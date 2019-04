Com equipe mista, Real Madrid decide no primeiro tempo e goleia Granada fora de casa

partida válida pela 36ª e antepenúltima rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio Nuevo Los Cármenes, em granada

O Real Madrid segue fortíssimo na briga pelo título. Neste sábado (6), os merengues visitaram e golearam o já rebaixado Granada pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Jogando com uma equipe bem mista, os blancos venceram por 4 a 0, com dois de James Rodríguez e dois de Morata.

Com este resultado, o Real Madrid chegou aos 84 pontos, mesma pontuação do Barcelona, mas não sendo líder por conta do confronto direto. Vale lembrar que os merengues seguem dependendo de si para conquistar o título, já que ainda tem um jogo a menos. O Granada já está rebaixado.

Agora o foco merengue é na Uefa Champions League, quando os comandados de Zidane visitam o Atlético de Madrid na quarta-feira (10), pelo jogo de volta das semifinais. Os blancos venceram a ida por 3 a 0. No Espanhol, o Real Madrid recebe o Sevilla no domingo (14), as 15h. O Granada visita o Osasuna no sábado (13), às 13h30.

Show merengue sob o comando de Morata e James

Quem esperava um jogo duro do Granada, se enganou por muito. O Real Madrid se impôs no jogo desde o início, tanto que marcou o primeiro logo cedo, quando Morata deu ótimo passe para Lucas Vázquez, que dominou livre na área e cruzou rasteiro para James Rodríguez, que desviou na pequena área e abriu o placar no Nuevo Los Cármenes: 1 a 0 Real Madrid.

E o primeiro gol logo cedo foi só uma amostra do que estava para vir. Poucos minutos depois saiu o segundo gol merengue, quando a bola foi cruzada, passou por toda a área e chegou na esquerda para Fabio Coentrão, que levou para o fundo e cruzou com perfeição na cabeça de James Rodríguez, que subiu totalmente livre e ampliou a vantagem merengue: 2 a 0 Real Madrid.

O show seguiu pela primeira etapa. Após um tempo onde o jogo ficou meio morno, Alvaro Morata tratou de aparecer. Aos 30', Casemiro deu grande lançamento para Danilo, que desceu bem pela direita, invadiu a área e rolou para trás, onde estava o camisa 21 merengue, que finalizou de primeira, no alto, sem chances para Ochoa: 3 a 0 Real Madrid.

Para finalizar o massacre na primeira etapa, cinco minutos após o terceiro, saiu o quarto merengue, quando Asensio puxou contra-ataque, passou para Morata, que fez linda jogada individual e finalizou de perna direita, marcando mais um e acabando com um primeiro tempo impecável dos visitantes: 4 a 0 Real Madrid. Um baile na primeira etapa.

Visitantes apenas administram resultado e confirmam mais um triunfo

Por ter praticamente confirmado a vitória no primeiro tempo, o Real Madrid voltou para a segunda etapa com menos intensidade, além de que o Granada esteve mais compacto na etapa final, não querendo deixar a goleada sofrida se tornar uma verdadeira humilhação diante da sua torcida.

Mesmo assim, os merengues ainda chegavam bem. Aos 19', Lucas Vázquez avançou bem pelo meio e arriscou da entrada da área, para ótima defesa de Ochoa. Um minuto depois, Coentrão recebeu passe da James na esquerda e cruzou rasteiro para Sergio Ramos, que emendou de primeira, mas mandou pela linha de fundo.

Na parte final da partida, o Granada até começou a ir mais para o ataque, chegando com perigo, enquanto os merengues abusavam dos contra-ataques para aumentar ainda mais a goleada já construída. Porém, nenhum dos dois times conseguiu balançar mais as redes e a partida acabou mesmo no 0 a 0.