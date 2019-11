Resultado Real Madrid 3x0 Atlético na Champions League 2017

Encerramos aqui nossa transmissão. Desejamos uma ótima noite e esperamos na próxima partida. Um grande abraço e até lá!

Atléti foi um time totalmente passivo e entregue. Nem um milagre!

Real atropela na ida e praticamente carimba a vaga na grande final da UCL!

93' Acabou!

92' Minuto final!

91' Festa enorme no Bernabeu!

90' Entramos nos acréscimos do juiz.

89' Teremos mais três de jogo.

88' Jogo da volta quarta que vem só pra cumprir tabela.

87' Real praticamente na decisão da UCL!

86' Explode o Bernabéu!

85' DECIDIDO! Vazquez arranca pela direita, cruza da linha de fundo, Casemiro faz o corta-luz e Cristiano só empurra pro fundo do gol!

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAAAAAL!

83' Clássico espanhol praticamente decidido na ida.

82' Partida triste do Atléti. Não acertou uma bola no gol.

81' AMARELO, SAVIC. Levantou CR sem bola.

80' Merengues recuados em seu campo. Aguarda erro pra contra-atacar.

79' Atléti jogando muito mal. Real faz o simples pra vencer.

78' Vazquez tenta finalizar de primeira, mas errou de canhota.

77' Real pode até perder por um gol na volta que está na final!

76' Modric comendo a bola. Joga demais.

75' MUDA O REAL: Benzema sai e entra Vazquez.

74' Festa no Bernabéu!

73' VANTAGEM! Asensio solta no meio, Benzema divide e a bola sobra na direita. Filipe com CR e a bola se oferece ao português. Ele chuta, desvia em Savic e a bola mata Oblak!

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

71' Asensio manda na área e Godin afasta de Benzema.

70' Koke manda na área e Torres comete falta em Ramos. Jogo parado.

69' Filipe Luis comete mais uma falta. Juiz conversa com ele.

68' Nacho apanha novamente. Jogo parado.

67' MUDA O ATLÉTI: Carrasco sai e entra Correa.

66' MUDA O REAL: Isco sai e entra Asensio.

65' Erro de saí da equipe visitante e Benzema tirou o cruzamento na lua.

64' E o Real vai mudar novamente.

63' Cristiano preocupando Lucas. Jogada pela esquerda é sempre perigosa.

62' Inversão de Koke pra Torres sai forte demais. Muitos erros.

61' Arranque de Sergio Ramos e sanduíche dele. Jogo parado.

60' Atléti erra muito na criação.

59' Jogo cadenciado. Os times não se arriscam tanto.

58' Koke bate de fora, mas bate mal demais em tiro de meta.

57' Cristiano mais aberto na esquerda. Sempre jogando em diagonal.

56' Carrasco arrisca de fola e isola.

55' MUDA O ATLÉTI: Gaitán e Torres entram e saem Gameiro e Saul.

54' Real é muito mais intenso. Meio domina.

53' Atléti erra muito na frente da área merengue.

52' AMARELO, SAUL. Puxou Nacho na direita.

51' Marcelo inverte mal demais e a bola sai em tiro de meta.

50' Carrasco tenta cavar falta e o juizão manda seguir.

49' Griezmann toma um rodo de Varane. Jogo parado.

48' AMARELO, ISCO. Pisão muito feio em Lucas.

47' Marcelo tenta lance pela esquerda e Carrasco afasta.

46' Real com uma mudança após lesão de Carvajal.

45' Bola rolando!

Equipes retornando para a segunda etapa.

MUDA O REAL: Nacho entra e sai Carvajal.

A segunda etapa promete demais!

Jogo é morno, mas com entradas fortes e muita marcação.

Real dominou o início de jogo, abre vantagem, mas ainda se mostra perigoso com o Atléti que escapa bem pela esquerda.

46' Acabou!

45' Carvajal sente e já mostra que não deve seguir no jogo.

44' Teremos mais um de jogo.

43' Marcelo faz lindo gira pela esquerda e arruma escanteio.

