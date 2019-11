Resultado e Gols Real Madrid 4x2 Bayern na Champions League 2016/17

Muito obrigado pela sua presença e até a próxima na VAVEL Brasil! Encerramos aqui mais uma transmissão. Desejamos aos amigos uma ótima noite e esperamos na próxima partida. Festa merengue. Virada emocionante e o Real está pela sétima vez na semifinal da Champions! 4 a 2!

Os gols do jogo Real Madrid 4x2 Bayern:

4-2, Asensio

Con gol de Asensio Real Madrid está superando 4-2 al Bayern pic.twitter.com/3JrA1uYFGz — Hinchas y Futbol (@FutboleHinchas) 18 de abril de 2017

3-2, Marcelo

2-2, Cristiano Ronaldo

Real Madrid 4-2 Bayern 2-2 Ronaldo ?? Aggregate: 6-3 Real Madrid win after extra time pic.twitter.com/SgH2Pxdd71 — tw_futbol (@pc_tw_futbol) 18 de abril de 2017

1-2, Sergio Ramos

¡Insólito Gol de Sergio Ramos en propia puerta!

Real Madrid 1-2 Bayern Munich#UCLpic.twitter.com/3kN7v9kgcL — Line Sports (@LineSPORTS_) 18 de abril de 2017

1-1, Cristiano-Casemiro

1-0, gol de Lewandowski

Gol de Lewandoski para el Bayern. En el global van 2-2, resultado que no le sirve a nuestro @kingarturo23 . Hasta ahora pasa el #RealMadrid pic.twitter.com/K4y3Es4ZHl — DesdeLaTribuna (@DLTsports) 18 de abril de 2017

120' Acabou!

119' Sem acréscimos.

118' Minutos finais.

117' Atuação desastrosa do juiz Viktor Kassai.

116' E o terceiro gol de Cristiano Ronaldo mostra que estava impedido novamente.

115' Agora é questão protocolar. Nunca Bayern fará três gols.

114' Gritos de olé em Madri!

113' O Real vai em busca da 12ª taça de Champions!

112' MUDA O REAL: Kovacic entra e sai Kroos.

111' ABRIU A PORTEIRA! zaga aberta, Asensio arranca, leva a bola pelo meio e toca na saída do goleiro pra fechar o caixão!

110' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ASENSIO, DO REAL!

109' SEMIFINALISTA! Marcelo faz linda jogada individual, sai de cara e só rola pra Cristiano Ronaldo empurrar na rede.

108' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL!

107' Rapaz, Douglas Costa deixaria Muller livre. Zaga manda pra escanteio.

106' Casemiro bate de fora e a bola sai longe do gol.

105' Os 15 minutos finais.

Real vai avançando pra semifinal. Mas o Bayern segue precisando de um gol!

Acabou!

105' VAI DANDO REAL! Cruzamento de Modric, Cristiano recebe e marca. Mas estava muito impedido. Juiz não deu e o portuga nada tem a ver com isso.

104' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

103' Cruzamento na área, Navas afasta de soco e o juizão deu falta no goleiro.

102' Douglas Costa descola mais um escanteio pela esquerda.

101' AMARELO, ROBBEN. Xingou o juizão.

100' Meu amigo, é um jogaço impressionante!

99' NEEEUER! Asensio bate rasteiro sem lá muita pretensão e Neuer dá um tapa no pé da trave!

98' FOOOOORA! Primeiro Casemiro quase consegue pênalti e Robben puxa contra-ataque, aciona Douglas Costa e ele bate cruzado raspando.

97' FOOOOORA! Primeiro pancada de longe de Cristiano Ronaldo. Neuer espalma, Marcelo bate no rebote e manda cruzado em linha de fundo.

96' É um jogo por detalhes. Que duelo!

95' Bayern com um a menos. Vidal foi expulso.

94' Lembrando que ainda vale o gol fora. Um gol do Bayern obriga o Real a dois.

93' Marcelo cruza e isola a bola. Só tiro de meta.

92' Marcelo fazendo um jogo gigantesco também.

91' Robben come Casemiro e Marcelo e chuta travado em Nacho. Que duelo!

90' Está valendo.

E a bola já vai rolar novamente.

No outro duelo, o Atlético de Madrid empata contra o Leicester e está na semifinal!

