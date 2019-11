Resultado e gols Bayern de Munique x Real Madrid pela Champions League (1-2)

Um grande abraço e até lá! Encerramos aqui a transmissão de mais uma partida na VAVEL Brasil. Desejamos uma ótima noite e até a próxima partida.

1-2, Cristiano Ronaldo

1-1, Cristiano Ronaldo

O penalti de Arturo Vidal

Devre

1-0, Arturo Vidal

Bayern vai precisar vencer por dois gols se quiser avançar de fase. Hoje, desfalques fizeram diferença.

O Real vira a partida, vê o Bayern se matar sozinho e leva enorme vantagem para o jogo da volta, em Madrid.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Real controla o jogo nesse final.

90' Teremos mais três minutos.

81' MUDA O BAYERN: Coman entra e sai Muller.

80' FOOOOORA! Marcelo pega sobra pela esquerda e solta a canhota. A bola fez a curva por fora e saiu raspando!

79' Robben tenta resolver sozinho contra dois e perde a bola. Real domina.

78' Agora a vantagem é ainda maior e pode vir mais!

77' NEUER.... Ele estava pegando tudo, mas o desvio de CR7 entrou debaixo da perna do goleiro. Virada!

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

75' Bayern já no lucro total nessa partida.

74' PELO AMOR DE DEUS, NEEEEEEEEEEEEEEUEEEEEEEEEEEEEEER! Marcelo faz a jogada e a bola sobra na marca do pênalti pra Cristiano. Ele solta um míssil e Neuer pegou só colocando a mão direita pro lado.

73' Asensio bate de fora e Neuer pega firme.

72' NEEEEUER! Outra escapada de Carvajal pela direita e passe pra Benzema. Francês chuta de bico e Neuer manda pra escanteio nem ele sabe como.

71' PERDEU! Carvajal cruza na medida, mas Benzema perdeu de cabeça, sozinho.

70' Real aperta e tem domínio territorial.

69' Alaba força lançamento pra Douglas Costa e Navas ficou com a bola.

68' Robben também não ganha mais nenhuma pela direita. Marcação encaixada.

67' CR7 tenta chute cruzado e a zaga desvia. Neuer fica com a bola.

66' Bayern não consegue mais atacar e sofre pra defender.

65' FOOOOORA! Sergio Ramos cobra falta com muita categoria e a bola passa queimando a trave alemã.

64' MUDA O BAYERN: Douglas Costa entra e sai Ribery.

63' Time espanhol tem muito espaço nas laterais. Jogo mudou completamente.

62' Real se fecha e vai buscar o contra-ataque. Amigo, jogo na mão.

61' MUDA O BAYERN: Bernat entra e sai Alonso.

60' Agora, amigo, o Real tem a vaga nas semis na mão.

59' EXPULSO! Javi Martinez erra o bote e pega Cristiano. Tá fora!!

58' Real busca controlar o jogo e usa muito as duas laterais.

57' MUDA O REAL: Sai Bale e entra Asensio.

56' AMARELO, MARTINEZ. Puxou Cristiano Ronaldo.

55' Bale voltando muito pra ajudar na marcação pela direita. Fundamental.

54' MINHA MÃE DO CÉU!!!!! Carvajal dá um tiro pra área e Bale testa no susto. Neuer fez um milagre no gol!

53' Rapaz, Vidal deixaria Muller na cara do gol. Nacho salvou!

52' Benzema arranca pela meia-direita, mas Alaba desarmou na bola.

51' Real faz bom início de segundo tempo. Precisa manter o ritmo.

50' Muller sai na cara do gol e o juiz dá impedimento. Errou feio o bandeira. Seria o segundo gol alemão.

49' Gol fora de casa, vantagem mínima ao time espanhol. E os alemães sentem falta do penal perdido.

48' OUTRO CENÁRIO! Ele estava sumido, sem fazer nada no jogo, mas surgiu livre após cruzamento de Carvajal e toque de primeira sem chances pra Neuer.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

46' AMARELO, XABI ALONSO. Puxou Modric.

45' Sem mudanças, o jogo recomeça.

Os times retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete ainda mais, com os dois times precisando marcar gols para o jogo da volta.

Real até colocou uma certa pressão no começo, mas foi engolido pelo time alemão, que tem a direita como setor dominante.