42' Jogo recomeça.

41' Casemiro fica sentindo o rosto e o jogo é paralisado.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Cristiano foi afastar e..... mandou pra trás! Escanteio novamente.

38' Carrasco tira o cruzamento e Varane manda pra fora. Escanteio.

37' Jogo muito estudado e truncado, mas o placar é merengue.

36' Real domina o jogo, mas Atléti se mostra perigoso.

35' Saída errada da defesa do Real e Varane salvou o que seria o empate do Atléti!

34' Isco abre em elevação pra Marcelo, que dominou mal e a defesa afastou o perigo.

33' A torcida colchonera sobe a voz em pleno Bernabéu!

32' Real tenta novamente ter o controle da bola no ataque.

31' FOOOOOOOORA! Griezmann manda falta na área, Godin desvia de carrinho e assusta o time merengue.

30' Isco inverte pra Carvajal e isolou o lançamento.

29' Atlético não deu um chute ainda!

28' MINHA NOOOOOSSA! Cristiano recebe na esquerda, tira o cruzamento e Benzema deu uma puxada de direita e mandou raspando a gaveta do goleiro.

27' Filiepe Luis tira o cruzamento, mas mandou um tijolo na área.

26' Posse agora é do time colchonero. Real aguarda em seu campo.

25' Muitos erros de passes do time visitante.

24' AMARELO, KOKE. Puxou Modric no contra-ataque.

23' FOOOORA! Modric recebe de fora e bate rasteiro, queimando o pé da trave de Oblak.

22' Atléti errando muito na saída de jogo.

21' Filipe Luis tentou enfiada para Griezmann e a bola foi forte demais na mão de Navas.

20' Pancada em Koke. Vai chover na área do Real.

19' Carvajal avança pela direita, cruza rasteiro e Benzema bate mal de primeira.

18' Torcida faz festa no Bernabéu!

17' Jogo é bom, mas qualidade do Real vai decidindo.

16' NAAAAAAAAVAAAS! Gabi enfia pra Gameiro e ele sai livre. Na tentativa de drible, Navas foi no pé do atacante e salva o gol!

15' Isco bate colocado e Oblak pega sem problemas.

14' OBLAAAAK! Escanteio batido, Varane testa e Oblak tira de ponta de dedos!

13' Marcelo tira o cruzamento da esquerda e desvia na zaga. Reclamação de pênalti, mas juizão mandou seguir.

12' E Real segue apertando. Atléti sente demais.

11' Real é bem melhor e consegue dominar.

10' SEMPRE ELE! Bagunça na área, Casemiro recebe rebote, bate cruzado e Cristiano Ronaldo escora de cabeça, livre, pro fundo da rede!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAAAL!

8' Casemiro busca enfiada por cima e a zaga afasta novamente. Pressão!

7' Cristiano apanha e o Real tem ótima chance de mandar na área.

6' PERDEEEEEU! Carvajal faz linda jogada com Modric e chuta de bico. Oblak espalmou e Godin dividiu com Benzema pra evitar o gol!

5' Real não consegue sair jogando. Marcação pesada.

4' Real tranquiliza o duelo e tenta acalmar a saída de jogo.

3' Cristiano arrisca de fora e quase manda fora do estádio.

2' Marcação do Atléti é ofensiva.

1' Carrasco enfia pra Gameiro, mas Navas sai bem do gol.

0' E vamos lá!

Atléti com camisa preta, calção amarelo e meias pretas.

Real todo de branco!

Martin Atkinson é o juizão da partida.

Sooooobe o hino da Champions!

Mosaico completo com roxo e branco, faixas e uma enorme festa!

Mosaico com "Diga-me como se sente" é erguido no Bernabéu.

Os times se preparam para entrada ao gramado. É clássico!

CR7 é o nome mais aclamado pelo torcedor merengue.

O torcedor do time do Atléti se faz presente no campo do maior rival.

Sobe o som no Bernabeu. Neste momento, a escalação colchonera é falada.

