorno de Radamel Falcao significa mais qualidade e experiência do nosso lado. Temos notado a diferença que ele fez antes na Champions League. Sabemos que temos alguns problemas com a falta de Sidibé e Bakayako, mas temos de confiar na nossa força em profundidade. Será um jogo muito intenso contra um adversário muito bom, com jogadores muito bons. Eles têm mais experiência europeia do que nós, o que é uma vantagem, e eles têm um plantel maior. Nós teremos de jogar para apresentar nossos pontos fortes e mostrar quem realmente somos, mas também temos de ser cautelosos com a qualidade na defesa. Tem que haver um equilíbrio. Não é fácil tentar jogar com intensidade total a cada três dias. Eu não sei se uma equipe já passou da terceira eliminatória antes da fase de grupos para as quartas de final. Tivemos a maioria dos jogos em relação a qualquer equipe até agora", pontuou Leonardo Jardim.