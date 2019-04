Presidente do Napoli não vê Higuaín decisivo na Juventus: 'Ganharam muitos títulos sem ele'

A polêmica transferência de Gonzalo Higuaín para a Juventus, no início desta temporada, ainda rende no Napoli. Nesta sexta-feira (12), o presidente do clube napolitano, Aurelio De Laurentiis, voltou a comentar a ida do atacante argentino ao time bianconero. Em um evento sobre imprensa estrangeira, o mandatário chamou a Juventus de “louca” por ter pago o valor de € 90 milhões (R$ 324 milhões, na cotação da época) fixado na cláusula rescisória do jogador.

“[Higuaín ir para a Juventus] não é uma decepção. Quando você estabelece uma cláusula rescisória para evitar uma venda, se houver alguém louco o suficiente para pagar o valor, não se pode fazer nada”, disse. “Maradona diz que ele ganhou dois títulos da Serie A e nunca iria para qualquer outra equipe italiana. É muito fácil de outra forma”, completou.

O irmão e agente de Gonzalo, Nicolás Higuaín, também foi alvo de críticas de Aurelio De Laurentiis. “A coisa desagradável é que seu irmão dizia que Higuaín lamentava a escassez de companheiros, mas, para mim, eles não pareciam tão escassos, se pensarmos que Mertens se tornou um centroavante de 30 gols. Nós somos a única equipe com quatro jogadores que atingiram dois dígitos em número de gols”, disse o presidente, ressaltando o fato de a equipe do sul da Itália estar bem servida no ataque.

Por fim, De Laurentiis afirmou que Higuaín não é indispensável na Juventus, embora o atacante venha realizado uma grande temporada pela Vecchia Signora – 32 gols em 50 jogos. “Se o irmão dele me disser que ele [Higuaín] foi [para a Juve] para vencer, eu poderia lhe dizer que a Juventus ganhou muitos títulos da Serie A sem ele: seis, nesse ponto. [Higuaín] não é fundamental, sua escolha foi inoportuna e sem estilo; veja onde Cavani e Lavezzi foram”, disparou.