Bayern foi muito superior até na vontade e ainda perdeu um pênalti. Vitória é justa e pouca ainda.

48' Acabou!

47' Minuto final.

46' MINHA NOSSA SENHORA! Vidal senta o pé e manda em Berlin. Perde enorme chance!

45' PEEEEEEEEEEEEEEEENALTI! Ribery faz um carnaval pela entrada da área, bate colocado e Carvajal entra no caminho. O juiz anotou após ajuda do bandeira.

44' AMARELO, KROOS. Foi dividir de cabeça e só foi no corpo do Muller.

43' FOOOORA! Kroos bate cruzado após escanteio curto e assustou Neuer.

42' NEEEEEUEEER! Cristiano recebe de fora da área e bateu. O goleiro foi lá pra cair e defender.

41' Real na esperança do brilho do trio BBC.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' PRA FOOOOOOOOOOOORA! Vidal rouba no carrinho, Robben vai pro mano e ganha fácil de Kroos, cruza de direita e Vidal se infiltra pra testar raspando o poste!

38' SALVA! Tiago enfia pra Muller, mas o alemão não conseguiu fazer bem o giro e Marcelo foi bem pra travar.

37' Robben cruza de direita e Navas cai firme pra defender.

36' Brasileiro retorna ainda manquitolando.

35' Brasileiro sente muito a perna direita. Preocupação do lado merengue.

34' Nova pressão do Bayern, mas agora o jogo parou com lesão do Casemiro. Novamente no chão.

33' Bayern recupera a bola com enorme facilidade.

32' Bola mais longa pra Alaba, mas passe sai forte demais em tiro de meta.

31' Bayern acalma a partida, coloca seu ritmo nesse momento.

30' Jogo recomeça na Alemanha.

29' Casemiro toma na barriga e fica sem ar. Jogo parado.

28' Real tenta se impor, colocar novamente velocidade no jogo, mas erram muitos passes.

27' No duelo entre Atlético de Madrid x Leicester, Griezmann marca de penal.

26' UM CHUTE DE CABEÇA! Escanteio de Alonso e Vidal antecipa Nacho e cabeceia um foguete. Navas foi, mas nem viu.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VIDAL, DO BAYERN!

24' SERIA UMA PINTURA! Vidal ajeita e Ribery senta a direita, de primeira. Bale foi heroico colocando a cabeça no meio do caminho!

23' Posse alemã trata de controlar o ritmo da partida.

22' FOORA! Alaba solta a canhota da entrada da área e assusta Navas.

21' Momento bávaro na partida novamente.

20' Marcelo tenta cavar uma falta, perde a bola e o Bayern segue na pressão.

19' Benzema tenta finta contra Martinez e o zagueirão foi lá, tomou, driblou e saiu com moral.

18' IMPRESSIIIIIONAAANTE! Kroos cruza, a bola vai longa, sem peso e Benzema dividiu de cabeça, testou sem força, mas colocado. Neuer voou, tocou na bola, pegou no travessão e o goleiro caiu sobre a bola!

17' PRESSÃO! Real chega novamente e Kroos bate travado. Escanteio.

16' NOSSA.... CR7 na bola, bateeeeeeeeeeeeu.... longe.

15' Rapaz, frontal, exatamente igual a falta que CR7 marcou contra o mesmo Bayern anos atrás.

14' Boateng falha na hora do bote e carrinho pega Benzema. Falta frontal extremamente perigosa.

13' Carvajal tromba com Vidal e fica sentindo a barriga. Jogo parado.

12' Torcida alemã não para um minuto. Bela festa nas arquibancadas.

11' Escapa de Robben pela direita, mas o bandeira anotou impedimento do holandês.

10' Como sempre, Modric sendo o motor da equipe espanhola.

9' Muita entrega e raça dos jogadores.

8' Marcelo vacila pela esquerda e o Real perde boa oportunidade de atacar.

7' Kroos chega firme e levanta Robben. Jogo parado e pegado.

6' Real tenta sair jogando pela primeira vez ao ataque.

5' Ronaldo tentou primeiro chute de fora e explodiu na marcação de Alonso.

4' Nova chegada perigosa do Bayern pela esquerda e Nacho dá um bico pra lua. Escanteio.

3' Time da casa conta com uma festa gigantesca da torcida.

2' Robben aciona Lahn e o lateral ganha mais um escanteio.

