Com atenções voltadas à UCL e virtual pentacampeão, Bayern visita Bayer Leverkusen

O pentacampeonato do Bayern de Munique está cada vez mais próximo – clube tem dez pontos de diferença pro vice-líder. Nesse sábado (15), às 13h30, em jogo válido pela 29ª rodada da Bundesliga, os bávaros terão um confronto costumeiramente complicado diante do Bayer Leverkusen, em jogos na BayArena, apesar do excelente retrospecto do Bayern.

Ao contrário dos bávaros, os aspirinas passam por uma temporada extremamente instável, e ocupam apenas a 12ª colocação no campeonato, algo que culminou com a recente demissão de Roger Schmidt, que deu lugar ao motivador Korkut, mas sem tantas diferenças em relação ao comandante anterior.

O confronto entre as equipes também marcará uma situação de extremos, não apenas na tabela, mas em relação a idade dos jogadores, uma vez que o Bayern possui a equipe mais velha da Bundesliga, enquanto o Leverkusen tem o segundo elenco mais jovem do campeonato. Pesa contra os aspirinas o confronto com equipes do ‘top 3’, tendo perdido todos os cinco jogos disputados.

Korkut conta com apoio da torcida em momento delicado

O momento do Bayer Leverkusen é visivelmente complicado, devido ao desempenho da equipe durante toda a competição, o que culminou na atual situação da equipe, todavia, encarar o Bayern de Munique é sempre uma motivação extra para as equipes alemãs, e o Leverkusen, depois de Dortmund e Gladbach, é a equipe com melhor retrospecto diante dos bávaros desde 2009.

Ciente disso e diante de sua personalidade motivadora, Korkut falou sobre a importância da torcida nesse confronto: “O apoio das arquibancadas é extremamente importante em nossa fase. E ele virá.Devemos nos manter persistentes, não dar descanso ao adversário e fazer o nosso jogo”, disse o treinador dos aspirinas, que também descartou a participação de Chicharito nesse jogo: “Não, ele ainda não está disponível, mas certamente em breve. Bellarabi treinou com a equipe”, explicou.

Mesmo com pensamento quase que exclusivo no confronto de Madrid, Korkut falou sobre o possível impacto no confronto desse sábado: “O jogo diante do Real Madrid terá pouco impacto. O Bayern vai competir com uma equipe de topo na BayArena”, finalizou o treinador

Bastante desfalcado e pensando na Champions, Ancelotti espera aproximação do título nacional

Com grandes chances de conquistar novamente o campeonato alemão nas próximas rodadas, o Bayern de Munique está totalmente focado no confronto com o Real Madrid pela Champions League, o qual terá a complicada missão de reverter um 2 a 1 em Madrid, na próxima semana. Mas antes disso, os comandados de Carlo Ancelotti terão a missão de garantir mais um triunfo para chegar a mais uma conquista da Bundesliga.

Apesar da grande vantagem, a equipe não poderá contar com jogadores importantes do elenco, como Hummels, lesionado e Lewandowski, suspenso. Além deles, Ancelotti confirmou em entrevista coletiva que precede o confronto a ausência de Boateng, com uma lesão no adutor: “Jerome não jogará em Leverkusen, mas esperamos que ele possa estar apto para atuar em Madrid. Alaba jogará na zaga, com Bernat fazendo a lateral”, confirmou o italiano.

O treinador aproveitou para incentivar seus jogadores: “Não importa quem entrará em campo amanhã. Eu conheço meus jogadores, eles jogarão com caráter” finalizou Ancelotti.