Veja como foi: Real Madrid x Valencia, pelo Campeonato Espanhol (2-1)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão. Agradecemos a todos que acompanharam aqui na VAVEL mais este grande jogo! Até a próxima!

Encerrado - Com a vitória, o Real Madrid chega a 81 pontos e lidera o campeonato com os mesmos 34 jogos do Barcelona, que ainda joga na rodada. Lembrando que o Real Madrid tem um jogo atrasado, contra o Celta de Vigo, que deverá ser disputado entre a penúltima e a última rodada

94' TERMINOU! O Real Madrid vence o Valencia por 2 a 1, gols de Cristiano Ronaldo e Marcelo, Parejo descontando para os visitantes

93' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Modric Entra: Lucas Vázquez

92' Escateio pro Valencia cobrado por Parejo e Navas sobre para fazer a defesa

90' Teremos 4 minutos de acréscimo

90' Morata tenta abrir bola para Carvajal, mas o passe sai forte e sai pela linha de fundo

89' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai: Orellana Entra: Bakkali

88' Casemiro arranca com a bola e bate forte, mas Mangala trava o chute

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MARCELO! Em lindo lance, o lateral brasileiro cortou para o meio e bateu colocado de pé direito, sem chances para Diego Alves! Belo gol!

85' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai: Lato Entra: Gaya

84' Marcelo cruza e Asensio tenta a finalização, mas erra a bola

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! PAREJO! Em linda cobrança de falta, o camisa 10 acertou o ângulo! Tá empatado o jogo!

82' CARTÃO AMARELO PARA MODRIC! Por reclamação.

81' Falta de Casemiro em Orellana. Boa chance para o Valencia

78' No lance, Cristiano Ronaldo e Lato deslizam e se chocam com a trave. Os jogadores são atendidos pelos médicos, mas já estão de pé

78' Cruzamento de Asensio, Cristiano Ronaldo chega marcado e toca de peito por cima do gol

76' CARTÃO AMARELO PARA MORATA! Por falta em Soler

75' O Valencia domina a posse de bola nos últimos minutos, chega a recuperar a bola no campo de ataque, mas não consegue finalizar

72' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema Entra: Morata

70' Lançamento longo de Garay pra Rodrigo, que subiu nas costas da zaga e desviou de cabeça, mas a bola foi pra fora

69' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai: Nani Entra: Rodrigo

68' Desarme na entrada da área do Real Madrid, desarme na entrada da área do Valencia. O jogo é corrido

66' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: James Rodríguez Entra: Asensio

65' James bate falta com força e a bola explode na zaga

64' CARTÃO AMARELO PARA MANGALA! Por falta em Modric.

64' Modric arranca em velocidade e é parado com falta por Mangala. Falta perigosa!

64' Munir é desarmado por Marcelo dentro da área. Seria uma boa chance

63' James ajeita de letra para Benzema, que domina e bate colocado, pra fora

60' Ronaldo recebe na esquerda, corta pro meio e bate, mas a marcação desvia o chute

56' PERDEU! Cristiano Ronaldo vai pra cobrança e Diego Alves pega mais uma pênalti em sua carreira!

56' CARTÃO AMARELO PARA GARAY! Por reclamação!

55' PÊNALTI PARA O REAL MADRID! Parejo derruba Modric na área e quem marca é o bandeirinha!

55' NA TRAAAVE! Benzema limpa a marcação e bate colocado com curva, a bola explode na trave!

54' Carvajal cruza e Diego Alves sobe pra fazer a defesa

52' Soler aproveita rebote da zaga e pega de primeira, por cima do gol de Navas

51' CARTÃO AMARELO PARA CASEMIRO! Por falta em Munir.

50' Nani toca Casemiro sem bola, o brasileiro cai no gramado, mas o árbitro nada marca. Não ficou muito claro o lance, que ocorreu longe de onde a bola estava

49' Marcelo e Benzema tabelam, o lateral toca para Ronaldo, que bate forna, em cima de Mangala

47' O Valencia tenta a invertida de bola, mas erra, desperdiçando o ataque

46' James tenta passe para Benzema na entrada da área, mas Garay se antecipa e limpa o lance

46' Bola rolando para a segunda etapa!

Cristiano Ronaldo comemora seu belo gol | Foto: Divulgação/LaLiga

Intervalo - Um belo jogo até aqui no Santiago Bernabéu. O Real Madrid domina o meio-campo, fica com a posse de bola no campo do adversário, mas nem sempre consegue furar o bloqueio do Valencia, que chega com perigo nos contra-ataques e teve três boas chances de marcar

45' Final do primeiro tempo!

