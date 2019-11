Veja como foi: Granada x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-4)

Encerramos por aqui mais esta transmissão. Agradecemos a todos que acompanharam conosco aqui na VAVEL mais um grande jogo. Até a próxima!

ENCERRADO - O Granada, que já entrou em campo rebaixado, permanece com os mesmos 20 pontos na penúltima posição e pode ser ultrapassado pelo Osasuna, que joga neste domingo (7), contra o Valencia

ENCERRADO - Com a vitória o Real Madrid chega aos 84 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com a mesma pontuação do Barcelona, mas com um jogo a menos

93' Final de jogo!

92' Entrena aproveita rebote e bate de canhota da entrada da área com muito perigo

91' Benzema acança pelo meio e bate da entrada da área, Ochoa cai e fica com a bola

90' Bola cruzada na área e Casilla fica com ela

87' CARTÃO AMARELO PARA INGASON! Por falta em Isco.

86' Adrian Ramos bate de fora, a bola bate em Nacho e sai pra escanteio

84' Entrena bate de fora da área à direita do gol do Casilla

82' Adrian Ramos rebece na área, gira sobre a marcação e bate forte, Casilla espalma, no rebote o próprio Ramos bate na rede pelo lado de fora

80' SUBSTITUIÇÃO NO GRANADA! Sai: Andreas Pereira Entra: Entrena

79' Contra-ataque rápido do Granada, Ramos recebe de Gastón Silva, dribla dois jogadores, mas é travado, na sobra, Hongla bate de primeira por cima do gol

77' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Lucas Vázquez Entra: Mariano Díaz

76' 19.094 presentes no Estádio Nuevo Los Cármenes

71' Benzema cruza pra James que ajeita de letra pra Morata, que finaliza pra fora

68' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Casemiro Entra: Isco

67' Benzema faz fila, invade a área mas é travado na hora da finalização

66' Coentrão recebe de James e rola para Sergio Ramos tocar pra fora. O zagueiro estava livre na pequena área. Que chance!

65' Lucas Vázquez arranca pelo meio e bate forte da entrada da área, Ochoa se estica e espalma pra escanteio

63' Escanteio cobrado por James e Sergio Ramos sobre livre pra cabecear, mas a bola vai nas mãos de Ochoa

62' Contra-ataque do Real Madrid, Lucas cruza, a zaga rebate e Danilo pega de primeira, a bola bate na trave e sai. Ótima chance!

61' Cuenca cruza da esquerda e Casilla sobre pra pegar, sem problemas

59' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Asensio Entra: Benzema

58' Asensio tabela com Morata e cruza, mas a zaga afasta. No rebote, Lucas Vázquez chuta de canhota na rede pelo lado de fora

52' Sergio Ramos ganha bola no campo de defesa e puxa o contra-ataque, toca pra Asensio livre na esquerda, mas impedido, o árbitro para e marca

49' Adrian Ramos recebe na área e bate de canhota, mas Coentrão trava o chute e coloca pra escanteio. Na cobrança a defesa afasta

47' Kovacic faz boa jogada, tabela com Morata na entrada da área e tenta o passe na direita, mas a zaga faz o corte

46' SUBSTITUIÇÃO NO GRANADA! Sai: Khrin Entra: Lombán

46' Bola rolando para o segundo tempo!

INTERVALO - O Real Madrid chega a 60 partidas oficiais consecutivas fazendo pelo menos um gol. Fora de casa já são 28 partidas marcando.

46' Apita o árbitro, final de primeiro tempo!

45' Lucas Vázquez recebe de Asensio e tenta a cavadinha, Ochoa fecha bem e espalma, no rebote, Casemiro bate de primeira por cima do gol

44' Granada tenta iniciar uma pressão, Andreas Pereira chuta e a zaga desvia, Khrin pega a sobra e bate muito mal

42' NO TRAVESSÃO! Lucas Vázquez recebe na direita, corta pro meio e bate forte de canhota, a bola bate no travessão e vai pra fora. Lindo lance!