1' Primeira descida do time alemão e Muller testa fraco na mão de Navas.

0' E COMEÇOU!!!

Bayern com camisa vermelha, calção branco e meias vermelhas.

Real com camisa preta, com detalhes azuis na manga, calção e meias pretas.

Preparativos finais. Amiiiiigo, será um jogaço!

O juizão é Nicolla Rizzoli, da Itália.

Bayern com Neuer; Lahm, Javi Martinez, Boateng, Alaba; Xabi Alonso, Vidal, Thiago Alcantara; Robben, Ribery e Thomas Müller.

O Real escalado com Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Perfilados, sooooobe o Hino da Champions!

É uma verdadeira festa na Alemanha! Um dos maiores clássicos do mundo!

Os times sobem ao gramado do Allianz. Clima fantástico!

Salve amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Bayern de Munique x Real Madrid AO VIVO ao vivo em tempo real. Começará às 15h45 na VAVEL.

Dois dos melhores times do mundo e favoritos ao título da Champions League se enfrentarão em um confronto de arrepiar nas quartas de final da competição europeia. De um lado, o Real Madrid, atual e maior campeão da UCL, com 11 conquistas, sendo duas nos últimos três anos. Do outro, o Bayern de Munique, dono de cinco troféus.

Além Bayern de Munique e Real Madrid, dos grandes esquadrões e craques dos dois lados, o duelo tem fatores especiais que o tornam ainda mais marcante. Campeões da histórica La Décima com o Real Madrid, Carlo Ancelotti e Xabi Alonso vão enfrentar o ex-clube. Além disso, o volante espanhol e também o lendário Philipp Lahm irão se aposentar após o fim da temporada, tendo a última chance de conquistar a Europa mais uma vez.

O embate também é mais um na rivalidade entre espanhóis e alemães. Eles já se enfrentaram 22 vezes na história da Champions League, sendo nove vitórias do Real, dois empates e onze triunfos do Bayern. São 31 gols dos Blancos e 33 dos Bávaros. O confronto atual também será o tira-teima, já que eles duelaram dez vezes em mata-matas, e cada um levou a melhor em cinco oportunidades.

No retrospecto recente, porém, quem leva a melhor é o Real, que venceu os últimos três jogos contra o Bayern e eliminou os Bávaros nas semifinais de 2013/14, com direito a goleada por 4 a 0 em plena Allianz Arena, na maior derrota dos alemães em casa na história das competições europeias.

O duelo Bayern de Munique x Real Madrid promete demais. Os merengues não convence na temporada, mas em 2015/16 também não convencia e conquistou a Champions. A equipe é experiente e conta com craques que podem definir e desequilibrar. Sergio Ramos tem sido absurdamente decisivo, enquanto Cristiano Ronaldo não vive temporada goleadora como as anteriores, mas é o vice-líder de assistências da competição, com seis passes para gols, atrás apenas de Neymar (8), e pode definir qualquer partida a qualquer momento.

Além deles, Bale, Kroos e Modric podem decidir qualquer jogo, isso sem falar em Marcelo e Casemiro, que seguem jogando muita bola. Coletivamente, os Blancos não estão bem, mas existe muita qualidade individual e o time, muito experiente, costuma crescer na UCL. Apesar de não convencer, os Merengues lideram La Liga mesmo com um jogo a menos e estão nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Já o Bayern, no último mês, mostrou seu melhor futebol na temporada e pareceu finalmente estar mais adaptado ao estilo de Carlo Ancelotti. Thiago Alcântara está voando, Robben jogando demais, Ribéry voltou a brilhar e Lewandowski vive fase absurda, marcando gol atrás de gol. Na Champions são sete, com o polonês só ficando atrás de Messi (11) e Cavani (8) na artilharia, estando ao lado do rival Aubameyang. Lahm, Vidal, Xabi Alonso, Alaba, Hummels, Neuer... Os Bávaros possuem vários nomes que podem definir qualquer partida, e além da qualidade individual, coletivamente vivem melhor momento que os Blancos. A defesa é mais consistente e comete menos erros, e o meio-campo está funcionando melhor.

Não dá para apontar um favorito no confronto Bayern de Munique x Real Madrid ao vivo, mas podemos ter certeza de fortes emoções e grandes jogos entre Bayern e Real.