Bayern segue precisando de um gol. Real também, já que o empate leva o time merengue na semifinal.

Bayern devolve o placar da ida e agora teremos prorrogação em Madri.

94' Fim de papo.

93' Minuto final.

92' Bayern vai precisar jogar demais pra segurar na prorrogação.

91' Modric arrisca de fora da área e isola.

90' Serão mais quatro minutos.

89' Ancelloti pede calma ao seu time.

88' Com esse placar, prorrogação.

87' Real quer matar ainda no tempo normal.

86' MUDA O BAYERN: Kimmich entra e sai Lewandowski.

85' Reta final de jogo.

84' EXPULSO! Vidal dá carrinho, tira a bola, mas juiz dá falta e expulsa por dois amarelos. Erro da arbitragem.

83' Jogo é uma pilha de nervos.

82' RAPAZ... Marcelo cruza de direita, Vazquez surge por trás livre e bate de sem-pulo. Se essa bola entra, meu amigo....

81' FORA! Pressão enorme do Bayern e Douglas Costa bate por cima do gol!

80' Com esse placar, teremos prorrogação. Mas ainda há muito jogo!

79' MINHA NOSSA, QUE JOGO! Cruzamento na medida, Muller ajeita, Lewandowski tenta e Sergio Ramos buscou tocar, afastou contra e a bola entrou mansa no fundo do gol!

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SERGIO RAMOS CONTRA, DO BAYERN!

77' TRANQUILIDADE! Casemiro recebe pelo meio, olha e cruza na medida pra Cristiano Ronaldo escorar de cabeça! Festa!

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRIIIIIIIID!

75' MUDA O BAYERN: Muller entra e sai Alonso.

74' AMARELO, HUMMELS. Matou ataque só indo em Modric.

73' TRAVAAADO! Carvajal arranca o campo todo pelo meio e procurou o passe pra Cristiano. A zaga abriu e ele levou pelo meio e na hora do chute, Hummels afastou!

72' Real todo acuado na busca de um contra-ataque.

71' MUDA O REAL: Isco sai aplaudido e entra Vazquez.

70' MUDA O BAYERN: Douglas Costa entra e sai Ribery.

69' AMARELO, XABI ALONSO. Deu por baixo em Isco.

68' QUE BAGUNÇA! Uma zona na pequena área do Real e a bola sobra na mão do Navas!

67' Real tenta responder e Cristiano recebe em impedimento também. Também não estava.

66' Lançamento pra Lewandowski e o juiz dá impedimento. Errou. E seria ataque pra gol.

65' Só agora que a torcida merengue começa a cantar.

64' Bayern segue sua pressão!

63' MUDA O REAL: Sai Benzema e entra Asensio.

62' TRAVAAADO! Lahm cruza, a zaga afasta mal e Alaba bate de canhota contra a marcação!

61' Robben usa o pé direito e Nacho salvou gol de Lewandowski.

60' Ribery arrisca de fora e explode na zaga. Escanteio.

59' Grande partida do meia Thiago. Domina demais.

58' Real novamente adianta a marcação.

57' Real sofrendo nesse recomeço de jogo.

56' NAAAVAS! Ribery pega de voleio e o goleiro voa pra segurar firme.

55' Esse placar ainda dá Real. Bayern por um gol.

54' PEEEEERDEU! Enfiada de Thiago, Vidal surge por trás, dá um tapa forte e manda por cima do gol!

53' TEEEEEEEMOS UM JOGO! Penal no meio, calmo, sem chances pra Navas! Só falta um gol pra cada lado!

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LEWANDOWSKI, DO BAAAYERN!

51' PEEEEENALTI! Robben ganha na corrida de Casemiro, põe na frente sofre o calço. Olha a chance!

50' MAAAAAAAAAAAAARCEEEEEEEEEELO! Alaba cruza pra trás, Robben escorrega, dá de canhota e Marcelo salva de cabeça em cima da linha!

49' QUAASE! Isco recebe na saída da área, mata no peito, senta o pé e queima o pé da trave de Neuer.

48' Real com bombardeio aéreo.

47' Vidal chega atrasado em Casemiro e o juiz dá falta. Quase foi expulso.

46' Bayern precisa de dois gols. Real, pode levar até um.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa em Madrid.

Com esse resultado, Real pode até tomar um gol que avança. Bayern precisa de dois gols.

