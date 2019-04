Com dois de Dzeko, Roma goleia Milan e reassume vice-liderança da Serie A

Partida válida pela 35ª rodada da Serie A, realizada no estádio San Siro, em Milão, Itália.

Com certa tranquilidade, a Roma goleou o Milan, por 4 a 1, nesse domingo (7), no estádio San Siro, pela 35ª rodada da Serie A, com gols marcados por Dzeko (duas vezes), El Shaarawy e De Rossi. Pasalic descontou para os rossoneri.

O Diavolo com a derrota se manteve na sexta colocação na tabela de classificação, com 59 pontos. Já os giallorossi chegam a 78 pontos e reassumem a segunda posição, que estava com o Napoli. A equipe da capital está a sete pontos da líder Juventus.

Na próxima rodada, o Milan visitará a Atalanta em partida importantíssima na briga pela Uefa Europa League, no sábado (13). Já a Roma receberá a Juventus no domingo (14). Ambos os jogos ocerrerão no mesmo horário, às 15h45.

Donnarumma evita goleada da Roma

A partida começou com as duas equipes guerreando taticamente, principalmente no meio de campo, onde a Roma mantinha a posse de bola e o Milan ficava mais atrás em busca de espaços para armar contra-ataques.

Mas depois de oito minutos, Vangioni errou um passe para Deulofeu, Salah aproveitou e rolou para Dzeko que de primeira, mandou no ângulo de Donnarumma. Golaço. O Diavolo tentou reagir alguns minutos depois com Deulofeu que fez jogada individual e chutou pro gol, a bola desviou em Fazio e por pouco não entra.

Aos poucos, a Roma ia controlando a partida e chegando com mais perigo no gol adversário como na jogada de Perotti que dominou na frente da área e sem ser incomodado, bateu pro gol e obrigou Donnarumma a fazer uma linda defesa antes da bola bate na trave e sair.

Os visitantes voltaram a chegar próximos do gol quando Vangioni afastou mal um cruzamento e a bola acabou sobrando para Dzeko, mas o bósnio chutou por cima. Depois, em cobrança de escanteio, Dzeko ganhou no alto de Lapadula e cabeceou para o fundo do gol, sem chances para o jovem goleiro do Milan.

Mesmo com a boa vantagem, a Roma não parou de atacar e quase marcou o terceiro gol em rápido contra-ataque onde Nainggolan acionou Salah que devolveu para o belga que chutou de primeira, mas Donnarumma fez outra grande defesa. Já no final, Sosa mandou um chutaço de longa distância e fez o goleiro da Roma fazer a sua primeira intervenção na primeira etapa.

Milan tenta reação, mas Roma consegue goleada

Na segunda etapa, Montella tentou mudar o time colocando Bertolacci em campo e mesmo com a boa vontade dos jogadores, o Milan não conseguia assustar os sistema defensivo da Roma que seguia soberana em campo, mas que também diminuiu o ritmo e não atacava com perigo.

Em cobrança de escanteio, Lapadula ganhou no alto, mas cabeceou pra fora. Mas quem assustou foi a Roma com Dzeko que recebeu ótimo passe de Nainggolan e finalizou, mas mandou ao lado do gol defendido por Donnarumma.

Depois, Emerson se infiltrou na defesa rossonera e finalizou, mas no meio do gol. El Shaarawy tb teve sua chance, mas mais uma vez Donnarumma defendeu o chute do ex-milanista

E quando o jogo parecia morto, o Milan marcou com Pasalic que aproveitou escorada de Ocampos no primeiro pau e cabeceou para o gol, sozinho na pequena área. Mas não deu nem pra comemorar direito, porque dois minutos depois, Dzeko escorou na área para El Shaarawy que dominou e bateu no ângulo de Donnarumma. Mais um golaço.

Esse gol foi um balde de água fria nas pretensões do Milan que nitidamente sentiu o golpe e 'desistiu' da partida e quem aproveitou foi a Roma com Salah que recebeu passe, entrou na área e foi derrubado por Paletta. O zagueiro recebeu o cartão vermelho e o pênalti assinalado: De Rossi foi pra bola, bateu forte, Donnarumma ainda tocou na bola, mas a penalidade foi convertida para dar números finais a partida.