Os times começam o aquecimento no gramado. A festa na chegada da delegação merengue foi gigante!

Atléti com Oblak, Savic, Lucas Hernandez, Godín e F. Luís; Saúl, Koke, Gabi e Carrasco; Gameiro e Griezmann.

O Real terá Navas, Carvajal, Varane, S. Ramos e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Isco, Benzema e CR.

E temos as escalações do duelo de daqui a pouco!

Para o clássico da capital da Espanha, são três os desfalques. Os defensores Juanfran e José María Giménez, lesionados na coxa, além do meia Augusto Fernández, com dores no joelho, não entram em campo.

Com boas vitórias e atuações que os torcedores estavam acostumados a ver nos últimos anos, o time segue em busca de disputar a Uefa Champions League do ano que vem pelo Campeonato Espanhol, mas não se concentra totalmente no futuro, pois ainda está em busca do título continental nesta temporada.

O Atlético de Madrid começou a temporada de maneira irregular, mas conseguiu se recuperar aos poucos e, nos números, se encontra no melhor momento da temporada.

O técnico Zinédine Zidane, na tradicional entrevista coletiva no dia anterior ao jogo, não quis se apegar ao retrospecto favorável em torneios europeus e acredita em equilíbrio na peleja por uma vaga na final da liga.

Para o dérbi de Madrid, são dois os desfalques. O zagueiro luso-brasileiro Pepe, com problemas nas costelas, e o atacante Gareth Bale, com lesão no calcanhar, estão no departamento médico e não entram em campo nesta terça-feira.

Porém, a Uefa Champions League não fica em segundo plano. Manter a hegemonia europeia retomada nos últimos anos é um dos principais objetivos do maior vencedor da UCL O Real Madrid segue firme em busca do título espanhol. Apesar de ter perdido El Clásico contra o Barcelona e ter dado a liderança ao arquirrival nacional pelo confronto direto, os merengues seguem na briga pela conquista nacional.

Com o placar inalterado na prorrogação, o Real Madrid conquistou La Undécima nas penalidades máximas. O último encontro pela Uefa Champions League aconteceu na decisão do torneio na temporada passada. No histórico San Siro, em Milão, Sergio Ramos abriu o marcador, mas Ferreira Carrasco empatou para o Atleti.

De novo, os merengues saíram vencedores graças ao gol salvador marcado por Chicharito Hernández aos 43 minutos do segundo tempo, que resultou no placar agregado de 1 a 0. Na temporada seguinte, veio mais uma oportunidade do Atlético de Madrid dar o troco. Nas quartas de final, os arquirrivais madrilenos se encontraram mais uma vez. No tempo extra, melhor para o Real, que goleou, saiu vencedor por 4 a 1 e conquistou La Décima.

Na temporada 2013/2014, era a perseguição do Real Madrid pelo décimo título continental. No Estádio da Luz, em Lisboa, o Atleti saiu na frente na primeira etapa e segurou o placar até o famoso minuto 93, quando Sergio Ramos empatou o confronto e levou a partida à prorrogação.

Como não tinha tempo extra nem penalidades máximas previstas no regulamento, um terceiro jogo foi disputado e o Real, posterior campeão, venceu por 2 a 1.

Os primeiros três clássicos foram válidos pela semifinal Copa dos Campeões da Europa na temporada 1958/1959. No primeiro confronto, os merengues venceram por 2 a 1 e os colchoneros deram o troco ao conquistarem uma vitória simples.

Será o oitavo dérbi Real Madrid x Atlético ao vivo disputado por torneios internacionais na história do futebol. E todos vencidos pelo Real. Os merengues aliam a história dos séculos XX e XXI para levar a melhor mais uma vez.

No Estádio Santiago Bernabéu, Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo pelas semifinais do torneio continental e buscam estar presentes em mais uma decisão da principal competição interclubes do planeta.

O confronto mais repetitivo entre equipes da capital espanhola se tornou frequente em uma escala maior, na Uefa Champions League. E volta do Real Madrid x Atlético a ser disputado a partir das 15h45 desta terça-feira.