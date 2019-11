Resultado Internazionale x Milan pela Serie A (2-2)

No segundo tempo, o Diavolo não desistiu em nenhum momento do jogo e conseguiu marcar dois gols nos minutos finais, o de empate, já aos 52 minutos de acréscimo e que foi preciso a ajuda da tecnologia.

Um Derby memorável o que acaba de terminar em San Siro. No primeiro tempo, o Milan criou mais chances, mas viu a Inter ser muito eficiente e marcar em duas jogadas bem organizadas.

FIM DE JOGO: Internazionale 2-2 Milan! Gols marcados por Candreva, Icardi, Romagnoli e Zapata.

52'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! O Diavolo consegue um escanteio no último lance, Bacca escora cruzamento de Suso, Zapata desvia e é necessário a tecnologia do gol-não gol e o tento é assinalado.

50'' PERDEU! Biabiany tem a chance de matar o jogo, mas manda por cima.

48'' Agora foi a vez de Locatelli fazer falta dura e receber cartão amarelo.

47'' Falta de Gagliardini em Locatelli e cartão amarelo para o meia da Inter.

46'' Bola de De Sciglio para Suso, mas Miranda protege bem e a bola sai.

45'' Inter faz sua última alteração: saindo Candreva e entrando Biabiany.

45'' Teremos cinco minutos de acréscimos.

44'' Que chance! Eder recebe ótima bola em contra-ataque, mas erra passe para Icardi e perde grande chance de matar o jogo.

41'' Handanovic recebe cartão amarelo por fazer cera.

37'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Suso cruza na área e Romagnoli escora para o fundo do gol. Derby esquenta agora!

34'' João Mario saiu para a entrada de Murillo e Calabria saiu e entrou Ocampos.

34'' Mudança nos dois times.

33'' Duas chances seguidas ao Milan, mas o time não consegue finalizar.

29'' Segunda alteração no Milan: sai Sosa e entra Lapadula. Time fica mais ofensivo agora para buscar o empate.

25'' Que confusão! Bacca recebe passe em profundidade, Handanovic e Miranda se atrapalham e a bola sobra para o camisa 70 do Milan que demora pra definir e o zagueiro brasileiro consegue afastar.

22'' Primeira alteração na Inter: sai Perisic e entra Eder.

20'' UUUHHH! Deulofeu finaliza de fora da área e Handanovic faz linda defesa.

16'' Deulofeu entra na área e cai pedindo pênalti, mas o árbitro manda seguir.

15'' Suso passa para Bacca em profundidade, mas o atacante chuta em cima de Medel.

11'' Primeira mudança no Milan: sai Kucka e entra Locatelli.

9'' Outro contra-ataque nerazzurro armado por Icardi que lançou Perisic, deixando-o na cara do gol, mas o croata bateu fraco.

7'' Perisic recebe no mano a mano com Calabria, passa parcialmente por ele e tenta o arremate, mas chuta mal.

5'' Sosa recupera bola no ataque, ela sobra para Bacca, mas Handanovic sai mais uma vez do gol e evita maiores problemas. Na cobrança de escanteio, Kucka tenta um voleio, mas manda fraco.

3'' Milan começa com posse de bola e tentando encontrar espaços para reabrir o jogo. A Inter espera para armar contra-ataques.

0'' Segunda etapa já começou sem nenhuma mudança nos dois times.

As duas equipes retornam do vestiário para dar início a segunda etapa.

A Inter então aos poucos foi se acertando em campo e em duas jogadas bem tramadas pelos lados do campo, marcou duas vezes e vai com ótima vantagem para o intervalo.

Uma primeira etapa bem movimentada que começou com o Milan tomando as iniciativas e que criou pelo menos quatro chances claras de abrir o placar, mas não conseguiu ser efetivo.

46' Fim do primeiro tempo: Internazionale 2x0 Milan, gols marcados por Candreva e Icardi.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTER! Bela jogada de Perisic pela esquerda que rola para Icardi que de frente para o gol não erra. Que eficiência nerazzurra.

40' Sosa erra no meio de campo e dá o contra-ataque a João Mario que cruza na área e ninguém alcança.

37' O Milan teve diversas chances de abrir o marcador e a Inter na primeira chance abre o placar. O futebol sempre será uma caixinha de surpresas.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTER! Candreva recebe lançamento em profundidade e bate Donnarumma com um belo chute.

34' Candreva arrisca de fora da área e manda pra fora.

33' Outra oportunidade para o Milan em grande jogada de Deulofeu que passou por Medel na velocidade, entrou na área e foi desarmado por Handanovic, na sequencia, Kucka cai na área e recebe cartão amarelo por simulação.

32' Boa chance para o Milan! Sosa recupera bola no meio de campo, avança ao ataque e tenta o toque por cobertura, mas a bola vai pra fora.

29' Suso cruza na área, mas Bacca é flagrado em impedimento.

23' A Internazionale começa a ter mais posse de bola e ameaçar mais o Milan que por sua vez, abaixou suas linhas, mas segue perigoso nos contra-ataques.

18' A partida fica mais morna nesse momento depois de um início bem intenso. As duas equipes começam a errar mais no ataque.

14' Na cobrança de escanteio, a bola sobra para Deulofeu que entrou na área, cruzou e a bola bateu na trave. Na sequencia da jogada, a Internazionale tem ótima oportunidade de contra-ataque, mas Icardi erra o passe.

13' UUUHHHH! Suso arrisca chute de fora da área e Handanovic faz bela defesa.