Real não se fecha bem, encontra espaços, mas finaliza mal demais.

Bayern erra demais, dá muitos espaços e pouco finaliza.

Primeiro tempo frenético, sem tempo pra respirar. Vai dando Real na próxima fase!

Acabou!

45' NEUER! Kroos pega sobra de canhota e o goleiro pega firme.

44' Ritmo frenético de partida!

43' Cristiano arranca pelo meio e é parado com falta.

42' Lewandowski arranca pela esquerda, tenta o chute cruzado e Nacho trava firme.

41' ISOLOOOOU! Cristiano responde no contra-ataque e bate de canhota fora do Bernabéu.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Partidaça de Kroos e Modric.

38' ALABA.... Foi bater a falta e quase mandou em Sevilla.

37' O jogo é ótimo, mas equipes erram muito e dão enormes espaços.

36' Pancada em Vidal. Tentou virada e foi atingido sem bola.

35' HUUUUUMMEEEELS! Kroos recebe livre na marca do pênalti e faria o gol! Mas o zagueiro travou no carrinho!

34' AFAAASTA! Resposta bávara com Alaba cruzando livre e Nacho afasta por baixo!

33' NEUER! Cristiano recebe em velocidade, arranca, fecha muito o ângulo e bate firme. Neuer espalmou e Hummels afastou!

32' FOOORA! Kroos bate de primeira da entrada da área e isola.

31' SERGIO RAAAAMOS! Seria gol do Lewandowski, mas o zagueiro deu uma voadora pra salvar!

30' Bayern passa a errar ainda mais. Parecem nervosos.

29' Jogo é todo do Real!

28' RAPAZ.... Hummels foi sair jogando, pegou no pé do Benzema e quase entra! Bizarro.

27' Kroos cruza de primeira e Vidal tira de cabeça no susto. Escanteio.

26' Bayern já não faz mais nada.

25' BOOOOATENG! Carvajal cruza fechado, Neuer bate roupa como nunca vemos e Sergio Ramos ficou na marca penal pra marcar. O chute parou em Boateng debaixo do gol!

24' Real melhora na partida!

23' NEEEEUEEEER! Carvajal recebe pela direita, afunda o pé cruzado e o goleiro pega com a ponta das luvas. Impressionante!

22' Agora o Real adianta a marcação. Bayern se complica.

21' Real ainda muito recuado. Preocupação.

20' Marcelo cruza da linha de fundo, Benzema testa mal e a bola sai em linha de fundo.

19' Bayern invertendo demais a jogada. Impressionante.

18' Cristiano tenta puxar contra-ataque e escorrega sozinho.

17' Bayern aluga a entrada da área do Real!

16' Pressão enorme do Bayern!

15' NAVAAAS! Thiago aciona Robben, que sairia livre, mas Navas foi mais veloz e deu um carrinho pra afastar o perigo!

14' Marcelo arranca contra Lahm e Boateng manda em escanteio.

13' A torcida do Bayern canta mais alto até aqui.

12' FOOORA! Vidal senta a bota de fora da área e Navas apenas acompanha.

11' Mais uma escapada do Bayern e passagem de Robben. Pressão.

10' Sergio Ramos trava Lewandowski. Era um bom ataque do Bayern.

9' O Bayern é dono da bola. Real terá o contra-ataque.

8' PRA FOOOOOOOOORA! Escapada de Alaba, passada pra Ribery e Thiago bate na pequena área. Marcelo salvou de costas e Robben mandou o rebote na rede do lado de fora!

7' Lahm cruza da direita, Vidal e Lewandowski sobem, mas a bola se perde em tiro de meta.

6' Cristiano bate e carimba a barreira.

5' AMARELO, VIDAL. Carrinho em Isco. Está fora, caso avance.

4' Modric flutuando e ajudando no meio do Real.

3' Real tentou contra-ataque com Isco, mas Lahm afastou por baixo.

2' Bayern começa tendo a bola. Real aguarda o erro.

1' Primeira descida com Alaba, procurou Lewandowski e a bola sobra pra Navas.

0' Começou!

Bayern todo de vermelho.

Real todo de branco.

Viktor Kassai é o juiz da partida.

Equipes cumprem o protocolo tradicional.

Sobe o hino da Champions!

Times sobem ao gramado do Bernabéu!

