Eliminado na semifinal, Leonardo Jardim elogia campanha do Monaco: "Orgulhoso e satisfeito"

Após disputar duas fases prévias e terminar em primeiro no grupo, o Monaco chegou longe e parou na semifinal da Uefa Champions League. A equipe do principado foi mais uma vez derrotada pela Juventus, agora por 2 a 1. O gol monegasco foi anotado por Kylian Mbappé, que balançou as redes italianas após sete jogos sem sofrer tentos na competição.

Em entrevista coletiva após a partida, Leonardo Jardim se mostrou orgulhoso da campanha do Monaco nesta temporada: “Estávamos diante de uma equipe experiente com um time cheio de jovens. Os jogadores deram o máximo e deixaram uma boa imagem. Estou muito orgulhoso e satisfeito com esta semifinal, mas este resultado deixa-nos de cabeça erguida. Representamos bem o futebol francês.”

O técnico analisou a partida e citou as notáveis táticas do adversário: “A Juventus não sofria gols há vários jogos. A primeira partida dificultou as nossas ambições, mas hoje fizemos um jogo bom, com muita agressividade. Esta Juventus aposta muito no contato, muitas vezes no limite da falta, mas tivemos boas oportunidades.”

“Corremos riscos e a Juventus no contra-ataque aproveitou. Mas continuamos a jogar bem, queríamos marcar e fizemos um gol. Fizemos uma ótima Champions, estamos orgulhosos dos jogadores, era a primeira experiência a este nível de muitos deles”, disse.

Agora o foco do Monaco passa a ser único e exclusivamente o Campeonato Francês, onde lidera e só depende de si para sagrar-se campeão após 17 anos: “Agora vamos nos concentrar na Ligue 1. Vamos tratar de recuperar fisicamente os jogadores que fizeram uma grande partida contra a Juventus.”

O Monaco tem mais três partidas: neste domingo (14) encara o Lille, em casa, pela penúltima rodada. Depois, na quarta-feira (17), recebe o Saint-Étienne, em jogo remarcado da 31ª rodada. Por fim, no dia 20, visita o Rennes. Basta uma vitória para o time levantar mais taça.