12' Icardi é lançado em boa posição, mas o atacante estava em impedimento.

11' Sosa tem boa falta, mas a defesa interista afasta.

7' Rápido contra-ataque do Milan, Suso lança Deulofeu, mas Handanovic antecipa a jogada e fica com a bola.

5' UUHH! Grande jogada de João Mario que cruza na área e Icardi finaliza pra fora.

4' Milan vai tomando a iniciativa das ações e a Internazionale espera em seu campo para contra-atacar.

1' INACREDITÁVEL! Gagliardini erra passe na frente da defesa, deixa a bola com Mati que lança Deulofeu de cara com o gol, o espanhol demora a finalizar e depois de um pequeno bate-rebate, Bacca finaliza por cima. Que chance para o Milan!

0' Bola rolando no San Siro e o Derby della Madonnina começou.

Equipes entram em campo nesse momento.

Já o Milan jogará com: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli e De Sciglio; Sosa, Kucka e Mati Fernandez; Suso, Bacca e Deulofeu. Técnico: Vincenzo Montella

A Internazionale vai com: Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda e Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia, Candreva, João Mario e Perisic; Icardi. Técnico: Stefano Pioli.

Equipes confirmadas para o Derby.

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances de Internazionale x Milan, que se enfrentam neste sábado (15), às 7h30 (de Brasília), no estádio San Siro, em jogo válido pela 32ª rodada da Serie A.

O árbitro da partida será Daniele Orsato.

No Milan o dia foi um pouco atípico, porque a venda aos chineses foi oficialmente fechada e foi o dia da apresentação dos novos componentes da diretoria rossonera. Leia mais aqui.

Depois de muita espera, o Diavolo finalmente tem um novo dono. Yonghong Li é oficialmente o novo presidente rossonero. Saiba mais aqui.

O centroavante Icardi defendeu o treinador Pioli, disse confiar nele para comandar a equipe e que a Internazionale vai brigar até o fim pela vaga na Europa League. "Estamos fora da briga pelos três primeiros lugares, mas devemos pontuar para chegar a Europa League. Estamos contentes com o Pioli, ele fez um grande trabalho conosco e merece a confiança de todos", salientou.

O jogo será disputado no lendário San Siro, em Milão e terá um grande público como de costume nos dérbis realizados. Depois de muito tempo, o clássico será disputado de dia, por conta do marketing asiático, já que as duas equipes agora têm donos chineses.

Com isso, Mati Fernández deve voltar a ganhar uma chance no time titular no lugar do jovem meio-campista croata.

Já no Milan, os desfalques não faltam: Abate e Bonaventura (não jogam mais na temporada), Montolivo e Bertolacci (ainda se recuperando de lesão) e Pasalic (suspensão automática).

No mais, Pioli tem uma dúvida de escalação que é entre Banega e João Mário para ajudar a armar as jogadas, com favoritismo do argentino.

Na Inter, todo o elenco estará apto para o duelo diante do Milan, menos um jogador: Gagliardini sofreu uma lesão contra a Sampdoria e ainda é dúvida.

FIQUE DE OLHO: Suso, meia-atacante do Milan: O espanhol marcou dois gols no jogo anterior contra a Inter e mesmo ficando um bom tempo fora por lesão, foi decisivo contra o Palermo na última rodada e será um dos grandes trunfos do time para buscar essa vitória.

FIQUE DE OLHO: Mauro Icardi, atacante da Internazionale: Artilheiro do time na temporada com 22 gols, o argentino precisa quebrar um tabu importante. Nunca marcou contra o rival e agora seria uma ótima hora para mudar essa panorama já que o time precisa vencer o jogo de qualquer maneira.

Já o treinador do Milan, Vincenzo Montella, ressaltou a importância da equipe permanecer atenta por 95 minutos para não repetir o erro da partida anterior onde o time perdeu dois pontos importantes no fim da partida: "Creio que seja necessária que o time jogue como um verdadeiro time, mais do que foi necessário em outras partidas. A partida de ida nos ensinou que precisa estar atento por 95 minutos e perdemos dois pontos que fazem falta hoje.", disse o italiano de 42 anos.

Internazionale x Milan ao vivo

Stefano Pioli, treinador da Internazionale, afirmou que o Derby é a partida mais importante da temporada e que deseja vencê-lo para dar uma alegria a torcida depois de duas derrotas consecutivas: "O Derby vale como um campeonato a parte, é a partida mais importante da temporada. Se tornou ainda mais importante porque perdemos os dois últimos jogos e queremos dar uma alegria a nossa torcida vencendo esse duelo.", salientou o italiano de 51 anos.

No último duelo entre as equipes, o Milan ficou na frente do placar duas vezes, mas cedeu o empate já nos acréscimos. Suso (2), Candreva e Perisic marcaram os gols na ocasião.

O Derby della Madonnina é marcado por muito equilíbrio em seus 217 jogos oficiais. A Inter leva ligeira vantagem com 77 vitórias contra 75 do Milan e ainda houve 65 empates.

Em seu último compromisso, bateu o Palermo em casa sem maiores dificuldades: 4 a 0. Saiba mais aqui.

O Milan está na sexta colocação com 57 pontos.

Na última rodada, os nerazzurri visitaram o Crotone e foram supreendidos, perdendo por 2 a 1. Leia mais aqui.

O mandante de hoje é a Internazionale que ocupa a sétima colocação na tabela de classificação com 55 pontos.

Minuto a minuto de Internazionale x Milan, pela Serie A 2016-17