Trinta minutos em campo, gol e assistência: Hazard elogia Conte e celebra vaga na final

Quando a escalação oficial do Chelsea para a semifinal da Copa da Inglaterra deste sábado (22) foi divulgada, sentimentos mistos passaram pela cabeça dos torcedores dos Blues. Principal jogador do elenco, Hazard foi poupado e não começou como titular na partida que acabou vencida pelo time de Antonio Conte diante do Tottenham.

O placar marcava 2 a 2 quando o treinador italiano decidiu colocar o belga e Diego Costa em campo. Não demorou muito para o camisa 10 desempatar e recolocar o Chelsea à frente do placar em Wembley: foram exatos quinze minutos desde sua entrada em campo até estufar as redes de Lloris.

"Quando você é jogador de futebol, você quer jogar todos os jogos, mas o treinador fez uma excelente escolha. Willian começou no meu lugar e ele marcou dois gols", disse Hazard, tratando de elogiar seu comandante.

"É sempre bom vencer jogos deste tipo, uma semifinal contra um time londrino. Para os torcedores também é uma sensação muito boa. É minha primeira final em cinco anos como jogador do Chelsea, então espero ser campeão", afirmou o belga.

No time de Londres desde 2012, Hazard estava no elenco campeão da Uefa Europa League no ano seguinte, mas não atuou na grande decisão diante do Benfica por conta de uma lesão na coxa.

Apesar de ter dito ser a primeira final pelo Chelsea, Eden participou da decisão da Copa da Liga Inglesa em 2015, vencida por seu clube diante do próprio Tottenham.

Costa e Hazard entraram no segundo tempo e ajudaram na vitória diante dos Spurs | Foto: Richard Heathcote/Getty

"Meu segundo gol mais bonito", diz Matic, autor de um golaço

Acabando com as chances de reação do Tottenham, Matic recebeu de Hazard e anotou um golaço no Wembley, aumentando a vantagem para 4 a 2.

O volante sérvio enfiou o pé esquerdo e acertou o ângulo de Lloris, estático no lance. A bola ainda acertou o travessão antes de balançar as redes. "Feliz por meu gol, foi um golaço, mas não o mais bonito que já fiz", afirmou Matic, relembrando um gol marcado quando ainda atuava pelo Porto.

"Fiz um mais bonito na temporada 2012/13 em um clássico contra o Benfica. Este contra o Tottenham talvez seja o meu segundo mais bonito da carreira", avaliou.

Matic também comemorou a conquista da vaga na final da Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do futebol mundial. A decisão acontece no dia 27 de maio e o adversário será conhecido neste domingo (23), quando Manchester City e Arsenal duelam às 11h também no Wembley.

"Para nós jogadores é bastante importante ter a chance de conquistar este troféu. O resultado nos dá mais confiança, claro, é sempre bom vencer. Agora temos que nos recuperar rápido para o próximo jogo nesta terça", finalizou o volante.

Pela 35ª rodada da Premier League, os Blues tentam manter a vantagem na ponta da competição nesta terça-feira (25) diante do Southampton; o confronto ocorre no Stamford Bridge a partir das 15h45 (horário de Brasília).