O Real avança mesmo com derrota por um gol. Bayern precisa de dois gols.

Vale vaga na semifinal da Champions League. Já já a bola rola.

O sistema de som do Bernabéu anuncia a escalação do time da casa e a torcida faz enorme festa.

A expectativa é de mosaico na festa do torcedor.

Os times encerram o aquecimento e a bola vai rolar em instantes.

O Real tem Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Benzema, Ronaldo.

O Bayern estará em campo com Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Alaba; Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Ribéry, Robben; Lewandowski.

E os times estão escalados!

Acompanhe conosco à partir das 15h no horário de Brasília o jogo Real Madrid x Bayern ao vivo na VAVEL Brasil.

O Santiago Bernabéu será o palco e deverá ficar abarrotado de gente. A festa será enorme.

Fique de olho Real Madrid x Bayern de Munique: Kroos, meia: Ex-Bayern, o jogador comanda o meio do Real e tem uma precisão no tapa na bola que impressiona.

Fique de olho Real Madrid x Bayern de Munique: Lewandowski, atacante: Ele está de volta e é a grande esperança do time bávaro em conseguir a virada.

Estão em condição duvidosa e suas ausências são praticamente certas em relação a Jérôme Boateng (músculo adutor) e Hummels (tornozelo). A boa notícia, porém, fica por conta do retorno do atacante Lewandowski. Recuperado de pancada no ombro sofrida, o centroavante está de volta e entra em campo de primeira.

A zaga do time bávaro é a principal dúvida do técnico Carlo Ancelotti. Expulso no primeiro confronto, Javi Martínez cumpre suspensão automática e não entra em campo.

Para os germânicos, é o momento certo para manter a vantagem nos confrontos em competições europeias contra o Real Madrid, uma vez que cada clube venceu cinco duelos eliminatórios.

O Bayern de Munique abriu o placar e tinha uma excelente vantagem ao fim da primeira etapa, mas sofreu a virada em 30 minutos e tem toda a situação complicada para reverter em um Santiago Bernabéu praticamente hostil aos visitantes.

Mesmo com a vantagem em campo, o técnico Zinédine Zidane afirmou que o time está focado a manter a determinação, além de ressaltar as características do adversário.

Três são os desfalques para o jogo, todos por contusão. Os zagueiros Pepe - costelas - e Varane - músculo posterior da coxa, além do atacante Gareth Bale - panturrilha, continuam no departamento médico e não entram em campo.

Além disso, o clube luta pela invencibilidade em casa. Nos últimos 12 jogos, dez vitórias e dois empates. Também, o zagueiro Sergio Ramos disputa o centésimo jogo pelo torneio continental.

A vitória de virada pode praticamente ter encaminhado a classificação merengue. O Real Madrid pode aumentar escritas históricas no duelo desta terça-feira. Cristiano Ronaldo pode assinalar seu centésimo gol na Uefa Champions League, embora já tenha marcado 100 tentos em todas as competições europeias.

As equipes disputam o 24º confronto entre si, o mais disputado em uma fase eliminatória nessa competição continental. Foram dez vitórias espanholas, dois empates e 11 triunfos alemães.

Aos bávaros, restam vencer. Repetir o placar do primeiro confronto para levar a decisão ao tempo extra ou ganhar por dois gols de vantagem para sonhar o hexacampeonato.

No primeiro confronto entre os clubes, vitória de virada dos merengues por 2 a 1. Com esse resultado, os hispânicos jogam até por uma derrota simples para continuar em busca do 12º título europeu.

Real Madrid x Bayern de Munique, duelo de gigantes em um dos mais imponentes e fantásticos palcos esportivos já criados por seres humanos para um dos torneios de maior emoção assistido em todo o planeta.

O maior campeão europeu contra um de seus mais nobres vencedores. Jogadores famosos mundialmente, com recordes históricos a serem alcançados e/ou ampliados.

Apenas um continua e mantém o sonho. O outro vai tentar somente na temporada seguinte.

Duelo da volta valendo vaga na semifinal da principal competição interclubes do mundo!

Tarde do melhor futebol do mundo. É Champions League e duelo de camisas tradicionais. Dia de Real Madrid x Bayern de Munique!

Alô amigo leitor da VAVEL Brasil. Seja bem-vindo a mais uma transmissão Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo online.