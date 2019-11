Aos 35 anos, David Villa renova contrato com o New York City até o fim de 2018

Eleito o jogador mais valioso da temporada passada, David Villa prolongou seu contrato por mais um ano com o New York City FC. O anuncio foi feito nesta quarta-feira (3), através de nota oficial. O atacante assinou com o clube na metade de 2014 e com este novo vínculo, o espanhol fica na capital do mundo até o fim de 2018.

Em entrevista ao site do clube azul, David Villa ressaltou o respaldo que tem dentro da instituição: “Três anos atrás começamos um projeto muito bom para construir este clube incrível e eles me escolheram para ser o primeiro capitão, algo que eu ainda estou tão orgulhoso. É realmente espantoso ver o quanto chegamos em tão pouco espaço de tempo e saber que há tanto potencial para continuar crescendo, dentro e fora do campo.”

Villa foi o primeiro jogador contratado para a então futura nova franquia da MLS, em 2014. Sua estreia se deu em 2015, após passagem pelo futebol australiano. Foram duas boas temporadas, incluindo um segundo lugar na Conferência Leste do ano passado. O prêmio de MVP coroou a boa temporada de Villa na MLS.

Em três temporadas até aqui, o camisa 7 atuou em 72 partidas e marcou 46 gols, somando época regular e playoffs. Apenas em 2017, o atacante tem cinco gols em sete jogos, boa média para o líder do New York City.

“Estou tão feliz aqui nesta cidade e neste clube, estou apto e posso fazer as coisas no campo - não estou pronto para ir para sair das quatro linhas. É por isso que continuar aqui e assinar este contrato foi uma decisão muito fácil para mim”, revelou David Villa.

Técnico do NY City, Patrick Vieira, comemorou a assinatura do novo contrato de seu capitão: “É realmente uma boa notícia para mim, é uma boa notícia para o clube e é uma boa notícia para David, especialmente quando você olha para a forma como ele está jogando e a quantidade de gols que ele marcou. O clube queria dar-lhe mais um ano e ele queria ficar por mais um ano. Todas as partes estão muito felizes e estou pessoalmente muito contente que ele estará conosco por mais uma temporada.”

Os Blues estão em terceiro na Conferência Leste, com 13 pontos. O rival New York Red Bulls está à frente com 16 e o líder é o Orlando com 18. O próximo compromisso do City será contra o Atlanta United, domingo, às 17h, em casa.