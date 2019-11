Veja como foi: Barcelona x Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol (3-2)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Agradecemos a todos que acompanharam conosco aqui na VAVEL mais um grande jogo! Obrigado e até a próxima!

Na segunda posição com 72 pontos, a equipe catalã está a três do líder Real Madrid e com um jogo a mais. No próximo domingo (23), as equipes se enfrentam no El Clásico, no jogo que pode decidir o Campeonato Espanhol. Mas antes, recebe a Juventus, na quarta-feira (19), pelas quartas de final da UCL

Com o resultado de hoje já são 19 derrotas consecutivas da Real Sociedad contra o Barcelona no Camp Nou. A equipe basca permanece com 52 pontos na sétima posição, fora da zona de classificação à Uefa Europa League. Na próxima rodada, recebe o Deportivo La Coruña, no domingo (23)

93' APITA O ÁRBITRO! TERMINA O JOGO NO CAMP NOU!

92' RULLI! Suárez aproveita bola desviada pela zaga, fica de frente com Rulli e bate colocado. Mais uma vez o goleiro argentino vai muito bem e faz a defesa.

91' Yuri recebe, invade a área e bate de canhota, à direita do gol de Ter Stegen

90' Teremos 3 minutos de acréscimo!

88' CARTÃO AMARELO PARA PIQUÉ! O zagueiro espanhol segurou Oyarzabal, impedindo o contra-ataque.

86' Denis Suárez tenta de fora da área colocado, mas Rulli defende com facilidade

86' Messi arranca, passa por dois marcadores, invade a área e cai. Muitos pedidos de pênalti, mas o árbitro nada marca

84' SUBSTITUIÇÃO NA REAL SOCIEDAD! Sai: Zurutuza Entra: Granero

84' Bautista recebe na área, mas não consegue finalizar

81' Boa arrancada de Rakitic, o croata leva até a entrada da área e bate colocado, Rulli cai pra fazer a defesa em dois lances

80' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Alcácer Entra: Denis Suárez

79' SUBSTITUIÇÃO NA REAL SOCIEDAD! Sai: Willian José Entra: Bautista

78' Cruzamento pra área, Willian José sobe pra cabecear, mas Piqué aparece antes pra cortar

73' Messi dá um chapéu em Yuri na saída pro ataque. Bonito lance!

72' QUE LANCE! Illarramendi cobra falta do meio-campo direto pro gol, Ter Stegen estava adiantado, mas conseguiu voltar e espalmar pra escanteio

70' Iniesta entra para tentar devolver o poder ofensivo do Barcelona, que não conseguiu atacar depois do intervalo

69' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Andre Gomes Entra: Andrés Iniesta

67' CARTÃO AMARELO PARA LUÍS SUÁREZ! Por reclamação com a arbitragem.

66' Cruzamento rasteiro, Willian José desvia, mas sem muita força e Jordi Alba coloca pra escanteio. Pressão da Real Sociedad!

65' Zurutuza recebe na área, mas é travado na hora do chute

64' Oyarzabal cruza da esquerda, mas ninguém chega pra finalizar

63' SUBSTITUIÇÃO NA REAL SOCIEDAD! Sai: Carlos Vela Entra: Canales

60' Willian José recebe livre na área, mas demora a finalizar e dá tempo da marcação se recuperar e tomar a bola

57' A Real Sociedad pressiona a saída de bola, marca alto e fica mais no ataque que o Barcelona, que busca os contra-ataques

51' Bola cruzada pra Messi que tenta de primeira, mas erra o chute

50' Messi cobra falta com força, mas no meio do gol

49' CARTÃO AMARELO PARA ILLARRAMENDI! Puxão do volante na entrada da área que o árbitro não perdoou

48' O goleiro Rulli sai da área, mas escorrega e é obrigado a jogar pela lateral

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Messi, destaque do primeiro tempo com dois gols e uma assistência, marcando pela segunda vez | Foto: Getty Images

47' INTERVALO NO CAMP NOU!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA REAL SOCIEDAD! XABI PRIETO! O brasileiro Willian José faz lindo lançamento para Xabi Prieto, que aparece em velocidade dentro da área e de primeira bate colocado, sem chances para Ter Stegen

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! ALCÁCER! Messi toca para Alcácer na esquerda, que bate forte de canhota na saída do goleiro para ampliar o placar.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA REAL SOCIEDAD! UMTITI CONTRA! Após pressão, Xabi Prieto escora de cabeça pro meio da área, o zagueiro Iñigo Martínez domina, passa por dois marcadores e chuta forte, a bola bate em Umtiti e entra. Diminui La Real!