41' Contra-ataque rápido puxado por Asensio que termina nos pés de James dentro da área, o colombiano tenta driblar mas perde a bola

40' O Granada fica com a bola no meio-campo, mas não consegue assustar o Madrid. Quando sai um pouco mais pro ataque, deixa espaços e o Real não perdoa

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Morata recebe de Asensio na esquerda, passa pela marcação e ainda tem tempo de ajeitar o corpo e bater forte de pé direito. 4 a 0 e goleada merengue!

32' Falta para o Granada na esquerda. Gastón Silva levanta pra área e a zaga afasta sem dificuldades

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Morata recebe cruzamento rasteiro de Danilo e chuta forte, sem chances para Ochoa. A bola ainda pegou no travessão antes de entrar!

29' Adrian Ramos recebe na entrada da área e tenta o drible, mas Nacho se recupera e toma a bola

26' Escanteio para o Granada. Corta a zaga sem problemas.

22' Enfim a primeira finalização do Granada no jogo. Foulquier chuta de longe, pra fora, sem perigo.

18' SUBSTITUIÇÃO NO GRANADA! Sai: Mallé Entra: Agbo

17' Muito bem fechado, o Real Madrid força o Granada aos lançamentos que não dão em nada

16' O Granada chega pela primeira vez ao ataque, cruzamento da esquerda que passa por todo mundo e sai do outro lado

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! JAMES RODRÍGUEZ DE NOVO! Coentrão recebeu na esquerda e cruzou, James apareceu livre na área e cabeceou forte, no contrapé do goleiro Ochoa. Que começo de jogo!

10' O gol tranquiliza ainda mais a equipe Merengue, que não se arrisca

6' O Real Madrid começa tocando a bola com paciência. E assim saiu o gol, após uma boa troca de passes

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Morata abriu para Lucas Vázquez que saiu de frente com o goleiro e rolou para James Rodríguez, em cima da linha, tocar para o fundo do gol

1' Bola rolando, começa a partida!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL! Granada e Real Madrid se enfrentam para mais uma partida decisiva do Campeonato Espanhol. Acompanhe conosco todos os lances em tempo real desse grande jogo!

15:15. Faltando 30 minutos para o início da partida, os jogadores estão fazendo o aquecimento no gramado do Nuevo Los Cármenes

14:50. Real Madrid também escalado: Casilla; Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Coentrão; Casemiro, Kovacic, James Rodríguez, Asensio, Lucas Vázquez; Morata

14:45. O Granada já está definido para o jogo: Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gaston Silva; Khrin, Angban, Cuenca, Malle, Andreas Pereira; Adrián Ramos

Veja como foi o último confronto entre as duas equipes:

Zinedine Zidane provavelmente usará um time misto, já que na próxima quarta-feira (10) terá o confronto de volta da semifinal da UCL contra o Atlético de Madrid. Varane e Marcelo devem ser os únicos titulares

A equipe do técnico Tony Adams terá quatro desfalques para o jogo desta tarde. Kravets, Tabanou e Saunier, lesionados, não jogarão. Ezequiel Ponce, suspenso, também ficará de fora

Por outro lado, o gigante da capital espanhola tem apenas uma derrota nos últimos 16 jogos, vem de goleada sobre o rival na Uefa Champions League e não quer perder pontos para continuar dependendo de suas próprias forças pra conquistar o título

Com 9 derrotas e 1 empate nos últimos 10 jogos, a equipe que tem o brasileiro Andreas Pereira no elenco vem de derrota fora de casa para a Real Sociedad. Sua última vitória foi em março, 2 a 1 sobre o Alaves.

Já o Granada, com apenas 20 pontos na penúltima posição, já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão espanhola e briga apenas para não ser lanterna da competição, posto ocupado atualmente pelo Osasuna

Em disputa acirrada com o Barcelona pelo topo da tabela, o Real Madrid tem os mesmos 81 pontos que o rival, mas com um jogo a menos, que pode fazer toda a diferença nessa reta final

O Real Madrid leva ampla vantagem sobre o Granada, em 51 jogos foram 34 vitórias merengues, 10 empates e apenas 7 vitórias granás. Nos últimos 14 jogos, apenas uma vez o Granada saiu vencedor, foi em 2013, vitória por 1 a 0