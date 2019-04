Bayern de Munique vence RB Leipzig no último minuto em virada histórica

A 33ª rodada da Bundesliga foi marcada por uma virada histórica do Bayern de Munique encima do RB Leipzig , neste sábado (13). Em uma partida eletrizante do início ao fim, os donos da casa ganhavam o jogo até os 40 minutos do segundo tempo. Os bávaros garantiram a vitória nos acréscimos: 5 a 4.

Com resultado, o Leipzig garante o vice-campeonato, estando com 66 pontos, treze do já campeão Bayern de Munique, que apenas cumpri tabela. Na última rodada as equipes entraram em campo no próximo sábado (20), RB Leipzig viajara para enfrentar o Eintracht Frankfurt. Já o Bayern receberá Freiburg e enfim ganhará a Salvia de Prata.

Com início arrebatador, RB Leipzig domina na primeira parte

Jogando na Red Bull Arena o Leipzig começou com tudo, em jogada de velocidade Forsberg serviu Sabitzer. Ao cruzar mandou a bola com perfeição na cabeça do camisa 11, que balançou as redes em apenas um minuto de jogo. Logo em seguida tiveram boa chance com Poulsen que mandou pra fora. Os bávaros sentiram um pouco e tiveram boa chance aos 6 minutos devido a uma falta. Em uma jogada ensaiada o holandês Robben não conseguiu chegar a tempo na bola. Aos 12 em belo contra ataque Werner chuta rasteiro mas a bola bate na trave. Em seguida, o Bayern tentou impor seu ritmo de jogo, a bola fica passando em pé de cada jogador até encontrar uma brecha para furar a defesa. E foi assim que Thiago Alcântara apareceu de surpresa e meteu uma bicicleta. Mas o hispano brasileiro estava impedido.

Robben teve boas chances e foram bem defendidas por Gulacsi. Aos 15 minutos Lahm fez cruzamento e a bola bateu no braço do brasileiro Bernardo, pênalti. No minuto seguinte Lewandowski deixa tudo igual: 1 a 1. Após o empate os touros começam a partir para cima, em uns dos escanteios a favor, a defesa dos bávaros dá uma apagada e Bernardo domina fazendo uma bicicleta, pegando todos desprevenidos, a bola vai no cantinho, Starke se estica e consegue defender. Aos 27 minutos, Forsberg sai costurado a defesa, e sofre pênalti de Xabi Alonso, que acabou deixando a perna: Timo Werner converte a penalidade para time da casa, agora sendo o melhor artilheiro alemão na temporada. Em seguida Starke faz grande defesa, a lá handebol.

Na reta final da etapa inicial, Keita faz entrada dura em Ribery que volta a sofrer novamente, desta vez por Ilsanker. Com as entradas dura o francês sentiu muito, tendo seu atendimento demorado, e acabou sendo substituído pelo brasileiro Douglas Costa. O camisa 7 mal conseguiu andar para sair se campo, obteve ajuda até chegar no banco.

Bayern faz três na reta final e consegue virada histórica

O segundo tempo começou com o garçom Forsberg dando assistência para Poulsen, o atacante chutou forte, a bola desvia em Xabi Alonso que acaba enganando o goleiro e faz o terceiro gol para o time da casa. Agora aos 51 o Bayern tenta ir pra cima, Robben começou a ser muito acionado. Os saxões conseguiam cortar bem as bolas, nove minutos depois sedem um escanteio. Lahm cruza, Xabi Alonso ajeita de cabeça e Thiago balança as redes também de cabeça, fazendo o segundo gol para o time visitante: 3 a 2.

Depois do segundo tento marcado, os bávaros tomam confiança e começam a rondar a grande área, querendo logo marca o gol do empate. Aos 63 o jogo começa a ficar esquentado, Arturo Vidal comete falta dura junto com Thiago em cima do alemão Demme. Ambos são amarelados. Em cobrança de falta, Gulacsi aciona Werner, o alemão dribla o veterano Philipp Lahm e Boateng, em seguida manda por debaixo das perna do goleiro. Um golaço e os touros ampliam: 4 a 2. Aos 66 minutos, Lewandowski manda uma bomba na trave.

Tentando fechar o time, o Leipzig coloca o zagueiro Schmitz na parte final, e, o que parecia ser uma vitória acabou mudando em questão de tempo o jogo mudou. Aos 83 Robben recebe na entrada da área, solta a bomba e a bola explode no travessão. Na sequência, Lewandowski pega o rebote de cabeça mandando pro fundo do gol. O polonês assume a artilharia com 30 gols. Desde que chegou ao Bayern de Munique foram 150 em 226 jogos.

O camisa 9 sofreu uma falta perigosa na entrada da grande área aos 90 minutos. O lateral David Alaba pegou a bola e não a passou para ninguém. Em cobrança magnifica faz o quarto gol, empate: 4 a 4.

O juiz ainda da acréscimo de 5 minutos, e aos segundos finais, uma virada histórica. Robben faz jogada individual em velocidade, invade a área e dá uma cavadinha em cima do goleiro, arranca a virada para o gigante da Baviera: 5 a 4.