44' Olha o Valencia! Munir bate com perigo da entrada da área, a bola passa perto, mas vai pra fora

43' Mais um contra-ataque do Real Madrid que termina sem finalização. Saída rápida pela esquerda, Marcelo cruza forte, James aproveita na direita e tenta cruzar, mas Lato bloqueia bem

37' Casemiro tenta passe para Ronaldo livre na área, mas a bola vai forte, longe do alcance do português

34' Pressão merengue no meio-campo, consegue recuperar muitas bolas, mas peca no último passe

30' Contra-ataque do Madrid, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kroos e novamente Ronaldo já dentro da área, que cruza, mas a zaga corta

29' Falta perigosa para o Valencia! É na entrada da área merengue! Parejo bate forte, a bola bate na barreira e sai pra escanteio. Na cobrança, Navas sobe e paga com tranquilidade

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DELE, CRISTIANO RONALDO! Carvajal recebe na direita e cruza, Cristiano Ronaldo entra em velocidade e cabeceia no canto, sem chances para Diego Alves!

26' James Rodríguez bate falta com MUITO perigo, a bola faz a curva quase vai no ângulo direito de Diego Alves

25' CARTÃO AMARELO PARA LATO! Por falta em Carvajal

24' Falta para o Valencia, Parejo levanta e Modric desvia, a bola vai nas mãos de Navas

22' Orellana chuta de fora da área, a bola explode na marcação

21' Falta na entrada da área para o Real Madrid! Ronaldo bate forte, mas por cima do gol

21' CARTÃO AMARELO PARA PAREJO! Por falta em James Rodríguez

21' James dá lindo passe na esquerda pra Marcelo, que invade a área e cruza, mas a zaga do Valencia corta

20' James recupera no meio, puxa contra-ataque e toca pra Ronaldo, que finaliza em cima da marcação

18' Orellana recebe livre na área, gira, mas chuta muito mal, pra longe do gol

17' O Real Madrid tenta muitos passes na entrada da área do Valencia, que se fecha muito bem

17' Casemiro tenta jogada na entrada da área, mas a zaga do Valencia corta

15' Soler cruza da esquerda e Sergio Ramos corta de cabeça

14' Valencia recupera bola no meio-campo e avança, na tentativa de cruzamento de Orellana, Nacho corta

12' Cristiano Ronaldo faz boa jogada pela direita e cruza para Benzema, que cabeceia fraco, nas mãos de Diego Alves

11' O Real Madrid tenta entrar na área tabelando com Benzema e Cristiano Ronaldo, mas Mangala chega pra limpar o lance

8' Nani pedala pra cima de Carvajal e cruza de canhota, mas muito forte, a bola sai do outro lado

6' Montoya passa por Marcelo e tenta o cruzamento, Casemiro corta pra escanteio.Na cobrança, a bola foi forte demais e passou por todo mundo

4' Marcelo inverta para Carvajal que tenta cruzar de primeira, mas a zaga corta

1' NA TRAVE! Diego Alves lança pra frente, Sergio Ramos cabeceia pro alto e Santi Mina finaliza de primeira, Navas defende e Mina chuta de novo, a bola bate na trave e sai. Que lance já no começo da partida!

1' Apita o árbitro, bola rolando no Santiago Bernabéu!

Bom dia, torcedor! Acompanhe conosco ao vivo o minuto a minuto de mais um grande jogo do Campeonato Espanhol. Real Madrid e Valencia se enfrentam e você acompanha tudo aqui na VAVEL!

11:13. Equipes perfiladas no gramado, em poucos instantes a bola rola

11:10. Faltam 10 minutos para o início da partida, as equipes já se aqueceram no gramado e agora se preparam para voltar para a cerimônia de início

Veja como foi o último duelo entre as equipes, no primeiro turno:

10.10: Valencia também escalado: Diego Alves; Montoya, Garay, Mangala, Lato; Parejo, Soler, Orellana; Munir, Nani, Santi Mina

10:07. O Real Madrid já está definido: Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, James Rodríguez; Benzema, Cristiano Ronaldo

Já o Valencia, recebeu a Real Sociedad no Mestalla e foi surpreendido. Em partida de cinco gols, os visitantes levaram a melhor e venceram por 3 a 2. Com 40 pontos na 12ª posição, a equipe valencianista não corre riscos de rebaixamento e também não briga por vagas em competições europeias

Na última quarta-feira a equipe merengue foi até o Riazor e atropelou o La Coruña. Com grande atuação de Isco, o Madrid venceu por 6 a 2 e se manteve na vice-liderança, com 78 pontos

Mesmo com os desfalques e encarando uma grande equipe, o técnico Voro acredita na vitória: "Sabemos de tudo que envolve a partida, mas vamos com força máxima para conquistar este triunfo sobre uma grande equipe", declarou

O time do Valencia, que já não briga por mais nada na competição, terá três desfalques importantes: Zaza, João Cancelo e Enzo Pérez estão fora da partida. Munir deve ser escalado no comando de ataque

Com Pepe e Bale ainda lesionados, outro desfalque para a partida é o zagueiro Raphaël Varane, que jogou na quarta-feira, mas voltou a ser poupado pelo técnico Zidane. Sergio Ramos, que volta de suspensão, deve formar a dupla de zaga com Nacho

O Real Madrid escalou o time reserva contra o La Coruña na rodada passada, mas hoje volta com os titulares, mesmo tendo as semifinais da UCL na terça-feira, contra o Atlético de Madrid