41' CARTÃO AMARELO PARA ALCÁCER! Ajudando na defesa, o atacante espanhol tomou uma caneta de Vela e teve que fazer a falta

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! DE NOVO ELE, MESSI!! Alcácer ajeitou de calcanhar para Suárez, a zaga ia cortando, mas o uruguaio ganhou na dividida e finalizou, Rulli fez boa defesa, mas a bola sobrou para Messi sozinho só empurrar para o fundo da rede

36' Sergi Roberto toca para Messi que rola para o meio, mas não aparece ninguém para finalizar

34' André Gomes ajeita para Jordi Alba finalizar de fora da área por cima do gol

33' 63% de posse de bola para o Barcelona, 37% para a Real Sociedad

27' Sergi Roberto recebe de Piqué na direita e cruza rasteiro, Alcácer surge livre na área, mas erra o chute e não consegue finalizar

24' De novo Yuri! O lateral esquerdo da Real Sociedad chega mais uma vez pra finalizar da entrada da área, dessa vez a bola desvia e fica fácil para Ter Stegen defender

23' Lindo lance! Na saída para o contra-ataque, Xabi Prieto dá uma caneta em Busquets. Que jogada!

22' Oyarzabal vem da direita cortando para o meio e bate de canhota, mas sem perigo para Ter Stegen

20' Suárez recebeu na esquerda e cruzou rasteiro, Messi desviou, mas não foi suficiente pra marcar. No rebote, Rakitic cruzou e Suárez tentou de voleio, mas a zaga desviou pra escanteio

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI! Alcácer fez boa jogada pela esquerda e tocou pra Suárez que rolou pra Messi livre na entrada da área, com tempo, o argentino ajeitou e bateu forte, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Rulli, que nada pôde fazer

15' A Real Sociedad marca forte no meio e já conseguiu recuperar três bola nesta zona do campo. Jogo bom no Camp Nou!

12' TER STEGEN!! Carlos Vela recebe em velocidade pela esquerda e cruza rasteiro, Oyarzabal finaliza da linha da pequena área, mas Ter Stegen bem colocado consegue espalmar a bola

10' Boa enfiada de bola de Messi pra Alcácer, mas Rulli sai do gol para tirar do pé do atacante, no rebote o goleiro argentino vai nos pés de Sergi Roberto e coloca para escanteio

9' Jogada de Vela pela direita, a bola sobra na esquerda para Yuri, que remata de primeira, mas pra longe do gol

7' CARTÃO AMARELO PARA CARLOS VELA! O mexicano perdeu o controle a bola e deu um carrinho forte em Paco Alcácer

5' Messi achou Jordi Alba na esquerda, o lateral tentou o toque de primeira para Suárez que ficaria livre, mas a bola foi um pouco atrás, facilitando o corte da zaga

3' A primeira chance é da Real Sociedad! Willian José ajeitou pra Yuri bater de primeira já dentro da área, a bola entraria, mas Piqué apareceu para bloquear o chute

1' COMEÇA A PARTIDA NO CAMP NOU!

As equipes já estão no gramado, em poucos minutos a bola rola!

Real Sociedad também escalada: Rulli; Zaldúa, Raúl Navas, Martínez, Yuri; Xabi Prieto, Illarramendi, Zurutuza; Oyarzabal, Carlos Vela, Willian José

Barcelona confirmado: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Andre Gomes; Suárez, Messi, Alcácer

Nas últimas cinco partidas entre as equipes, o Barcelona venceu três e a Real Sociedad apenas uma. Em partidas no Camp Nou, La Real não vence o Barça desde 1991.

Em 30 minutos a bola rola no Camp Nou!

Boa tarde, torcedor! Curta com a gente aqui na VAVEL o minuto a minuto de mais uma grande partida pelo Campeonato Espanhol entre Barcelona x Real Sociedad ao vivo, que se enfrentam às 15h45 no Camp Nou

Provável escalação da Real Sociedad: Rulli; Yuri, Martínez, Navas, Zaldúa; Xabi Prieto, Illarramendi, Zurutuza; Oyarzabal, Carlos Vela, Willian José

Com a vitória sobre o Sporting Gijón na rodada passada, voltando a vencer depois de 5 jogos, a equipe do País Basco vai para a partida precisando vencer para voltar à zona de classificação para a UEL. La Real está com 52 pontos e caiu para a sétima posição após vitória do rival Athletic de Bilbao, mas pode recuperar a posição caso vença

Álvaro Odriozola é dúvida do técnico Eusebio Sacristan para escalar a equipe. Com uma lesão na virilha desde o jogo contra o Atlético de Madrid, o meio-campo espanhol trabalhou durante a semana para tentar estar apto para a partida, mas ainda não é certo. Juanmi, suspenso, não jogará.

Provável escalação do Barcelona vs Real Sociedad ao vivo: ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mathieu, Jordi Alba; André Gomes, Busquets, Denis Suárez; Messi, Suárez, Alcácer

Em segundo lugar na competição, com três pontos a menos que o líder Real Madrid e um jogo a mais, a equipe catalã não passa por uma boa fase. Após perder para o Málaga na rodada passada da La Liga, foi goleada por 3 a 0 pela Juventus, na partida de ida das quartas de final da UCL

Outro que também não estará disponível para a partida é o zagueiro argentino Javier Mascherano, por conta de uma lesão na panturrilha. Mathieu é a escolha mais provável para substituí-lo

Com a suspensão de Neymar após a expulsão na partida contra o Málaga, que o deixará de fora por três partidas, Paco Alcácer deve ser o escolhido para completar o trio ofensivo do Barça